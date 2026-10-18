Πρώτη φορά κοντά σ' αυτό που οραματίζεται ο Νίστρουπ

Oταν μια ομάδα έχει 5.72 Xgoals, 26 τελικές προσπάθειες, 72% κατοχή μπάλας και πέντε γκολ χωρίς πέναλτι αντιλαμβάνεται κάποιος τι... είδους εμφάνιση έχει κάνει. Απέναντι σε μια ομάδα που παρατάχθηκε σε 3-4-3, αλλά είχε πάρα πολύ προβληματική μεσαία γραμμή και τρεις στόπερ εναντίον των οποίων ο 34χρονος Ντε Φράι έκανε πάρτι με ένα γκολ και δυο τεράστιες ευκαιρίες, είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος από το 5-1 του Παναθηναϊκού επί του Αστέρα Aktor τι συνέβη ενώπιον περίπου 20.000 θεατών στο ΟΑΚΑ. Ηταν ένα ματς στο οποίο οι Πράσινοι για πρώτη φορά εφέτος έφτασαν κοντά σ' αυτό που οραματίζεται ο Τζέικομπ Νίστρουπ, εναντίον βεβαίως μιας ομάδας πολύ χαμηλής δυναμικότητας.Μελανό σημείο ο τραυματισμός του Αζεντίν Ουναΐ, μόλις στο 15'. Μελανό και ο τραυματισμός του Αντριάνο Γιάγκουσιτς (που έχει πάρει τα πάνω του) στο 88'. Αμφότεροι στο δικέφαλο: απίθανο να παίξουν με την Καϊράτ, τον Βόλο, τον Αρη στο Κύπελλο. Αμυντικά πάλι προβλημάτισε ο Παναθηναϊκός, διότι δέχθηκε ένα (απίστευτης έμπνευσης και υλοποίησης) γκολ από τον Αντώνη Παπακανέλλο και άλλες δύο σπουδαίες ευκαιρίες από μια ομάδα η οποία δεν τον πίεσε ποτέ, ούτε για ένα... τρίλεπτο που λέει ο λόγος. Ομως κατά τα λοιπά, όλα ήταν καλά για τους Πράσινους, οι οποίοι βρήκαν ένα καθοριστικό γκολ (το 3-1) από τον Ντέσερς μόλις τρία λεπτά μετά τη μείωση του σκορ και δεν πρέπει να αποπροσανατολιστούν από αυτή την εμφάνιση και να θεωρήσουν ότι θα αρχίσουν ξαφνικά να... σκορπούν τεσσαρο-πεντάρες!Το πιο σημαντικό ήταν το σύνολο. Η ταχύτητα στην ανάπτυξη, η ποικολομορφία στις επιθέσεις, οι ωραίες ιδέες. Το δεύτερο πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ήταν η πληθωρική παρουσία του Ιμράν Λούζα (έτσι είπε – επιτέλους – ο ίδιος ότι προφέρεται το επώνυμό του), ο οποίος βρήκε θέση την αρχική ενδεκάδα λόγω της τιμωρίας του Ετιέν Καμαρά. Και (απ)έδειξε ότι ίσως αξίζει εκείνος να είναι ο βασικός. Διότι ήταν πιο ενεργητικός, ταχύτερος, πιο δυναμικός, πιο δημιουργικός! Ο Μαροκινός πρώην αρχηγός της Γουότφορντ έκοβε και έραβε στο πρώτο ημίχρονο μαζί με τον Κάνγκουα και συνέχισε... απτόητος στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Τσιριβέγια αντικατέστησε τον διεθνή χαφ από τη Ζάμπια. Πέτυχε το 2-0 με αριστερό πλασέ, μοίρασε δύο ασίστ, ήταν... παντού στη μεσαία γραμμή του Τριφυλλιού. Και πλέον βάζει μεγάλο ερώτημα στον Νίστρουπ για το ποιον θα πρέπει να προτιμά. Οχι στα επόμενα ματς: σ' αυτά πιθανότατα θα είναι και πάλι βασικός, αντί του Ουναΐ. Αλλά μακροπρόθεσμα, κατά τη διάρκεια της σεζόν!Πάρα πολύ καλή ήταν και η απόδοση του ηγετικού Ντε Φράι, του τούρμπο Καλάμπρια που πέτυχε και ένα εξαίσιο γκολ με σουτ εκτός περιοχής, του τρομερού στο α' μέρος Κάνγκουα. Ο Ντέσερς που προτιμήθηκε έναντι του Τεττέη, σκόραρε και πάλι με υπέροχη υποδοχή και εκτέλεση εντός περιοχής (καλύτερος από τον Ανδρέα στο «κουτί»), ο Τεττέη επέστρεψε στα γκολ, ο Σαλάχ – Εντίν πήρε ένα ολόκληρο ματς για να δώσει ανάσες στον Γιώργο Κυριακόπουλο, ο άτυχος Γιάγκουσιτς «γέννησε» με απίστευτη ντρίμπλα και άνοιγμα στον Λούζα το πέμπτο τέρμα του Παναθηναϊκού.«Επιστρέψαμε στον δρόμο μας μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, ήμασταν πάρα πολύ καλοί κυρίως στο πώς παίξαμε την μπάλα χαμηλά, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Δεν είμαι ικανοποιημένος για το πρώτο μισάωρο γιατί ήμασταν πολύ αργοί στο μυαλό, αλλά αρχίζουμε να δείχνουμε καλή εικόνα με την μπάλα και σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες» είπε ο Νίστρουπ, o οποίος πλέον δίνει και τις δικές του εξετάσεις στο διπλό ταμπλό, λόγω και Conference League. Για να δούμε τι θα δούμε και στο Καζακστάν και στο Βόλο...