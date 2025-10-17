Έχει η Αριστερά στην Ελλάδα το… «Παπικό Αλάθητο»;

Κλείσιμο

Όχι, δεν θα ασχοληθούμε εδώ με το Παπικό Αλάθητο, αλλά με κάτι ανάλογο, που ισχύει στην Ελλάδα με τα αριστερά κόμματα: θεωρούν ότι είναι κάτοχοι της απόλυτης αλήθειας και του αλάθητου, επισημαίνουν, ορθά αρκετές φορές, τα λάθη των άλλων, αλλά ξεχνούν (;) τα δικά τους και ενώ διαμαρτύρονται για κυβερνητική προπαγάνδα και διαστρέβλωση της πραγματικότητας, και σ’ αυτό κάποιες φορές έχουν δίκιο, προβαίνουν τα ίδια τα κόμματα ή φιλικά προσκείμενα σε αυτά έντυπα ή διαδικτυακά μέσα, σε εξόφθαλμες διαστρεβλώσεις ακόμα και ιστορικών γεγονότων. Και φυσικά, όποιος έχει αντίθετη άποψη από τις δικές τους είναι εγκάθετος, φασίστας, όργανο κάποιων, συνήθως της κυβέρνησης, ρατσιστής, εθνικιστής ή τα «παίρνει». Φυσικά, δεν αναφέρουν ποιοι είναι αυτοί που τα δίνουν. Τέλος, καμιά φορά, όσοι τολμούν και αναφέρονται σε γεγονότα του παρελθόντος, που θίγουν τα κόμματα αυτά, στοχοποιούνται…Θα ξεκινήσω με μία εξόφθαλμη παραποίηση της Ιστορίας από τον «Οδηγητή», επίσημο όργανο του ΚΣ της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας(ΚΝΕ). Την Κυριακή 12/10/2025, 81 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς, σε ανάρτησή του στο «Χ», ο «Οδηγητής» ξαναγράφει την ιστορία: «Πριν 81 χρόνια, σαν σήμερα στις 12 Οκτώβρη 1944, στις 9.45 π.μ. μαχητές του ΕΛΑΣ κατέβασαν από την Ακρόπολη τη ναζιστική σημαία». Αν επρόκειτο για ένα γεγονός για το οποίο δεν υπάρχουν φωτογραφίες ή άλλα τεκμήρια ή μαρτυρίες ανθρώπων που το έζησαν , θα λέγαμε ότι μπορεί να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Από την ώρα όμως που υπάρχει το ντοκιμαντέρ του αείμνηστου Φιλοποίμενος Φίνου για την υποστολή της σβάστικας από την Ακρόπολη και την αποχώρηση των Γερμανών από την Αθήνα και τουλάχιστον μια φωτογραφία που δείχνει έναν Γερμανό στρατιώτη με τη σημαία των ναζί διπλωμένη στον δεξί του ώμο, να αποχωρεί από την Ακρόπολη, τα πράγματα αλλάζουν. Ή έχουμε να κάνουμε με απόλυτη άγνοια των γεγονότων ή για παραχάραξη της ιστορίας ή για προσπάθεια να διαβάσουν κάτι εξόφθαλμα εσφαλμένο ορισμένοι, που βυθισμένοι στην άγνοιά τους, θα το πιστέψουν και θα το θεωρήσουν δεδομένο.Φυσικά, κάποιοι αντιλήφθηκαν την κραυγαλέα λανθασμένη αυτή ανάρτηση και την ανέβασαν στο διαδίκτυο μαζί με τη φωτογραφία του Γερμανού που αποχωρεί από την Ακρόπολη. Να σημειώσουμε με την ευκαιρία, ότι στις 8.00 π.μ. της 12/10/1944 ο Γερμανός Στρατηγός Χέλμουτ Φέλμι (1885-1965) που εκτελούσε και χρέη Φρουράρχου Αθηνών, συνοδευόμενος από τον κατοχικό Δήμαρχο της πρωτεύουσας, Γεωργάτο κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Η υποστολή της γερμανικής σημαίας από τον Ιερό Βράχο έγινε από τους Γερμανούς στις 9.15 π.