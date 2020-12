To be or not to be? (Το παγκόσμιο Διευθυντήριο)

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

(Δημιουργεί πάντως κάποιο σκεπτικισμό η άρνηση να εμβολιαστεί ο εν τω Κοινοβουλίω γραμματοκομιστής του Ιησού. Μήπως έχει κάποια εγκυρότερη πληροφορία άνωθεν;).Φήμες λένε πως όλα προέρχονται από ένα Μεσαιωνικό, πολυτελή Πύργο, απομονωμένο σε άγνωστο δυσπρόσιτο σημείο σε σχεδόν άφαντο βουνό, κάπου μεταξύ Ελβετίας , Γερμανίας, Βελγίου, Γαλλίας ή ίσως και Ιταλίας, στην καρδιά δηλαδή της καπιταλιστικής Ευρωπαϊκής ενδοχώρας. Εκεί στεγάζεται και έχει την έδρα του το παγκόσμιο Διευθυντήριο. Ο άτυπος εξωθεσμικός ρυθμιστής, ο big brother, της υφηλίου.Υπερσύγχρονη τεχνολογία και πολύπλοκοι μηχανισμοί παρακολουθούν και ρυθμίζουν τα πάντα, παντού. Επιλεγμένο, εξειδικευμένο, με ειδικά προσόντα προσωπικό, μπροστά σε φωτεινά καντράν διαχειρίζεται την πληροφόρηση. Αξιολογεί τα τεκταινόμενα απανταχού της γης και δίνει καθημερινή αναφορά στη δεύτερη κλίμακα της ιεραρχίας, τους επόπτες - εισηγητές.Μικρότερος αριθμός, πολύ εξειδικευμένοι οι επόπτες- εισηγητές, συνεδριάζουν καθημερινά, επεξεργάζονται τις πληροφορίες και με τη σειρά τους ενημερώνουν και εισηγούνται στο άτυπο Διοικητικό Συμβούλιο του Πλανήτη. Το Διευθυντήριο της Οικουμένης. Το απωθημένο των απανταχού ακτιβιστών και αριστερών. Η επιβεβαίωση της ορθότητας της φενάκης των «μεγάλων ιδεών», που αφελώς ασπάζονται ακόμα.Μην πάει το μυαλό σε προέδρους και πρωθυπουργούς μεγάλων ή μικρών χωρών του κόσμου. Αυτοί είναι πιόνια, υπάλληλοι, επιλεγμένοι να εκτελούν εντολές και οδηγίες που δίνει το άτυπο 20μελές, λένε, ανώτατο παγκόσμιο Διευθυντήριο. Οιονεί Διοικητικό Συμβούλιο , εκ των 1000 πιο πλούσιων προσώπων του πλανήτη. Μόνη ίσως εξαίρεση ο νεόκοπος καπιταλιστής του Βορρά, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.Συνεδριάζουν τακτικά αυτοί που κρατούν τις τύχες μας στα χέρια τους, με τηλεδιασκέψεις μέσω υψηλής τεχνολογίας , που δεν μπορεί να χακαριστεί ή να παραβιαστεί με κανένα τρόπο από κανέναν.Ακούνε τις εισηγήσεις των ειδικών και αποφασίζουν για τις τύχες του κόσμου. Με μια λέξη τους η γη κινείται μέχρι και ανάστροφα.Οι φήμες θέλουν μέλη του Διευθυντηρίου αυτού, οιονεί ιππότες της στρογγυλής τραπέζης, μεγάλους επιχειρηματίες παγκόσμιας εμβέλειας, όπως ο Μπιλ Γκέητς, ο Σόρος, ο Μπάφετ, ο Τζεφ Μπέζος, ένας Ινδός, ένας Κινέζος, ένας Βραζιλιάνος και άλλοι. (Οι φήμες για συμμετοχή της Μαρέβας δεν επιβεβαιώνονται).Δεν μπορεί παρά να είναι κάπως έτσι η σύνθεση του παγκόσμιου Διευθυντηρίου. Το αποδεικνύει το ότι αποφάσεις του άτυπου αυτού οργάνου του διεθνούς καπιταλισμού, όλες ανεξαιρέτως, είναι προσανατολισμένες στον ασφυκτικό έλεγχο και την καταστροφή της γης και της ανθρωπότητας. Στο βωμό της αύξησης του πλούτου και της δύναμής τους. Από την παγκόσμια περιβαλλοντική καταστροφή και την κλιματική αλλαγή μέχρι τους τοπικούς πολέμους, εξεγέρσεις και αναταραχές.Δική τους, λένε, απόφαση και ο ιός covid 19, που έβαλε την ανθρωπότητα σε απόλυτο έλεγχο κάθε κίνησης και δράσης. Αληθής σκοπός και στόχος τους, απωθημένο, με τη βοήθεια της τεχνολογίας που ελέγχουν απόλυτα.