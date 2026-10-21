Δύο νέες συλλήψεις για σχέδιο επίθεσης σε βρετανική βάση με αμερικανικά βομβαρδιστικά, υποψίες για εμπλοκή του Ιράν
Δύο νέες συλλήψεις για σχέδιο επίθεσης σε βρετανική βάση με αμερικανικά βομβαρδιστικά, υποψίες για εμπλοκή του Ιράν
Οι ύποπτοι κατηγορούνται ότι βοηθούσαν τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες, ενώ οι ΗΠΑ έχουν απομακρύνει τα βομβαρδιστικά B-1 από την αεροπορική βάση Φέρφορντ
Σε νέα φάση περνά η έρευνα των βρετανικών αντιτρομοκρατικών αρχών για το ύποπτο σχέδιο επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, όπου στάθμευαν αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1, καθώς δύο άνδρες συνελήφθησαν εκ νέου με την υποψία ότι παρείχαν βοήθεια στις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν. Οι βρετανικές αρχές εκτιμούν ότι είναι εξαιρετικά πιθανή η εμπλοκή της Τεχεράνης στην υπόθεση, την ώρα που τα αμερικανικά αεροσκάφη παραμένουν εκτός της συγκεκριμένης βάσης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας την Τρίτη (20/10), πρόκειται για έναν 24χρονο Βρετανό και έναν 25χρονο με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκοότητα, οι οποίοι είχαν συλληφθεί και στο παρελθόν στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.
Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν εκ νέου βάσει του άρθρου 3 του νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο αφορά την παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.
«Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άνδρες σε σχέση με την έρευνά μας», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματικός της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας Λόρενς Τέιλορ.
Όπως εξήγησε, οι νέες συλλήψεις προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών, ενώ τα υπόλοιπα πέντε πρόσωπα που είχαν συλληφθεί έχουν αφεθεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.
«Πρόκειται για μια έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων συνεχίζεται. Ωστόσο, η εκτίμησή μας παραμένει αμετάβλητη: θεωρούμε εξαιρετικά πιθανό να υπάρχει εμπλοκή του ιρανικού κράτους», υπογράμμισε ο Τέιλορ.
Η αστυνομία δεν έχει δημοσιοποιήσει τα ονόματα των επτά εμπλεκομένων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες.
Η εγκατάσταση χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και είχε φιλοξενήσει αμερικανικά βομβαρδιστικά που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.
Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικές μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών του βρετανικού στρατού, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση κατοικιών γύρω από τη βάση.
Οι αρχικές συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας συναγερμό στις υπηρεσίες ασφαλείας της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τρία ύποπτα οχήματα κοντά στη στρατιωτική εγκατάσταση. Από την έρευνα προέκυψε ότι περιείχαν εύφλεκτα υλικά, χωρίς ωστόσο να βρεθούν εκρηκτικά.
Η εκτίμηση αυτή ενίσχυσε τους φόβους ότι η συγκεκριμένη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση είχε τεθεί στο στόχαστρο των ιρανικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της ευρύτερης αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Τεχεράνη έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί εμπλοκής της στην υπόθεση.
Παρά τις εκτιμήσεις των βρετανικών αρχών, ο ακριβής χαρακτήρας του ύποπτου σχεδίου και ο βαθμός πιθανής συμμετοχής των ιρανικών υπηρεσιών παραμένουν αντικείμενο της έρευνας.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι οι συλληφθέντες σχεδίαζαν να προκαλέσουν «μεγάλες καταστροφές» στην αεροπορική βάση RAF Fairford.
«Τους παρακολουθούσαμε για πολύ καιρό και τους πιάσαμε», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN από πολλαπλές πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εντοπίσει, αρκετές εβδομάδες πριν από τις συλλήψεις, ενδείξεις ότι ομάδες συνδεόμενες με το Ιράν σχεδίαζαν να πλήξουν αμερικανικούς στόχους στη βάση.
Σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση των αρχών ενδέχεται να διαδραμάτισαν και κάτοικοι της περιοχής.
