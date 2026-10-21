Κάθειρξη 67 ετών στους δολοφόνους 8χρονης στο Μεξικό, οργισμένο πλήθος είχε λιντσάρει τους υπόπτους
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό Δολοφονία

Κάθειρξη 67 ετών στους δολοφόνους 8χρονης στο Μεξικό, οργισμένο πλήθος είχε λιντσάρει τους υπόπτους

Η μικρή Καμίλα απήχθη ενώ είχε βγει να παίξει και βρέθηκε νεκρή λίγες ώρες αργότερα – Αποζημίωση 242.000 ευρώ από κάθε καταδικασθέντα

Κάθειρξη 67 ετών στους δολοφόνους 8χρονης στο Μεξικό, οργισμένο πλήθος είχε λιντσάρει τους υπόπτους
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Δικαστήριο στο Μεξικό καταδίκασε χθες Τρίτη δύο άνδρες σε κάθειρξη 67 ετών και έξι μηνών για τη δολοφονία ενός 8χρονου κοριτσιού το 2024. Ο καθένας από τους δύο καταδικασθέντες υποχρεούται επίσης να καταβάλει αποζημίωση 5 εκατομμυρίων πέσο (περίπου 242.000 ευρώ) στην οικογένεια του κοριτσιού, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της πολιτείας Γκερέρο.

Η δολοφονία της Καμίλα Γκόμες είχε συγκλονίσει την πόλη Τάσκο, στην πολιτεία Γκερέρο. Το κοριτσάκι εξαφανίστηκε στις 27 Μαρτίου 2024 όταν είχε βγει από το σπίτι της για να παίξει. Η μητέρα της δέχθηκε ανώνυμα τηλεφωνήματα από τους απαγωγείς που ζητούσαν λύτρα.



Βίντεο από κάμερες ασφαλείας υπέδειξαν τους δράστες. Λίγες ώρες αργότερα, όμως, το κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό μέσα σε μια μαύρη σακούλα, στην άκρη ενός δρόμου.



Μετά τον εντοπισμό του πτώματος, δεκάδες κάτοικοι απέκλεισαν κεντρικούς δρόμους της πόλης και πολιόρκησαν το σπίτι όπου βρίσκονταν οι ύποπτοι. Αφού τους έσυραν έξω διά της βίας, τους επιτέθηκαν με ρόπαλα, χωρίς να παρέμβει η αστυνομία.

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Μια γυναίκα, που κατηγορούνταν για την απαγωγή του κοριτσιού, υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ δύο άνδρες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προτού οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή και τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Στο Μεξικό, τα λιντσαρίσματα κατηγορουμένων για ειδεχθή εγκλήματα είναι συχνά. Ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο στο διάχυτο αίσθημα ατιμωρησίας.
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