Παγκόσμιο εργαλείο το εμβόλιο. Αυταπατώνται όσοι νομίζουν ότι έχουν διαφορετικές προδιαγραφές και προσφέρουν κάτι διαφορετικό τα διάφορα εμβόλια που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν. Όλοι είναι στο κόλπο.Μοναδική εξαίρεση ίσως το εμβόλιο της Κούβας της τελευταίας «δημοκρατίας» παγκοσμίως (το Βιετνάμ δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμα εμβόλιο). Αν και δύσκολα μπορεί να απαντηθεί το εύλογο ερώτημα, που απευθύνεται κυρίως στους αμετανόητους εραστές των κομμουνιστικής προελεύσεως προϊόντων:Πως και με ποια τεχνολογία η Κούβα παρασκεύασε εμβόλιο σε τόσο γρήγορο χρόνο, γρηγορότερα από τους άλλους, δυτικούς και πρώην ανατολικούς, που το έφτιαξαν και το ενέκριναν σε χρόνο, κατά πολλούς «ειδικούς», αφύσικα σύντομο.Η ταχύτητα κυκλοφορίας άλλωστε είναι που δημιουργεί τις αμφιβολίες, ειδικά τους υποψιασμένους «ενήμερους» πολίτες που δυσπιστούν.Αν και νεώτερες και σχετικά ασφαλείς πληροφορίες λένε πώς όλα είναι στημένα, προσχεδιασμένα και τα αποτελέσματα προδιαγεγραμμένα.Ο ιός κυκλοφόρησε για να δημιουργήσει την ανάγκη του εμβολίου, που ήταν απ’ αρχής έτοιμο, αποθηκευμένο στα ανώτατα συρτάρια. Πριν ακόμα εμφανιστεί ο covid 19. Το έτοιμο αυτό εμβόλιο τέθηκε σε κυκλοφορία στον κατάλληλο χρόνο, τώρα, που, σύμφωνα με το σχέδιο :η ζημιά είναι αρκετή μεν, ελεγχόμενη δε, για την δημιουργία του φόβου που το κάνει ανάρπαστο στους «αφελείς».οι θάνατοι κινούνται σε λογικά επίπεδα, επικεντρωμένοι στους ηλικιωμένους, για να υπάρξουν οι παράπλευρες θετικές συνέπειες στις οικονομίες (λιγότερες συντάξεις, φάρμακα, γιατροί κλπ).«Λαμπρά ταιριάζουν όλα..», λέει σοφά ο Καβάφης.Το Εμβόλιο, είναι ηλίου φαεινότερο, δεν κυκλοφόρησε ως αντίδοτο για να εξολοθρεύσει τον ιό - αν και το κάνει κι αυτό για άλλους όμως λόγους.Κυκλοφόρησε για να βάλει στο αίμα και στο σώμα της ανθρωπότητας το «τσιπάκι» - μην πάει στο μυαλό σας σε κάτι μεταλλικό ή από σιλικόνη, η τεχνολογία έχει προοδεύσει ασύλληπτα. Πρόκειται για χημικό υλικό σε υγρή μορφή – «υγρό τσιπάκι» - που διαχέεται στο σώμα δια του αίματος, επικολλάται σε συγκεκριμένα σημεία και επιτρέπει τον έλεγχο της βούλησης εξ αποστάσεως, με ειδικούς οπτικούς ή ηχητικούς κώδικες, που όταν απαιτηθεί, θα μεταδίδονται από τα ΜΜΕ ή τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Έτσι θα ρυθμίζονται, αναλόγως, οι συμπεριφορές των πολιτών είτε για να επιλέγουν, σε όλα τα επίπεδα τους εκλεκτούς του συστήματος, είτε για να αντιδρούν ή να μην αντιδρούν σε προσπάθειες και αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους και τον πλανήτη. Στόχος πάντα το κέρδος και ο έλεγχος, καταστατικός σκοπός του παγκόσμιου καπιταλιστικού διευθυντηρίου.Το εκ πρώτης όψεως παράδοξο όμως είναι πως το εμβόλιο παράλληλα είναι και πραγματικά αποτελεσματικό, γιατί αυτό συμφέρει στο σύστημα. Ευκολάκι. Καταστέλλει τον ιό και τις συνέπειές του μειώνοντας τους θανάτους, γιατί οι καπιταλιστές θέλουν να ελέγχουν ανθρώπους ζωντανούς - μόνον έτσι μπορούν να κερδίζουν από την εκμετάλλευσή τους. Με τους πεθαμένους τι να κάνουν;Με αυτά και μ’ αυτά, αν και πλανάται η απορία τι έχουν να φοβηθούν άραγε από το «υγρό τσιπάκι» και την παρακολούθηση όσοι δεν έχουν κάτι να κρύψουν, το ερώτημα παραμένει για τους μη «αφελείς»:to be or not to be?