Μία γυναίκα, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε στο CNN ότι επικοινώνησε με την αστυνομία όταν είδε τρία βαν και οκτώ έως δέκα κουκουλοφόρους άνδρες να έχουν αποκλείσει την είσοδο του σπιτιού της.
Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ την ευχαρίστησε δημόσια, σε συνέντευξή του στο Sky News, για την κλήση της στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Διευκρίνισε πάντως ότι η γυναίκα είχε μόνο «μερική εικόνα» όσων συνέβαιναν, χωρίς να αποκαλύψει πρόσθετες λεπτομέρειες για την επιχείρηση.
Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση και επικαλείται το CNN, η απόφαση συνδέθηκε με μια απειλή, η φύση της οποίας δεν έχει διευκρινιστεί δημοσίως.
Τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι η μετακίνηση των αεροσκαφών αποτελούσε απάντηση σε απειλή εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
«Νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν απογειώθηκαν τυχαία», είχε δηλώσει ο Τραμπ.
Συνεχίζοντας, εξήγησε: «Υπήρχαν κάποιες απειλές και, αντί να προκαλούμε τον εχθρό, θα τον εντοπίσουμε και θα τον νικήσουμε. Αλλά γιατί να τα αφήσουμε εκεί; Έτσι, τα μετακινήσαμε λίγο».
Από την πλευρά του, ο Βανς ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη «για λόγους αυξημένης προφύλαξης», αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρχε πιθανή απειλή από το Ιράν, χωρίς όμως να αποκαλύψει συγκεκριμένες πληροφορίες.
Μέχρι την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, κανένα από τα αμερικανικά βομβαρδιστικά δεν είχε επιστρέψει στην RAF Fairford, σύμφωνα με το CNN.
Η έρευνα των βρετανικών αρχών συνεχίζεται, με βασικό ζητούμενο να αποσαφηνιστεί εάν πίσω από τη φερόμενη προετοιμασία επίθεσης βρισκόταν οργανωμένη επιχείρηση των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας την Τρίτη (20/10), πρόκειται για έναν 24χρονο Βρετανό και έναν 25χρονο με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκοότητα, οι οποίοι είχαν συλληφθεί και στο παρελθόν στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.
Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν εκ νέου βάσει του άρθρου 3 του νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο αφορά την παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.
«Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άνδρες σε σχέση με την έρευνά μας», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματικός της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας Λόρενς Τέιλορ.
Όπως εξήγησε, οι νέες συλλήψεις προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών, ενώ τα υπόλοιπα πέντε πρόσωπα που είχαν συλληφθεί έχουν αφεθεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.
«Πρόκειται για μια έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων συνεχίζεται. Ωστόσο, η εκτίμησή μας παραμένει αμετάβλητη: θεωρούμε εξαιρετικά πιθανό να υπάρχει εμπλοκή του ιρανικού κράτους», υπογράμμισε ο Τέιλορ.
Η αστυνομία δεν έχει δημοσιοποιήσει τα ονόματα των επτά εμπλεκομένων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες.
Η επιχείρηση του Σεπτεμβρίου και η εκκένωση κατοικιώνΗ υπόθεση ξεκίνησε στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη πέντε ανδρών κοντά στην αεροπορική βάση RAF Fairford, στη δυτική Αγγλία, με την υποψία προετοιμασίας τρομοκρατικής ενέργειας και παραβάσεων της νομοθεσίας περί εκρηκτικών.
Η εγκατάσταση χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και είχε φιλοξενήσει αμερικανικά βομβαρδιστικά που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.
Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικές μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών του βρετανικού στρατού, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση κατοικιών γύρω από τη βάση.
Οι αρχικές συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας συναγερμό στις υπηρεσίες ασφαλείας της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τρία ύποπτα οχήματα κοντά στη στρατιωτική εγκατάσταση. Από την έρευνα προέκυψε ότι περιείχαν εύφλεκτα υλικά, χωρίς ωστόσο να βρεθούν εκρηκτικά.
