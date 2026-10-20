Στον Άρειο Πάγο για να σπάσει τα ισόβια προσφεύγει ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, «θέλει να σώσει το τομάρι του» ξεσπά η μητέρα της
Στον Άρειο Πάγο για να σπάσει τα ισόβια προσφεύγει ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, «θέλει να σώσει το τομάρι του» ξεσπά η μητέρα της
Νέα δικαστική εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου από τον σύντροφό της στην Φολέγανδρο το 2021 με τον δράστη να ασκεί αίτηση αναίρεσης της ποινής του από τον Άρειο Πάγο
Νέα δικαστική εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, που βρήκε τον θάνατο από το χέρι του συντρόφου της στην Φολέγανδρο το 2021, καθώς - σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας της αδικοχαμένης γυναίκας - ο δράστης αναμένεται να προσφύγει στον Άρειο Πάγο ζητώντας να «σπάσουν» τα ισόβια που του είχαν επιβληθεί σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.
«Έχει πάρει από κοντά μας ένα πλάσμα θεϊκό, έχει αφαιρέσει τα όνειρά της, τα νιάτα της, τη ζωντάνια της...», ξεσπά η μητέρα της, Αλεξάνδρα Μάκου, μιλώντας στον ALPHA. «Είναι ένας άνθρωπος αμετανόητος. Είναι ένας άνθρωπος που δεν ζητάει συγγνώμη, απλά θέλει να σώσει το τομάρι του. Ήμουν σίγουρη ότι θα πάει στον Άρειο Πάγο, γιατί το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να βγει από τη φυλακή. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει αφαιρέσει τη ζωή από ένα κορίτσι. Αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι θέλει να σώσει το τομάρι του», λέει χαρακτηριστικά.
Η ίδια υποστηρίζει ότι μια ειλικρινής μεταμέλεια θα έπρεπε να αποδεικνύεται μέσα από τις πράξεις και όχι μόνο μέσα από τα λόγια. «Θα μπορούσε να μην προχωρήσει και να δείξει μεταμέλεια. Μια πραγματική συγγνώμη, η οποία είναι στις πράξεις και όχι στα λόγια. Αυτό θα ήταν για εμάς σημάδι ότι έχει μετανιώσει για την πράξη του», τονίζει.
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλέξης Μαυραειδής, εξήγησε ότι ο καταδικασμένος άσκησε αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, καθώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απόφαση του Εφετείου, ζητώντας όπως λέει επί το λαικότερο να «σπάσει» τα ισόβια.
Όπως ανέφερε, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Σύρου τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη, όπως και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, απορρίπτοντας ομόφωνα τους ισχυρισμούς του περί μειωμένου καταλογισμού και βρασμού ψυχικής ορμής, ενώ επισημαίνει «η απόφαση είναι νομικά πολύ καλά αιτιολογημένη και πλήρως εμπερειστατωμένη και δεν αφήνει περιθώριο αμφισβήτης». Ωστόσο, όπως λέει, αρμόδιος να αποφανθεί επί της αίτησης αναίρεσης είναι ο Άρειος Πάγος.
«Άσκησε αίτηση ανάιρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, προφανώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την αρχική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Σύρου», λέει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Προφανώς ο ίδιος επιθυμεί να σπάσει τα ισόβια. Όπως λέμε και πιο λαϊκά, επιθυμεί κάποια ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση. Έχει επικαλεστεί ακόμη και τον Παόλο Κοέλιο, ότι το σύμπαν συνωμότησε για όσα έγιναν».
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο καταδικασμένος έχει επικαλεστεί ελαφρυντικά, μεταξύ των οποίων τον μειωμένο καταλογισμό, τον βρασμό ψυχικής ορμής και τη μεταμέλεια.
«Δεν μπορεί κι η οικογένεια να ησυχάσει, να βρίσκεται έξι χρόνια μετά και παλι στα δικαστήρια για την ίδια υπόθεση», επισημαίνει.
«Έχει πάρει από κοντά μας ένα πλάσμα θεϊκό, έχει αφαιρέσει τα όνειρά της, τα νιάτα της, τη ζωντάνια της...», ξεσπά η μητέρα της, Αλεξάνδρα Μάκου, μιλώντας στον ALPHA. «Είναι ένας άνθρωπος αμετανόητος. Είναι ένας άνθρωπος που δεν ζητάει συγγνώμη, απλά θέλει να σώσει το τομάρι του. Ήμουν σίγουρη ότι θα πάει στον Άρειο Πάγο, γιατί το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να βγει από τη φυλακή. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει αφαιρέσει τη ζωή από ένα κορίτσι. Αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι θέλει να σώσει το τομάρι του», λέει χαρακτηριστικά.
Η ίδια υποστηρίζει ότι μια ειλικρινής μεταμέλεια θα έπρεπε να αποδεικνύεται μέσα από τις πράξεις και όχι μόνο μέσα από τα λόγια. «Θα μπορούσε να μην προχωρήσει και να δείξει μεταμέλεια. Μια πραγματική συγγνώμη, η οποία είναι στις πράξεις και όχι στα λόγια. Αυτό θα ήταν για εμάς σημάδι ότι έχει μετανιώσει για την πράξη του», τονίζει.
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλέξης Μαυραειδής, εξήγησε ότι ο καταδικασμένος άσκησε αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, καθώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απόφαση του Εφετείου, ζητώντας όπως λέει επί το λαικότερο να «σπάσει» τα ισόβια.
«Επιθυμεί να σπάσει τα ισόβια»
Όπως ανέφερε, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Σύρου τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη, όπως και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, απορρίπτοντας ομόφωνα τους ισχυρισμούς του περί μειωμένου καταλογισμού και βρασμού ψυχικής ορμής, ενώ επισημαίνει «η απόφαση είναι νομικά πολύ καλά αιτιολογημένη και πλήρως εμπερειστατωμένη και δεν αφήνει περιθώριο αμφισβήτης». Ωστόσο, όπως λέει, αρμόδιος να αποφανθεί επί της αίτησης αναίρεσης είναι ο Άρειος Πάγος.
«Άσκησε αίτηση ανάιρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, προφανώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την αρχική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Σύρου», λέει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Προφανώς ο ίδιος επιθυμεί να σπάσει τα ισόβια. Όπως λέμε και πιο λαϊκά, επιθυμεί κάποια ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση. Έχει επικαλεστεί ακόμη και τον Παόλο Κοέλιο, ότι το σύμπαν συνωμότησε για όσα έγιναν».
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο καταδικασμένος έχει επικαλεστεί ελαφρυντικά, μεταξύ των οποίων τον μειωμένο καταλογισμό, τον βρασμό ψυχικής ορμής και τη μεταμέλεια.
«Δεν μπορεί κι η οικογένεια να ησυχάσει, να βρίσκεται έξι χρόνια μετά και παλι στα δικαστήρια για την ίδια υπόθεση», επισημαίνει.
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