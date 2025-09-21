Ο Ολυμπιακός δεν χρειαζόταν να φάει γκολ για να δείξει ποιος είναι στην Λεωφόρο

Το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε και οι νταμπλούχοι έβγαλαν μια δύσκολη έδρα. Βέβαια, η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσαν να είχαν πάρει το ματς, απλά δεν το διαχειρίστηκαν σωστά. Πέταξαν ένα ημίχρονο όπου ο ένας φοβόταν τον άλλο. Ακολούθησε η παράλληλη ψηλή πάσα του Ρέτσου, που στάθηκε αφορμή για το 1- 0 και μετά απλά το ίδιο το άθλημα τιμώρησε τον Παναθηναϊκό.Οι «πράσινοι» ήθελαν ντε και καλά να κάτσουν σε αυτό το σκορ. Καταλαβαίνω ότι είναι εύθραυστο σύνολο το «τριφύλλι» και το να προηγηθεί ήταν κάτι εξαιρετικό. Όμως ο Κόντης και οι παίκτες του, τα έκαναν όλα λάθος. Και ο Μεντιλίμπαρ με τους δικούς του λάθος τα είχαν κάνει για την δυναμική τους πριν δεχθούν το τέρμα. Σε αυτό το σημείο να πω την γνώμη μου, πιστεύω ότι ήταν πέναλτι στον Καμπελά στο πρώτο μέρος. Αλλά ακόμη κι αν δεν ήταν, αυτό που μου προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι ο ρέφερι και ο VARιστας συνέχισαν να παίζουν δίχως καν να σταθούν. Τόσο σίγουροι…Για να επιστρέψω στα της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με όλο το κλίμα να είναι βαρύ. Ανακοινώσεις, δηλώσεις, γενικά μια κατάσταση έντασης πριν αρχίσει ένας μεγάλος αγώνας. Και οι «ερυθρόλευκοι» με χαλασμένη όρεξη από το ματς με την Πάφο. Ο Σιπιόνι ήταν πολύ καλός, ο Νασιμέντο όχι. Ο Στρεφέτσα δεν έδωσε τα αναμενόμενα, ο Καμπελά προσπάθησε περισσότερο. Τα δυο ακραία μπακ είχαν το μυαλό τους ανασταλτικά, ενώ Ρέτσος και Πιρόλα μέχρι να κάνει το λάθος ο πρώτος, έβγαζαν το βράδυ… λουλούδι.Το γκολ του Παναθηναϊκού λειτούργησε ευεργετικά για να δούμε ποδόσφαιρο από την ομάδα του Πειραιά. Δεν είναι στα υπέρ της φυσικά αυτό, αλλά είναι ένα γεγονός που πρέπει να επισημάνουμε. Ο Μεντιλίμπαρ είχε να φέρει κόσμο από τον πάγκο. Και μόνο ο Ποντένσε έφτανε για να επιβληθεί η κόκκινη κυριαρχία. Ο Πορτογάλος ήταν ένα γήπεδο μόνος του. Μπήκε και έμοιαζε μια κλάση ανώτερος από συμπαίκτες και αντιπάλους.Θεωρώ ότι δεν υπήρχε άνθρωπος που να καταλαβαίνει από ποδόσφαιρο και να μην είπε ότι ο Ολυμπιακός σίγουρα θα βάλει γκολ. Από την άλλη, ο Κόντης έκανε διστακτικές αλλαγές και οι «πράσινοι» έπαιζαν με τις καθυστερήσεις πολύ πριν έρθουν αυτές. Δεν είχαν πλάνο να πάνε για δεύτερο γκολ, αλλά δεν είχαν ούτε την δυναμική να κρατήσουν αυτό το ένα που έβαλαν. Είναι και θέμα ψυχολογίας βέβαια, το να προηγείσαι και να μην πιστεύεις ότι θα κερδίσεις σίγουρα.Από την άλλη, ο Μεντιλίμπαρ συνέχισε να κάνει επιθετική την ομάδα του και από την στιγμή που Ελ Κααμπί χτύπησε δυο φορές την πόρτα, ήταν δεδομένο ότι την τρίτη θα βάλει και το γκολ. Συνεργασία Ποντένσε- Ταρέμι- Ελ Κααμπί και 1- 1. Ο Ολυμπιακός μπορεί εύκολα να τα βάλει με τον εαυτό του. Αν ήταν πιο θαρραλέος και πιο επιθετικός νωρίτερα ίσως να ΄χε πάρει ένα σπουδαίο διπλό, όχι ότι τελειώνει το πρωτάθλημα στις 21 του Σεπτέμβρη. Απλά η δουλειά μας είναι να σχολιάζουμε κάθε ματς ξεχωριστά.Οι «αιώνιοι» έχουν πολλά να σκεφτούν και να διαχειριστούν. Ο Ολυμπιακός επιβάλλεται να βρει την συνταγή που θα τον κάνει να επιβάλλεται ακόμη κι όταν ο αντίπαλος του δίνει την μπάλα. Θα το ξαναγράψω γιατί είναι πεποίθησή μου, με Ταρέμι- Ελ Κααμπί μπροστά στην Super League ο Ολυμπιακός θα βάζει πάντα γκολ. Βέβαια, μετά θα πρέπει να μείνει έξω ένα από τα κεντρικά χαφ. Και είναι πάρα πολλά και αξίζουν να ‘χουν χρόνο συμμετοχής. Αλλά γι’ αυτό υπάρχει ο προπονητής…