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Χιλιάδες στους δρόμους για τη στεγαστική κρίση και στην Πορτογαλία, 55 συλλήψεις και συγκρούσεις με την αστυνομία
Χιλιάδες στους δρόμους για τη στεγαστική κρίση και στην Πορτογαλία, 55 συλλήψεις και συγκρούσεις με την αστυνομία
Νέες διαδηλώσεις σε Λισαβόνα και Πόρτο μετά την απομάκρυνση 228 σκηνών ακτιβιστών, αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις καταλήψεις οι διαδηλωτές
Νέες κινητοποιήσεις για το δικαίωμα στην στέγαση προσέλκυσαν χιλιάδες πολίτες το βράδυ της Τρίτης στην Πορτογαλία, κυρίως στην πρωτεύουσα Λισαβόνα και στο Πόρτο (βόρεια).
Τα ξημερώματα της Τρίτης, η αστυνομία είχε επέμβει προκειμένου να απομακρύνει τις σκηνές ακτιβιστών. Οι πορτογαλικές αρχές ανέφεραν 55 συλλήψεις και δύο τραυματισμούς στη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στη Λισαβόνα.
Στην πλατεία Ρόσιο της πορτογαλικής πρωτεύουσας, ακτιβιστές ψήφισαν διά ανατάσεως χειρός να κατασκηνώσουν εκ νέου στον χώρο προκειμένου να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους. «Με ανάγκασαν να βγω στον δρόμο για να φωνάξω» και «η Λισαβόνα δεν είναι προς πώληση» έγραφαν ορισμένα από τα πανό των διαδηλωτών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ρόσιο υπό την επιτήρηση της αστυνομίας.
Τα ξημερώματα της Τρίτης, αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν καταυλισμούς ακτιβιστών στη Λισαβόνα και στο Πόρτο, απομακρύνοντας 228 σκηνές. Οι καταληψίες στην πλατεία Ρόσιο της πρωτεύουσας σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα προσπαθώντας να καθυστερήσουν την επέμβαση της αστυνομίας, προτού ξεσπάσουν συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.
«Η χρήση βίας» ήταν «δικαιολογημένη» και περιορισμένη, λόγω της άρνησης ορισμένων διαδηλωτών να εγκαταλείψουν τον χώρο παρά τις εντολές των αρχών, ανέφερε η πορτογαλική αστυνομία. Το υπουργείο Εσωτερικών επαίνεσε τον «επαγγελματισμό» των αστυνομικών, υπογραμμίζοντας πως είχε δώσει προτεραιότητα στον διάλογο μέχρι την τελευταία στιγμή.
Ο πορτογάλος πρόεδρος Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο έχει απευθύνει έκκληση για «ευρεία συμφωνία» μεταξύ των κομμάτων προκειμένου να υιοθετηθούν «μακροπρόθεσμα μέτρα» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.
Οι κινητοποιήσεις αυτές έχουν στόχο να αναδείξουν τη στεγαστική κρίση στην Πορτογαλία, η οποία χαρακτηρίζεται από την άνοδο των τιμών των ακινήτων. Εμπνευσμένοι από τους καταυλισμούς που στήθηκαν στην Ισπανία - όπως εκείνος στην εμβληματική Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης - ορισμένοι ακτιβιστές φιλοδοξούν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους σε ολόκληρη την ιβηρική χερσόνησο.
Τα ξημερώματα της Τρίτης, η αστυνομία είχε επέμβει προκειμένου να απομακρύνει τις σκηνές ακτιβιστών. Οι πορτογαλικές αρχές ανέφεραν 55 συλλήψεις και δύο τραυματισμούς στη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στη Λισαβόνα.
Στην πλατεία Ρόσιο της πορτογαλικής πρωτεύουσας, ακτιβιστές ψήφισαν διά ανατάσεως χειρός να κατασκηνώσουν εκ νέου στον χώρο προκειμένου να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους. «Με ανάγκασαν να βγω στον δρόμο για να φωνάξω» και «η Λισαβόνα δεν είναι προς πώληση» έγραφαν ορισμένα από τα πανό των διαδηλωτών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ρόσιο υπό την επιτήρηση της αστυνομίας.
Τα ξημερώματα της Τρίτης, αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν καταυλισμούς ακτιβιστών στη Λισαβόνα και στο Πόρτο, απομακρύνοντας 228 σκηνές. Οι καταληψίες στην πλατεία Ρόσιο της πρωτεύουσας σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα προσπαθώντας να καθυστερήσουν την επέμβαση της αστυνομίας, προτού ξεσπάσουν συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.
«Η χρήση βίας» ήταν «δικαιολογημένη» και περιορισμένη, λόγω της άρνησης ορισμένων διαδηλωτών να εγκαταλείψουν τον χώρο παρά τις εντολές των αρχών, ανέφερε η πορτογαλική αστυνομία. Το υπουργείο Εσωτερικών επαίνεσε τον «επαγγελματισμό» των αστυνομικών, υπογραμμίζοντας πως είχε δώσει προτεραιότητα στον διάλογο μέχρι την τελευταία στιγμή.
Ο πορτογάλος πρόεδρος Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο έχει απευθύνει έκκληση για «ευρεία συμφωνία» μεταξύ των κομμάτων προκειμένου να υιοθετηθούν «μακροπρόθεσμα μέτρα» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.
Οι κινητοποιήσεις αυτές έχουν στόχο να αναδείξουν τη στεγαστική κρίση στην Πορτογαλία, η οποία χαρακτηρίζεται από την άνοδο των τιμών των ακινήτων. Εμπνευσμένοι από τους καταυλισμούς που στήθηκαν στην Ισπανία - όπως εκείνος στην εμβληματική Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης - ορισμένοι ακτιβιστές φιλοδοξούν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους σε ολόκληρη την ιβηρική χερσόνησο.
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