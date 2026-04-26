Μεταμορφωμένος ο Τσιτσιπάς επικράτησε του Μπούμπλικ με 2-0 σετ και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Madrid Open
Ο Έλληνας πρωταθλητής άφησε εκτός το Νο 11 της παγκόσμιας κατάταξης με 2-0 σετ και προκρίθηκε στον 3ο γύρο όπεν της Μαδρίτης
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θύμισε τον τενίστα που βλέπαμε στις αρχές της περυσινής σεζόν.
Ο Έλληνας αθλητής επικράτησε με 6-2, 7-5 του Αλεξάντερ Μπούμπλικ και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Madrid Open.
Η έναρξη στο ματς ήταν άρτια για τον Στέφανο Τσιτσιπά.
Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος ξεκίνησε πρώτος από τη θέση σερβίς, κατάφερε να πάρει προβάδισμα και στη συνέχεια στο πρώτο service game του Αλεξάντερ Μπούμπλικ να κάνει το break (2-0).
O 27χρονος συνέχισε τον πολύ καλό ρυθμό του πίσω από το σερβίς και έτσι διεύρυνε το προβάδισμά του στα games (3-0).
Ο Καζάκος αθλητής, στο 4ο game, μπόρεσε να κάνει το πρώτο hold στο ματς, ωστόσο δεν ήταν δυνατό γι' αυτόν ν' ακολουθήσει το ρυθμό του Έλληνα.
Ο Τσιτσιπάς με πολύ καλό σερβίς έστειλε τον Μπούμπλικ να σερβίρει για να μείνει στο (5-2), ωστόσο ο Νο.11 του κόσμου δεν παρέτεινε την κατάκτηση του σετ στον Νο.80 του κόσμου. Έτσι, με 6-2 ο Έλληνας αθλητής πήρε το προβάδισμα στο ματς.
Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον Στέφανο Τσιτσιπά ξανά σε θέση σερβίς.
Ο 27χρονος πήρε προβάδισμα, ωστόσο είδε απέναντί του έναν πολύ βελτιωμένο Αλεξάντερ Μπούμπλικ.
Ο Καζάκος αν και δεν κατάφερε να απειλήσει το σερβίς του Τσιτσιπά, έμεινε σταθερός πίσω από το σερβίς του, ακολουθώντας σταθερά στο σκορ.
Tsitsipas MASTERCLASS 🇬🇷@stefanos dispatches Bublik 6-2 7-5 to reach R3 in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/4OOLZrS0hA— Tennis TV (@TennisTV) April 25, 2026
Χωρίς να χάσει service game ο Τσιτσιπάς έστειλε τον Μπούμπλικ να σερβίρει για να μείνει στο ματς (5-4).
Ο Νο.8 του ταμπλό κατάφερε να μείνει στο ματς, αρχικά, ωστόσο στη δεύτερη φορά που κλήθηκε να κάνει το ίδιο δεν τα κατάφερε, χάνοντας το σετ με 7-5.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε τη νίκη στην αναμέτρηση και τη πρόκριση στην επόμενη φάση του ισπανικού τουρνουά, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον με τον Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ, ο οποίος επικράτησε με 6-4, 6-4 του Κορεντίν Μουτέ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα