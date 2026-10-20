Παραλύει το κέντρο της Αθήνας, πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και κινητοποιήσεις δημοσίων υπαλλήλων, πώς θα κινηθούν τα ΜΜM
Παραλύει το κέντρο της Αθήνας, πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και κινητοποιήσεις δημοσίων υπαλλήλων, πώς θα κινηθούν τα ΜΜM
Στα Προπύλαια έχει προγραμματιστεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 12:00 - Αδειάζουν προθήκες οι καταστηματάρχες στο Κολωνάκι υπό τον φόβο επεισοδίων - Κινητοποιήσεις και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες επαρχιακές πόλεις για το στεγαστικό
Με συγκεντρώσεις, απεργιακές κινητοποιήσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να κυλήσει η Τετάρτη, καθώς εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα προγραμματίζουν κινητοποιήσεις, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας και Υγείας, προσλήψεις προσωπικού και μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.
Το επίκεντρο των κινητοποιήσεων θα βρίσκεται στα Προπύλαια, όπου έχει προγραμματιστεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 12:00, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σωματείων, μαθητικών και φοιτητικών συλλόγων, καθώς και εργαζομένων του δημόσιου τομέα.
Οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για τα κενά στα σχολεία, τις ελλείψεις προσωπικού, τις χαμηλές αποδοχές και την κατάσταση των σχολικών υποδομών, ζητώντας περισσότερες προσλήψεις και αύξηση της χρηματοδότησης για τη δημόσια εκπαίδευση. Στο πλευρό τους αναμένεται να βρεθούν φοιτητές, οι οποίοι θέτουν στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους το αυξημένο κόστος σπουδών, τα ενοίκια και τη δυσκολία εξεύρεσης οικονομικά προσιτής κατοικίας.
Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στα συλλαλητήρια.
Παράλληλα, στον χώρο της εκπαίδευσης έχουν προκηρυχθεί απεργιακές κινητοποιήσεις από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, ενώ η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00, καλώντας τις τοπικές ενώσεις καθηγητών να προχωρήσουν και σε συμπληρωματικές στάσεις εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00.
Η συμμετοχή εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις ενδέχεται να επηρεάσει τη διεξαγωγή των μαθημάτων σε σχολικές μονάδες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Η λειτουργία τους θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία.
Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί κάποια στάση ή απεργία και θα λειτουργήσουν κανονικά οπότε η μετάβαση των απεργών στο μέρος της απεργιακής συγκέντρωσης και στα μέρη των προσυγκεντρώσεων θα γίνεται χωρίς καμία αλλαγή τόσο από μετρό, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, όσο και από τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ.
Ειδικότερα:
- Μετρό (γραμμές 2 και 3): Αναμένεται να λειτουργήσει με το κανονικό πρόγραμμα δρομολογίων.
- Ηλεκτρικός (γραμμή 1 – ΗΣΑΠ): Δεν έχει ανακοινωθεί απεργία ή στάση εργασίας.
- Τραμ: Προβλέπεται κανονική λειτουργία, με την επιφύλαξη έκτακτων ρυθμίσεων.
- Λεωφορεία: Αναμένεται να κινηθούν κανονικά, ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και προσωρινές τροποποιήσεις διαδρομών στο κέντρο.
Το επίκεντρο των κινητοποιήσεων θα βρίσκεται στα Προπύλαια, όπου έχει προγραμματιστεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 12:00, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σωματείων, μαθητικών και φοιτητικών συλλόγων, καθώς και εργαζομένων του δημόσιου τομέα.
Οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για τα κενά στα σχολεία, τις ελλείψεις προσωπικού, τις χαμηλές αποδοχές και την κατάσταση των σχολικών υποδομών, ζητώντας περισσότερες προσλήψεις και αύξηση της χρηματοδότησης για τη δημόσια εκπαίδευση. Στο πλευρό τους αναμένεται να βρεθούν φοιτητές, οι οποίοι θέτουν στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους το αυξημένο κόστος σπουδών, τα ενοίκια και τη δυσκολία εξεύρεσης οικονομικά προσιτής κατοικίας.