Οι υποψίες για τους Φρουρούς της Επανάστασης και η άρνηση του ΙράνΣτις αρχές Οκτωβρίου, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε συνδέσει ευθέως την υπόθεση με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι το φερόμενο σχέδιο επίθεσης στην RAF Fairford «σχεδόν σίγουρα κατευθυνόταν από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν».
Η εκτίμηση αυτή ενίσχυσε τους φόβους ότι η συγκεκριμένη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση είχε τεθεί στο στόχαστρο των ιρανικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της ευρύτερης αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Τεχεράνη έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί εμπλοκής της στην υπόθεση.
Παρά τις εκτιμήσεις των βρετανικών αρχών, ο ακριβής χαρακτήρας του ύποπτου σχεδίου και ο βαθμός πιθανής συμμετοχής των ιρανικών υπηρεσιών παραμένουν αντικείμενο της έρευνας.
Τραμπ: «Τους παρακολουθούσαμε για πολύ καιρό»Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαιρετίσει τις αρχικές συλλήψεις, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική πλευρά συνεργάστηκε στενά με τις βρετανικές αρχές για την αποτροπή μιας ενδεχόμενης επίθεσης.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι οι συλληφθέντες σχεδίαζαν να προκαλέσουν «μεγάλες καταστροφές» στην αεροπορική βάση RAF Fairford.
«Τους παρακολουθούσαμε για πολύ καιρό και τους πιάσαμε», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN από πολλαπλές πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εντοπίσει, αρκετές εβδομάδες πριν από τις συλλήψεις, ενδείξεις ότι ομάδες συνδεόμενες με το Ιράν σχεδίαζαν να πλήξουν αμερικανικούς στόχους στη βάση.
Σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση των αρχών ενδέχεται να διαδραμάτισαν και κάτοικοι της περιοχής.
Μία γυναίκα, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε στο CNN ότι επικοινώνησε με την αστυνομία όταν είδε τρία βαν και οκτώ έως δέκα κουκουλοφόρους άνδρες να έχουν αποκλείσει την είσοδο του σπιτιού της.
Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ την ευχαρίστησε δημόσια, σε συνέντευξή του στο Sky News, για την κλήση της στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Διευκρίνισε πάντως ότι η γυναίκα είχε μόνο «μερική εικόνα» όσων συνέβαιναν, χωρίς να αποκαλύψει πρόσθετες λεπτομέρειες για την επιχείρηση.
Οι ΗΠΑ απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά από τη βάσηΟι εξελίξεις δεν περιορίστηκαν στις συλλήψεις, καθώς λίγες ημέρες αργότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην απομάκρυνση όλων των βομβαρδιστικών μεγάλου βεληνεκούς που διατηρούσαν στην RAF Fairford.
Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση και επικαλείται το CNN, η απόφαση συνδέθηκε με μια απειλή, η φύση της οποίας δεν έχει διευκρινιστεί δημοσίως.
Τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι η μετακίνηση των αεροσκαφών αποτελούσε απάντηση σε απειλή εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
«Νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν απογειώθηκαν τυχαία», είχε δηλώσει ο Τραμπ.
Συνεχίζοντας, εξήγησε: «Υπήρχαν κάποιες απειλές και, αντί να προκαλούμε τον εχθρό, θα τον εντοπίσουμε και θα τον νικήσουμε. Αλλά γιατί να τα αφήσουμε εκεί; Έτσι, τα μετακινήσαμε λίγο».
Από την πλευρά του, ο Βανς ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη «για λόγους αυξημένης προφύλαξης», αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρχε πιθανή απειλή από το Ιράν, χωρίς όμως να αποκαλύψει συγκεκριμένες πληροφορίες.
Μέχρι την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, κανένα από τα αμερικανικά βομβαρδιστικά δεν είχε επιστρέψει στην RAF Fairford, σύμφωνα με το CNN.
Η έρευνα των βρετανικών αρχών συνεχίζεται, με βασικό ζητούμενο να αποσαφηνιστεί εάν πίσω από τη φερόμενη προετοιμασία επίθεσης βρισκόταν οργανωμένη επιχείρηση των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών.
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