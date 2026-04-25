Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,6% η ΝΔ, στο 15,9% το ΠΑΣΟΚ, αυξάνονται οι αναποφάσιστοι και το «άλλο κόμμα»
Απώλειες για τη ΝΔ, ελαφρά άνοδο του ΠΑΣΟΚ αλλά και αύξηση των αναποφάσιστων αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά.

Απώλειες για τη ΝΔ, ελαφρά άνοδο του ΠΑΣΟΚ αλλά και αύξηση των αναποφάσιστων αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά.

Στην πανελλαδική μέτρηση, στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή, η ΝΔ κινείται στο 29,6%, το ΠΑΣΟΚ στο 15,9%, τρίτη η Ελληνική Λύση με 10,2% με το ΚΚΕ σε απόσταση αναπνοής στο 10%. Η Πλεύση είναι στο 8,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,9%, εκτός Βουλής Νίκη, Φωνή Λογικής, Μέρα25, Νέα Αριστερά και Δημοκράτες, ενώ άλλο κόμμα επιλέγει το 10%. 

Αναλυτικά η εκτίμηση ψήφου: 
Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ κινείται στο 23,8% σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου η Νέα Δημοκρατία, από 26,1% που συγκέντρωνε στη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον Μάρτιο.

Το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριό του καταγράφεται με άνοδο από 11,4% στο 12,8% σήμερα. Πέφτει κατά τι η Ελληνική Λύση που παραμένει στην τρίτη θέση με 8,2% (έναντι 8,8%) και ακολουθεί το ΚΚΕ με 8%. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει απώλειες 1,1 μονάδων και κινείται στο 6,9%.

Οι αναποφάσιστοι αυξάνονται στο 17,2% (από 15,3%), όπως και όσοι επιλέγουν άλλο κόμμα (8% από 7,3%).


Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου στη δημοσκόπηση της GPO

Νέα ∆ηµοκρατία 23,8% (Μάρ. 26,1% Φεβ. 24,9%)
ΣΥΡΙΖΑ 4,7% (4,6% 4,6%)
ΠΑΣΟΚ 12,8% (11,4%, 10,9%)
Ελληνική Λύση 8,2% (8,8% 9%)
ΚΚΕ 8% (7,8% 7,6%)
«Νίκη» 2% (1,6% 1,8%)
Πλεύση Ελευθερίας 6,9% (8% 9,2%)
Φωνή Λογικής 2,2% (2,1% 1,9%)
ΜέΡΑ25 1,5% (2,1% 2,1%)
Νέα Αριστερά 1,3% (1,8% 1,8%)
∆ηµοκράτες 0,9% (1,5% 1,7%)
Άλλο 8% (7,3% 7,1%)
Αναποφάσιστοι 17,2% (15,3% 16%)
Λευκό & Ακυρο 2,5% (1,6% 1,4%)
Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Δείτε Επίσης