μ. Παρόλο ότι προκλήθηκε σάλος από την ανιστόρητη ανάρτηση του «Οδηγητή», δεν γνωρίζουμε να έγινε κάποια επανόρθωση. Δηλαδή, η ΚΝΕ., το ΚΚΕ δηλαδή έχει την επίσημη θέση ότι η σβάστικα κατέβηκε από την Ακρόπολη από μαχητές του ΕΛΑΣ; Αν πάντως έχει γίνει διόρθωση, την οποία δεν έχω αντιληφθεί, ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη. Καλό όμως είναι, σε τόσο σοβαρά θέματα να μην γίνονται τέτοια «χοντρά» λάθη. Φανταστείτε, σε τεκμηριωμένο φωτογραφικά γεγονός, να γινόταν διαστρέβλωση σε βάρος του ΚΚΕ. Το τι θα ακολουθούσε, δεν θέλουμε καν να το σκεφτούμε…Και, ειρήσθω εν παρόδω, καθώς αναφέρθηκα στον Άγνωστο Στρατιώτη θεωρώ ότι η φύλαξη του μνημείου θα πρέπει να παραμείνει όπως είναι μέχρι σήμερα και ας ελπίσουμε ότι ορισμένοι ανεγκέφαλοι θα ξεχάσουν οποιαδήποτε προσπάθεια βεβήλωσής του. Επανέρχομαι όμως στην Αριστερά.Διάβασα και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. «Ένας φίλος ήρθε απόψε απ’ τα παλιά», που έλεγε και το τραγούδι, αλλά δεν είπε τίποτα καινούργιο, συμπληρώνω. Αν δεν ήξερε κάποιος ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας για 4,5 χρόνια, θα νόμιζε ότι δεν έχει πολιτικό παρελθόν και ότι κατακεραυνώνοντας τους πάντες, εκτός από τον εαυτό του, θέλει να φέρει κάτι νέο στον τόπο. Αλέξη, κάποιοι ιθαγενείς όμως, θυμόμαστε πολύ καλά τα χρόνια της διακυβέρνησής σου. Ας μην πάμε στις «αγορές που θα χορεύουν στον σκοπό που θα παίζουμε», «στα σκισμένα μνημόνια», στο «go back κυρία Μέρκελ» και σε ένα σωρό ακόμα. Προεκλογικά, κατά καιρούς, έχουν ειπωθεί και πολύ χειρότερα. Τα capital control, τον νόμο Κατρούγκαλου, το ξεζούμισμα της μεσαίας τάξης, το «έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέρουμε;», την ανυπαρξία στρατιωτικών εξοπλισμών και πολλά ακόμα, δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε κύριε Τσίπρα. Προφανώς βελτίωσες τα Αγγλικά σου στην Αμερική, αλλά τι νέο κομίζεις; Προφανώς, δεν θέλεις να ιδρύσεις μόνο ένα κόμμα για να μπεις στη Βουλή, από την οποία βγήκες οικειοθελώς. Τα όνειρά σου είναι για πολύ ψηλά… Μην ξεχνάς όμως, ότι η «πρώτη φορά Αριστερά» κάηκε και τσουρούφλισε χιλιάδες Ελληνίδες και Έλληνες. Μην ξεχνάς ότι δεν είσαι πλέον ο σαραντάρης με τον ελκυστικό λόγο, που δεν έχει δώσει δείγματα γραφής. Σε πολλούς δεν αρέσει αυτή η κατάσταση με την ουσιαστική ανυπαρξία αντιπολίτευσης στη χώρα. Αλλά χωρίς αυτοκριτική, χωρίς στελέχη, άλλωστε δεν έχει και πολλά η κατακερματισμένη πλέον Αριστερά στη χώρα μας, το να εμφανίζεσαι σαν νέος Μεσσίας, δεν είναι και το πιο πειστικό…Ας μην είμαι όμως προκατειλημμένος. Σίγουρα πολλοί αναμένουν τις επόμενες κινήσεις σου, ανάμεσα σε αυτούς κι εγώ, καλά να είμαστε, μπορεί να δούμε να βγάζεις και λαγούς από το καπέλο και να αναγκάσεις όλους εμάς τους δύσπιστους να αναθεωρήσουμε άρδην τις απόψεις μας.