«Είναι καλή ιδέα»: Ο Έλον Μασκ εξετάζει τη συγχώνευση Tesla και SpaceX αξίας 3,5 τρισ. δολαρίων

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις δύο εταιρείες να αναζητούν κοινό έδαφος για ένα ιστορικό επιχειρηματικό deal





Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με οικονομικούς αναλυτές την Τρίτη (20/10), με αφορμή την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της SpaceX, ο Μασκ επιβεβαίωσε ότι έχουν ήδη συγκροτηθεί ειδικές επιτροπές και στις δύο εταιρείες, οι οποίες εξετάζουν τους όρους μιας ενδεχόμενης συγχώνευσης.







Συγχώνευση που θα μπορούσε να φτάσει τα 3,5 τρισ. δολάρια Με την Tesla να αποτιμάται σε περίπου 1,5 τρισ. δολάρια και τη SpaceX σε 2 τρισ. δολάρια, η πιθανή ένωση των δύο εταιρειών θα αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές συμφωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ.



Παρά τη θετική του στάση, ο Μασκ εμφανίστηκε προσεκτικός ως προς τις πιθανότητες ολοκλήρωσης της διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο.







Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «πιστεύω πως υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα σε μια συγχώνευση και πολλά που μπορούμε να κερδίσουμε».



Η εξέταση του ενδεχομένου συγχώνευσης επιβεβαιώνει ότι οι σχετικές συζητήσεις δεν περιορίζονται πλέον σε θεωρητικά σενάρια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ληφθεί οριστική απόφαση.



Κλείσιμο Γιατί ο Μασκ δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο ίδιος ο Έλον Μασκ δεν συμμετέχει σε καμία από τις δύο ειδικές επιτροπές που έχουν αναλάβει να εξετάσουν την πιθανή συμφωνία.



Όπως εξήγησε, η απουσία του συνδέεται με το γεγονός ότι κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τόσο στην Tesla όσο και στη SpaceX, κάτι που δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων.



Ο Μασκ χαρακτήρισε τον εαυτό του «εμπλεκόμενο μέρος με σύγκρουση συμφερόντων», διευκρινίζοντας ότι για τον λόγο αυτόν δεν μπορεί να συμμετέχει άμεσα στις σχετικές συζητήσεις.



Μάλιστα, περιγράφοντας τη δυσκολία ακόμη και να σχολιάσει δημόσια το ενδεχόμενο συγχώνευσης, χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική παρομοίωση.



Το ενδεχόμενο μιας από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές συγχωνεύσεις στην ιστορία βρίσκεται πλέον στο τραπέζι, με τον Έλον Μασκ να επιβεβαιώνει ότι Tesla και SpaceX εξετάζουν ενεργά την προοπτική να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ μιας τέτοιας κίνησης, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν επιχειρηματικό κολοσσό συνολικής χρηματιστηριακής αξίας περίπου 3,5 τρισ. δολαρίων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας δεν είναι δεδομένη.Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με οικονομικούς αναλυτές την Τρίτη (20/10), με αφορμή την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της SpaceX, ο Μασκ επιβεβαίωσε ότι έχουν ήδη συγκροτηθεί ειδικές επιτροπές και στις δύο εταιρείες, οι οποίες εξετάζουν τους όρους μιας ενδεχόμενης συγχώνευσης.«Πιστεύω ότι θα ήταν καλή ιδέα; Ναι», απάντησε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε για την προοπτική ενοποίησης δύο από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του.Με την Tesla να αποτιμάται σε περίπου 1,5 τρισ. δολάρια και τη SpaceX σε 2 τρισ. δολάρια, η πιθανή ένωση των δύο εταιρειών θα αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές συμφωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ.Παρά τη θετική του στάση, ο Μασκ εμφανίστηκε προσεκτικός ως προς τις πιθανότητες ολοκλήρωσης της διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο.«Οι ειδικές επιτροπές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τους όρους οποιασδήποτε συναλλαγής και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα το κάνουν», ανέφερε.Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «πιστεύω πως υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα σε μια συγχώνευση και πολλά που μπορούμε να κερδίσουμε».Η εξέταση του ενδεχομένου συγχώνευσης επιβεβαιώνει ότι οι σχετικές συζητήσεις δεν περιορίζονται πλέον σε θεωρητικά σενάρια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ληφθεί οριστική απόφαση.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο ίδιος ο Έλον Μασκ δεν συμμετέχει σε καμία από τις δύο ειδικές επιτροπές που έχουν αναλάβει να εξετάσουν την πιθανή συμφωνία.Όπως εξήγησε, η απουσία του συνδέεται με το γεγονός ότι κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τόσο στην Tesla όσο και στη SpaceX, κάτι που δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων.Ο Μασκ χαρακτήρισε τον εαυτό του «εμπλεκόμενο μέρος με σύγκρουση συμφερόντων», διευκρινίζοντας ότι για τον λόγο αυτόν δεν μπορεί να συμμετέχει άμεσα στις σχετικές συζητήσεις.Μάλιστα, περιγράφοντας τη δυσκολία ακόμη και να σχολιάσει δημόσια το ενδεχόμενο συγχώνευσης, χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική παρομοίωση.

«Είναι σαν να χορεύω κλακέτες μέσα σε ναρκοπέδιο», δήλωσε, θέλοντας να καταδείξει πόσο προσεκτικά πρέπει να τοποθετείται για ένα ζήτημα που αφορά δύο εταιρείες τις οποίες διοικεί.



Το μεγάλο εμπόδιο για τη συμφωνία Ακόμη και στην περίπτωση που οι ειδικές επιτροπές καταλήξουν σε συμφωνία, η τελική απόφαση δεν θα ανήκει αποκλειστικά στις διοικήσεις των δύο επιχειρήσεων.



Ο Μασκ ξεκαθάρισε ότι η συγχώνευση θα πρέπει να εγκριθεί από τους μετόχους, οι οποίοι θα έχουν τον τελευταίο λόγο για την υλοποίησή της.



Ειδικότερα, για να προχωρήσει η συμφωνία θα απαιτηθεί η έγκριση από μετόχους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% των μετοχών της Tesla.



Ο ίδιος περιέγραψε αυτή την προϋπόθεση ως «αρκετά υψηλό εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί», αναγνωρίζοντας ότι η εξασφάλιση της απαραίτητης υποστήριξης δεν αποτελεί απλή διαδικασία.



Επομένως, παρά το γεγονός ότι η πρόταση εξετάζεται επίσημα και ο Μασκ εκφράζεται θετικά, η υλοποίησή της παραμένει αβέβαιη.



Μια ενδεχόμενη συμφωνία θα έφερνε κάτω από την ίδια εταιρική ομπρέλα δύο επιχειρήσεις με σημαντική δραστηριότητα στην ηλεκτροκίνηση, την τεχνολογία, τις διαστημικές αποστολές και τις δορυφορικές επικοινωνίες, δημιουργώντας έναν από τους ισχυρότερους επιχειρηματικούς ομίλους παγκοσμίως.



Σύμφωνα με το Fortune, στις πιθανές συνέργειες περιλαμβάνονται επίσης η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, ο σχεδιασμός μικροτσίπ και η ανάπτυξη λογισμικού, τομείς στους οποίους οι δύο εταιρείες ήδη συνεργάζονται.