Το πάθημα να γίνει μάθημα για τον Παναθηναϊκό

Η αλήθεια είναι ότι οι «πράσινοι» δεν είχαν την ίδια σκληράδα που εμφάνισαν στα 5 πρώτα παιχνίδια τους και παρασύρθηκαν στις διαθέσεις των φιλοξενούμενων. Οι Ισραηλινοί βρήκαν ρυθμό από τα πρώτα λεπτά και ένιωσαν πολύ… άνετα, αφού η αμυντική προσήλωση των παικτών του «τριφυλλιού» ήταν απούσα, τόσο στην πρώτη ζώνη, όσο και στη δεύτερη.Οι αλληλοκαλύψεις δεν λειτουργούσαν σωστά και παράλληλα η προσωπική άμυνα των γηπεδούχων στο πρώτο ημίχρονο ήταν προβληματική, με συνέπεια να βρουν σκορ και ψυχολογία παίκτες όπως οι Οτούρου, ΛεΝτέι και Καμπόκλο. Το καλύτερο διάστημα του «επτάστερου» στα μετόπισθεν ήρθε στις αρχές της 4ης περιόδου, όταν κράτησε άποντη την ομάδα του Ιτούδη για περίπου 5 λεπτά σερί, την οδήγησε σε 3 διαδοχικά λάθη και έτρεξε σερί 11-0.Εκεί ήταν και το σημείο-κλειδί του αγώνα, αφού ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί ακόμα περισσότερο το μομέντουμ του και να αποκτήσει ελαφρώς μεγαλύτερη διαφορά από το +1 που είχε (72-71). Αυτό συνέβη διότι οι περισσότεροι παίκτες του Ομπράντοβιτς έμειναν σε ρηχά νερά, όπως για παράδειγμα ο Χέιζ-Ντέιβις.Ο Αμερικανός είχε μία από τις χειρότερες βραδιές του με το «τριφύλλι» και ήταν φανερό ότι δεν του… έβγαινε τίποτα στο ματς. ΟΚ, συμβαίνουν αυτά για κάθε παίκτη και είμαστε σίγουροι ότι ο πολύπειρος φόργουορντ θα ανακάμψει και θα ξαναβρεί τον καλό εαυτό του, σβήνοντας αυτή την εμφάνιση.Η ατυχία με τον NHD ήταν ότι παρουσιάστηκε κάτω του μετρίου σε ένα παιχνίδι που απουσίαζαν οι Ρογκαβόπουλος και Μπόνγκα, οι οποίοι θα κάλυπταν τη θέση «3».Ίσως να χρειαζόταν και λίγο περισσότερο ο Χουάντσο, που έδειξε πολύ καλή εικόνα όσο αγωνίστηκε. Ή ακόμα και ένα χαμηλό σχήμα με τρεις περιφερειακούς (Γκραντ, Φρανσίσκο, Μπάντιο), που το είδαμε για λίγο.Φυσικά τα credits πρέπει να πάνε και στη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία εμφανίστηκε πολύ διαβασμένη και πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, βγάζοντας εκτός αγώνα τα περισσότερα αστέρια του «επτάστερου». Κάπως έτσι απέμεινε να παλεύει σχεδόν μόνος του ο Φρανσίσκο, ο οποίος ξέμεινε από δυνάμεις και ανάσες όμως στο φινάλε.Συμπερασματικά, ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε τη χειρότερη εμφάνισή του στη φετινή Ευρωλίγκα, υποχρεώθηκε στην πρώτη ήττα του και υποχώρησε στο 5-1. Το πάθημα ωστόσο οφείλει να γίνει… μάθημα για τους «πράσινους», που θα παραταχθούν με πιο γεμάτη σύνθεση το επόμενο διάστημα.