Ένα άλλο θέμα, το οποίο προκάλεσε τεράστιες αντιπαραθέσεις στη χώρα μας είναι η σύγκρουση Χαμάς (ή Παλαιστινίων) και Ισραηλινών. Σχεδόν όλη η Αριστερά τάχθηκε αναφανδόν υπέρ των Παλαιστινίων. Δεν αναγνώριζε καμία δικαιολογία στους Ισραηλινούς, έλουζε με ανοίκειους χαρακτηρισμούς τους υποστηρικτές τους, ενώ δεν έλειψαν και τα επεισόδια σε βάρος όσων ήταν αντίθετοι στις απόψεις τους.Εκείνο που θα πρέπει να προβληματίσει πολύ τα αριστερά κόμματα στην Ελλάδα και τους υποστηρικτές τους, σήμερα τουλάχιστον, είναι γιατί παρά τα υπαρκτά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και τα οποία υπερτονίζουν, τα ποσοστά τους παραμένουν, δημοσκοπικά, χαμηλά. Δυστυχώς, διαχρονικά για την Ελλάδα, τα αριστερά κόμματα δεν πείθουν. Ακόμα και να υποθέσουμε ότι κάποιοι είναι βολεμένοι, ότι κάποιοι τα «παίρνουν», ότι κάποιοι επωφελούνται από τις κεντροδεξιές κυβερνήσεις, δεν θα έπρεπε ο κόσμος να στραφεί σε αυτά;Πώς θα πείσεις αυτόν που δεν έχει να πληρώσει το ενοίκιο ή το γάλα των παιδιών του να σε ψηφίσει, όταν στελέχη σου δεν ξέρουν πόσα χρήματα ή πόσα ακίνητα έχουν; Αν υποθέσουμε ότι για ένα χρόνο θα δινόταν στο ΚΚΕ η δυνατότητα να κυβερνήσει τη χώρα, τι ακριβώς θα έκανε; Το δύσκολο είναι να ξέρεις τι να κάνεις, το τι να μην κάνεις είναι πολύ πιο εύκολο.Η Αριστερά στην Ελλάδα παρέμενε ως το 2015 στο απυρόβλητο. Θεωρητικολογούσε, έλεγε πράγματα που ηχούσαν ευχάριστα στα αυτιά όλων, παρουσίαζε τις θέσεις της ως θέσφατα, που δεν επιδέχονται κριτική και δημιουργούσε την εντύπωση ότι, ως δια μαγείας, θα λύσει όλα τα προβλήματα. Μετά τα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και πάλι όμως, δεν δείχνει να προβληματίζεται σοβαρά. Διεκδικεί για τον εαυτό της την απόλυτη αλήθεια, δεν παραδέχεται τα λάθη της, καθώς θεωρεί ότι πάντα κάνει το σωστό και αρκείται σε ύβρεις σε βάρος των αντιπάλων της.Ηρεμήστε λίγο παιδιά. Ούτε μόνοι σας στον κόσμο είσαστε, ούτε το επίκεντρο του. Έχουν και οι άλλοι δικαίωμα στην έκφραση. Οι διαφωνίες πρέπει να λύνονται με πολιτισμένο διάλογο. Οι απόψεις δεν επιβάλλονται με το «έτσι θέλω». Και φυσικά, κανένας δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Μην σπεκουλάρετε σε ανθρώπους που υποφέρουν, από οποιαδήποτε αιτία. Θεωρώ ότι η εποχή των αγανακτισμένων και των μπαχαλάκηδων, ειδικά των πρώτων, πέρασε ανεπιστρεπτί. Ο κόσμος έχει πολύ σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσει και οι πρακτικές που ακολουθείτε, μάλλον απωθητικές παρά ελκυστικές είναι. Μια σοβαρή και στιβαρή αντιπολίτευση θα «αναγκάσει» και την κυβέρνηση να βελτιωθεί. Μέχρι τώρα, την βοηθάτε να παίζει μόνη της. Αλλάξτε ρότα (Αλέξη, έμαθες πλέον για τις 180 και τις 360 μοίρες;) και σίγουρα, η κοινή γνώμη θα σας επιβραβεύσει…