Η υιοθέτηση θετικών συνηθειών και η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μπορούν να υποστηρίξουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής.
Καραμπόλα 4 ΙΧ στον Κηφισό με έναν ελαφρά τραυματία, μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα - Πού έχει κίνηση τώρα
Καραμπόλα 4 ΙΧ στον Κηφισό με έναν ελαφρά τραυματία, μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα - Πού έχει κίνηση τώρα
Τροχαίο με το... καλημέρα στον Κηφισό - Με χαμηλές ταχύτητες η κυκλοφορία των οχημάτων
Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (6/5) στον Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών.
Το τροχαίο ατύχημα συνέβη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες καθυστερήσεις. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, ενώ οι ουρές εκτείνονται για αρκετά χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Ενδεικτική της κατάστασης είναι η παρακάτω εικόνα από το Google Maps:
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους εδώ.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα. Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν υπομονή και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας.
Παράλληλα, σταδιακά αυξάνεται η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων, με την κατάσταση να επιβαρύνεται όσο περνά η ώρα.
Το τροχαίο ατύχημα συνέβη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες καθυστερήσεις. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, ενώ οι ουρές εκτείνονται για αρκετά χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Ενδεικτική της κατάστασης είναι η παρακάτω εικόνα από το Google Maps:
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους εδώ.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα. Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν υπομονή και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας.
Πού αλλού έχει κίνησηΤην ίδια ώρα, χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο τμήμα από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά.
Παράλληλα, σταδιακά αυξάνεται η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων, με την κατάσταση να επιβαρύνεται όσο περνά η ώρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα