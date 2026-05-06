Καραμπόλα 4 ΙΧ στον Κηφισό με έναν ελαφρά τραυματία, μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα - Πού έχει κίνηση τώρα

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (6/5)  στον Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών.

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες καθυστερήσεις. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, ενώ οι ουρές εκτείνονται για αρκετά χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.


Ενδεικτική της κατάστασης είναι η παρακάτω εικόνα από το Google Maps:

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους εδώ.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα. Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν υπομονή και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας.

Πού αλλού έχει κίνηση

Την ίδια ώρα, χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο τμήμα από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά.

Παράλληλα, σταδιακά αυξάνεται η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων, με την κατάσταση να επιβαρύνεται όσο περνά η ώρα.
