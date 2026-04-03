Γυναίκες στο χακί και ανυπότακτοι άνδρες... με "γιώτα ευτυχία"

Στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρεται ότι 20.300 από αυτούς είναι «ανυπότακτοι εσωτερικού» και 17.400 ανυπότακτοι εξωτερικού. Από την ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ προκαλείται σύγχυση. Ανυπότακτος χαρακτηρίζεται ο στρατεύσιμος που δεν κατατάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις την καθορισμένη ημερομηνία. Με την αναφορά όμως σε «ψυχολογικά προβλήματα» φαίνεται ότι αυτοί οι 37.700, δεν είναι όλοι ανυπότακτοι. Κάποιοι παρουσιάστηκαν όταν έπρεπε, αλλά κατάφεραν να απαλλαγούν, περνώντας προφανώς από αρμόδιες επιτροπές που έκριναν ότι όντως έχουν ψυχολογικά προβλήματα και αδυνατούν να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία.Ο δε κύριος Δένδιας θέλοντας να κάνει ακόμα πιο έντονη τη σχετική αναφορά του έκανε μνεία για 20 Ταξιαρχίες «ανυπότακτων». Κύριε Υπουργέ, η κάθε Ταξιαρχία έχει δύναμη 3.000 ανδρών περίπου. Δεν έχουμε λοιπόν 20 Ταξιαρχίες, αλλά 12-13, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο αριθμός είναι μικρός. Πρόκειται για εξωπραγματικό νούμερο...Πολύ φοβάμαι, ότι το ΥΠΕΘΑ έχει μπλέξει τους ανυπότακτους που υπέχουν στρατιωτικών υποχρεώσεων, με όσους έχουν προσωρινά ή μόνιμα απαλλαγεί από αυτές, καθώς έτσι αποφάσισαν οι ειδικοί επιστήμονες. Όσοι απαλλάχτηκαν οριστικά ως Ι5 (γιώτα πέντε ή γιώτα ευτυχία στη στρατιωτική αργκό) δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να υπηρετήσουν έστω και μια μέρα στις Ένοπλες Δυνάμεις. Κρίθηκαν ακατάλληλοι και χαιρέτησαν τον πλάτανο, μαζί με τα κορόιδα που έμειναν στα στρατόπεδα...Όσοι έχουν πάρει προσωρινή απαλλαγή (αναβολή στράτευσης) θα επανεξεταστούν, ίσως με πιο αυστηρά κριτήρια. Τέλος, οι ανυπότακτοι, όσοι δηλαδή δεν παρουσιάστηκαν καθόλου στις Ένοπλες Δυνάμεις αντιμετωπίζουν κάποιες κυρώσεις, αλλά απ' ό,τι είδα, το Υπουργείο κάνει κάποιες προσφορές και εκπτώσεις για τις περιπτώσεις αυτών.Ας ξεκινήσω από όσους λόγω σοβαρών, προφανώς, ψυχολογικών προβλημάτων δεν θα υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Σίγουρα, κάποιοι έχουν πραγματικά τέτοια προβλήματα και ορθά απαλλάσσονται. Δεν ισχύει όμως αυτό για όλους. Μένουν πάρα πολλοί ακόμα...Δηλαδή, η χώρα έχει κάποιες χιλιάδες νέους ηλικίας 20-25 χρονών, φαντάζομαι οι περισσότεροι, οι οποίοι δεν μπορούν να υπηρετήσουν, άοπλη έστω, στρατιωτική θητεία. Δεν θα έπρεπε όμως όλοι αυτοί να αποκλείονται από δραστηριότητες της ζωής τους ως πολίτες; Πώς μπορούν π.χ. να έχουν δίπλωμα οδήγησης και να κυκλοφορούν οδηγώντας με τόσο σοβαρά προβλήματα; Παρακολουθούνται από κάποιους ειδικούς μετά την απαλλαγή τους; Παίρνουν φαρμακευτική αγωγή; Το να δηλώνει κάποιος, ότι πάσχει από κατάθλιψη και παίρνει απολυτήριο από τις ΕΔ είναι εντελώς παράλογο.Ψάχνοντας λίγο το θέμα είδα ότι υπάρχουν και δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με το θέμα της στρατιωτικής θητείας. Υπάρχουν μήπως και γιατροί του ΕΣΥ ή ιδιώτες, που ασχολούνται με αυτό; Υπάρχει διαφάνεια στις επιτροπές που εξετάζουν τους στρατεύσιμους; Τα ποσοστά απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις είναι τα ίδια σε ολόκληρη τη χώρα ή υπάρχουν μεγάλες διαφορές από περιοχή σε περιοχή; Πόσοι από αυτούς που κρίνονται από τις πρωτοβάθμιες επιτροπές ως ακατάλληλοι να υπηρετήσουν στις ΕΔ, κρίνονται ως ικανοί από τις δευτεροβάθμιες; Πάντως δεν φαντάζομαι ότι όλοι όσοι κρίνονται ως Ι5 πέφτουν σε μελαγχολία και περνούν μερόνυχτα κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο.Σε αυτές τις ηλικίες δεν ανήκουν κάποιοι... μαχαιροφόροι που εμπλέκονται σε σοβαρά επεισόδια, άλλοι, που τρέχουν με 250 χιλιόμετρα την ώρα με «πειραγμένα» συχνά αυτοκίνητα ή άλλοι που κάνουν επιδεικτικά σούζες με μηχανές; Σέλφι, stories, τατουάζ, τραπ, αμπελοφιλοσοφίες και ψευτοεπαναστατικές ιδέες. Είμαι βέβαιος, ότι ανάμεσα στους μάγκες αυτούς, κάποιοι δεν υπηρέτησαν ούτε μια μέρα στις ΕΔ...Οι ανυπότακτοι, αυτοί που τουλάχιστον ορίζονται επίσημα ως ανυπότακτοι είναι μια άλλη κατηγορία. Το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης θεωρεί ότι με εμβαλωματικές λύσεις, θα πείσει πολλούς από αυτούς να υπηρετήσουν τη θητεία τους; Μια ενδεδειγμένη λύση, κατά την άποψή μου είναι να μην επιτρέπεται σε κανέναν να μεταβαίνει στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές ή άλλες σπουδές, αν δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Αφού γίνει αυτό, ας μεταβεί στο εξωτερικό και ας μείνει όσα χρόνια θέλει... Βλέποντας αυτά τα εξωφρενικά νούμερα των φυγόστρατων, αυτός είναι ο σωστός όρος κι ας ακούγεται κάπως σκληρός (πβ. φυγόμαχοι), όλοι εμείς που υπηρετήσαμε τη στρατιωτική μας θητεία νιώθουμε κορόιδα ή θύματα(άλλη είναι η κατάλληλη λέξη, που δεν γράφεται). 18 μήνες, αν έχει σημασία υπηρέτησα τη δεκαετία του '90 με 5 μήνες στη Χίο, ως ΑΠΜΑ Μ47-48. Τα Μ47 είχαν «πολεμήσει» στην Κορέα και είχαν «μπαλώματα» σε κάποια σημεία. Ευτυχώς αποσύρθηκαν λίγο αργότερα.Και πώς αισθάνονται και άλλοι, μεγαλύτεροι ηλικιακά, που υπηρέτησαν π.χ. 24 μήνες (τους 12 από αυτούς στον Έβρο) τη δεκαετία του '80 ή 28 μήνες τη δεκαετία του ’70 (τους 24 από αυτούς στον Έβρο, όταν ο ποταμός ήταν ακόμα ρυάκι) σε διάφορες μονάδες, από την Αλεξανδρούπολη ως το Τριεθνές; Πρόκειται για συγγενικά και φιλικά μου πρόσωπα, αλλά βέβαια υπάρχουν χιλιάδες άλλοι με ανάλογες «ιστορίες».Και όταν έρχεται η ώρα της σύνταξης, η πατρίδα, την οποία υπηρέτησες (προσωπικά είμαι περήφανος γι' αυτό), σου ζητά να... εξαγοράσεις, αν χρειάζεται βέβαια, τα ένσημα που αντιστοιχούν στον χρόνο της στρατιωτικής σου θητείας! Ευκαιρία να πάρει μερικές χιλιάδες ευρώ, από κάποιους που υποχρέωσε να υπηρετήσουν τη θητεία τους και δεν το έκαναν ως χόμπι ή ως διασκέδαση... Κάτι για ισότητα αναφέρει το Σύνταγμα, αν ήταν το μόνο σημείο που καταστρατηγείται, θα έπρεπε να είμαστε ευτυχείς…Και μια σύντομη αναφορά στην εθελοντική στράτευση των γυναικών. Το ΥΠΕΘΑ περίπου πανηγυρίζει που τριψήφιος (100-999 δηλαδή) αριθμός γυναικών έκαναν αίτηση για δωδεκάμηνη εθελοντική θητεία. Πρόκειται για νέες κοπέλες 20-26 ετών. Μνημειώδης είναι και η αναφορά στα views των σχετικών βίντεο στο YouTube. Υπουργείο Ινφλουένσερ μένει να δημιουργηθεί, για να τα δούμε όλα σ’ αυτή τη χώρα...Και ως κατακλείδα: η Ελλάδα, καλώς ή κακώς βρίσκεται σε ένα οικόπεδο φιλέτο που όμως εποφθαλμιούν και ορέγονται πολλοί. Η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική για τους άντρες. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν όσοι με τεχνάσματα, κομπίνες και δόλια μέσα επιχειρούν, εμφανιζόμενοι περίπου ως ψυχασθενείς και μανιοκαταθλιπτικοί να την αποφύγουν, ότι με την απαράδεκτη συμπεριφορά τους, το μόνο που «πετυχαίνουν» είναι να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στη χώρα και να βυσματώνουν (ζορίζουν, στριμώχνουν) όσους υπηρετούν έστω και δίπλα στο σπίτι τους, τη στρατιωτική τους θητεία. Παράλληλα, περιοχές της χώρας μας όπου θα έπρεπε να υπάρχουν μικρές έστω, στρατιωτικές δυνάμεις μένουν αφύλακτες.