Η υιοθέτηση θετικών συνηθειών και η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μπορούν να υποστηρίξουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής.
Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο με 8.000 τόνους σόδας βόρεια της Άνδρου, σώθηκαν και οι 9 ναυτικοί
Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο με 8.000 τόνους σόδας βόρεια της Άνδρου, σώθηκαν και οι 9 ναυτικοί
Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από Αλβανία προς Ουκρανία - Υπέστη σοβαρή ζημιά μετά από πρόσκρουση σε βράχια - Τοποθετείται πλωτό φράγμα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης
Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες, μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου.
Το φορτηγό πλοίο, που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας, υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρουσή του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του.
Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά εννέα μέλη πληρώματος, εκ των οποίων οκτώ ήταν Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Και οι εννέα ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος.
Στο σημείο της βύθισης μεταβαίνουν προληπτικά 2 ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και 2 ακόμη πλωτά του Λιμενικού τα οποία μεταφέρουν αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. Εντός ολίγου θα ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησης πλωτού φράγματος για αντιμετώπιση κάθε ενδεχομένης θαλάσσιας ρύπανσης
Δύο από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι επτά εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου.
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.
Προς παροχή συνδρομής στο σημείο του ναυαγίου προσέγγισε το επιβατηγό πλοίο Σάμος, τρία παραπλέοντα πλοία αλλά και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.
Το φορτηγό πλοίο, που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας, υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρουσή του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του.
Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά εννέα μέλη πληρώματος, εκ των οποίων οκτώ ήταν Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Και οι εννέα ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος.
Στο σημείο της βύθισης μεταβαίνουν προληπτικά 2 ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και 2 ακόμη πλωτά του Λιμενικού τα οποία μεταφέρουν αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. Εντός ολίγου θα ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησης πλωτού φράγματος για αντιμετώπιση κάθε ενδεχομένης θαλάσσιας ρύπανσης
Δύο από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι επτά εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου.
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.
Προς παροχή συνδρομής στο σημείο του ναυαγίου προσέγγισε το επιβατηγό πλοίο Σάμος, τρία παραπλέοντα πλοία αλλά και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.
Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται καλές, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή διάσωση του πληρώματος. Τα αίτια της προσάραξης και της βύθισης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα