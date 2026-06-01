Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα σε κατεχόμενη περιοχή της Χερσώνας
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Ουκρανία Χερσώνα

Νεότερος απολογισμός των τοπικών Αρχών για το πλήγμα - Χιλιάδες χωρίς ρεύμα από επίθεση της Ρωσίας στη βόρεια Ουκρανία

Ένα εξάχρονο αγοράκι σκοτώθηκε κι άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή σε υπό ρωσικό έλεγχο περιοχή της περιφέρειας Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, όταν ουκρανικό drone έπληξε πολυκατοικία της πόλης Χένιτσεσκ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της ουκρανικής περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χαντζά, ανέφερε πως μια γυναίκα σκοτώθηκε κι άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικής επίθεσης στην περιοχή της Νικόπολης.

Περίπου 40.000 κάτοικοι στην περιφέρεια Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, κοντά στα ρωσικά σύνορα, έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ύστερα από ρωσικό πλήγμα, όπως ενημέρωσε η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού μέσω Telegram.

Οι διπλωματικές προσπάθειες, με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν βαλτώσει από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ έχουν επικεντρωθεί στη σύγκρουση με το Ιράν.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως πρέπει να συνεχιστούν οι συνομιλίες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας πριν από την έλευση του χειμώνα.

