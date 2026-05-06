Αύριο η υπογραφή της β' φάσης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση ακόμη 220 σχολείων στη χώρα
Στην πρώτη φάση του προγράμματος υπήρξαν παρεμβάσεις σε 431 σχολικές μονάδες, σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας

Επισκευές και βελτιώσεις σε πάνω από διακόσια σχολεία σε όλη την Ελλάδα περιλαμβάνει η δεύτερη φάση του Προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου».

Η υπογραφή της δεύτερης φάσης του προγράμματος αναμένεται να ανακοινωθεί και να υπογραφεί, την Πέμπτη, 7 Μαΐου, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από τους συναρμόδιους υπουργούς, τους εκπροσώπους των τεσσάρων δωρητριών Τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς) και την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».

Σύμφωνα με πληροφορίες το προσεχές καλοκαίρι θα ανακαινιστούν περισσότερα από 220 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα μέσα από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» ενώ ήδη το 2025 υλοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις σε περισσότερα από 430 σχολεία.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα αλλάξουν αισθητά προς το καλύτερο το περιβάλλον διδασκαλίας και εργασίας χιλιάδων μαθητών.

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» ξεκίνησε με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με στόχο παρεμβάσεις σε περισσότερες από 2500 σχολικές μονάδες.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με ένα σημαντικό ποσό από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ως εντολοδόχο των τεσσάρων δωρητριών Τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος σύμφωνα με τον σχεδιασμό διαμορφώνεται στα 650 εκατ. Ευρώ. Τα 250 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων για τις παρεμβάσεις στα σχολεία και τα υπόλοιπα 400 εκατ. Ευρώ είναι συνεισφορά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (100 εκατ. δόθηκαν στην Ά φάση του προγράμματος και τα υπόλοιπα 300 εκατ. θα διατεθούν μέσω επιπλέον δωρεάς σε βάθος τριετίας).

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του προγράμματος, το οποίο ολοκληρώθηκε και χρηματοδοτήθηκε, μέσω δωρεάς, με 100 εκατ. ευρώ από τις παραπάνω τέσσερις συστημικές τράπεζες, υπήρξαν παρεμβάσεις σε 431 σχολικές μονάδες, σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Ειδικότερα, αφορούσε τις μονάδες:

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 28

Αττικής 103

Βορείου Αιγαίου 11

Δυτικής Ελλάδας 31

Δυτικής Μακεδονίας 12

Ηπείρου 17

Θεσσαλίας 25

Ιονίων Νήσων 11

Κεντρικής Μακεδονίας 80

Κρήτης 33

Νοτίου Αιγαίου 16

Πελοποννήσου 34

Στερεάς Ελλάδας 30

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Ανακαίνιση χώρων υγιεινής & δημιουργία προσβάσιμων W.C. για ΑμεΑ,

Επισκευές ραμπών ΑμεΑ,

Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί,

Βελτιώσεις στον αύλειο χώρο, με γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, καθώς και παιδικές χαρές σε νηπιαγωγεία.

Προτεραιότητα με βάση τον σχεδιασμό του προγράμματος δόθηκε σε :

Ειδικά σχολεία,

Μονάδες σε ακριτικές, νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές και

Σχολεία σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

