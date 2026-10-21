Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Κάθειρξη 67 ετών στους δολοφόνους 8χρονης στο Μεξικό, οργισμένο πλήθος είχε λιντσάρει τους υπόπτους
Η μικρή Καμίλα απήχθη ενώ είχε βγει να παίξει και βρέθηκε νεκρή λίγες ώρες αργότερα – Αποζημίωση 242.000 ευρώ από κάθε καταδικασθέντα
Η δολοφονία της Καμίλα Γκόμες είχε συγκλονίσει την πόλη Τάσκο, στην πολιτεία Γκερέρο. Το κοριτσάκι εξαφανίστηκε στις 27 Μαρτίου 2024 όταν είχε βγει από το σπίτι της για να παίξει. Η μητέρα της δέχθηκε ανώνυμα τηλεφωνήματα από τους απαγωγείς που ζητούσαν λύτρα.
🕊️⚖️ DICTAN 67 AÑOS DE PRISIÓN A DOS IMPLICADOS EN EL CASO CAMILA EN TAXCO— EL INFORMANTE.mx (@ElInformanteMX) October 20, 2026
👉 Un tribunal de #Guerrero sentenció a José Ricardo “N” y Axel Alejandro “N” a 67 años de prisión por el feminicidio de #Camila, menor de edad cuyo caso conmocionó a #Taxco en marzo de 2024. Ambos… pic.twitter.com/bZ4ptivEsR
Βίντεο από κάμερες ασφαλείας υπέδειξαν τους δράστες. Λίγες ώρες αργότερα, όμως, το κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό μέσα σε μια μαύρη σακούλα, στην άκρη ενός δρόμου.
🚨La comunidad de #Taxco de Alarcón en México 🇲🇽 está conmocionada por el trágico destino de #CamilaGómezOrtega, una niña de 8 años. En imágenes, los presuntos asesinos trasladan el cuerpo sin vida de la menor dentro de unas bolsas negras y la trasladan del… pic.twitter.com/ZgI0DwHdDe— Josué 𝕏 (@josueartex) March 29, 2024
Μετά τον εντοπισμό του πτώματος, δεκάδες κάτοικοι απέκλεισαν κεντρικούς δρόμους της πόλης και πολιόρκησαν το σπίτι όπου βρίσκονταν οι ύποπτοι. Αφού τους έσυραν έξω διά της βίας, τους επιτέθηκαν με ρόπαλα, χωρίς να παρέμβει η αστυνομία.
Sentencian a responsables del feminicidio de la pequeña #CamilaGómez, de 8 años, en #Taxco, #Guerrero.#NoticiasImagen #YoTeVeo #ImagenNoticias con @MendivilCrystal @imagen_crystal pic.twitter.com/kh6boso8sy— Imagen Televisión (@ImagenTVMex) October 20, 2026
Μια γυναίκα, που κατηγορούνταν για την απαγωγή του κοριτσιού, υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ δύο άνδρες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προτού οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή και τους απαγγελθούν κατηγορίες.
Στο Μεξικό, τα λιντσαρίσματα κατηγορουμένων για ειδεχθή εγκλήματα είναι συχνά. Ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο στο διάχυτο αίσθημα ατιμωρησίας.
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