Ποιοι απεργούν την ΤετάρτηΣτις κινητοποιήσεις συμμετέχουν εργαζόμενοι στην εκπαίδευση και σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ενώ έχουν προγραμματιστεί δράσεις και στον χώρο της δημόσιας Υγείας.
Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στα συλλαλητήρια.
Παράλληλα, στον χώρο της εκπαίδευσης έχουν προκηρυχθεί απεργιακές κινητοποιήσεις από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, ενώ η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00, καλώντας τις τοπικές ενώσεις καθηγητών να προχωρήσουν και σε συμπληρωματικές στάσεις εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00.
Η συμμετοχή εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις ενδέχεται να επηρεάσει τη διεξαγωγή των μαθημάτων σε σχολικές μονάδες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Η λειτουργία τους θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία.
Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί κάποια στάση ή απεργία και θα λειτουργήσουν κανονικά οπότε η μετάβαση των απεργών στο μέρος της απεργιακής συγκέντρωσης και στα μέρη των προσυγκεντρώσεων θα γίνεται χωρίς καμία αλλαγή τόσο από μετρό, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, όσο και από τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ.
Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ
Ειδικότερα:
- Μετρό (γραμμές 2 και 3): Αναμένεται να λειτουργήσει με το κανονικό πρόγραμμα δρομολογίων.
- Ηλεκτρικός (γραμμή 1 – ΗΣΑΠ): Δεν έχει ανακοινωθεί απεργία ή στάση εργασίας.
- Τραμ: Προβλέπεται κανονική λειτουργία, με την επιφύλαξη έκτακτων ρυθμίσεων.
- Λεωφορεία: Αναμένεται να κινηθούν κανονικά, ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και προσωρινές τροποποιήσεις διαδρομών στο κέντρο.
- Τρόλεϊ: Δεν έχει ανακοινωθεί στάση εργασίας, αλλά τα δρομολόγια μπορεί να επηρεαστούν από τυχόν αποκλεισμούς δρόμων.
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας πέντε σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ, από τις 09:00, ύστερα από εντολή των αστυνομικών αρχών και όπως γνωστοποιεί με σημερινή της ανακοίνωση η Thema.
Ειδικότερα, κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας τους, οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Για την περαιτέρω ενημέρωση του επιβατικού κοινού αναμένεται να ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις, όπως ενημερώνει η Thema.
Την ίδια ώρα, με προστατευτικά καλύμματα θωρακίστηκαν καταστήματα στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου στο Κολωνάκι εν όψει των αυριανών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, υπό τον φόβο τυχόν επεισοδίων, αντίστοιχα με εκείνα στη Γαλλία.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από την περιοχή ένα κατάστημα με πολυτελή αξεσουάρ και είδη ένδυσης έχει τοποθετήσει προστατευτικά καλύμματα στα παράθυρα και έχει αφήσει ανοιχτή μόνο την κεντρική είσοδο. Επίσης, κάποια κοσμηματοπωλεία έχουν αδειάσει τις προθήκες τους.
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας πέντε σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ, από τις 09:00, ύστερα από εντολή των αστυνομικών αρχών και όπως γνωστοποιεί με σημερινή της ανακοίνωση η Thema.
Θεσσαλονίκη: Κλείνουν προσωρινά πέντε σταθμοί του μετρό την Τετάρτη
Ειδικότερα, κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας τους, οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Για την περαιτέρω ενημέρωση του επιβατικού κοινού αναμένεται να ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις, όπως ενημερώνει η Thema.
Την ίδια ώρα, με προστατευτικά καλύμματα θωρακίστηκαν καταστήματα στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου στο Κολωνάκι εν όψει των αυριανών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, υπό τον φόβο τυχόν επεισοδίων, αντίστοιχα με εκείνα στη Γαλλία.
«Θωρακίζονται» κοσμηματοπωλεία στη Βουκουρεστίου
Όπως φαίνεται σε βίντεο από την περιοχή ένα κατάστημα με πολυτελή αξεσουάρ και είδη ένδυσης έχει τοποθετήσει προστατευτικά καλύμματα στα παράθυρα και έχει αφήσει ανοιχτή μόνο την κεντρική είσοδο. Επίσης, κάποια κοσμηματοπωλεία έχουν αδειάσει τις προθήκες τους.
Έστησαν σκηνές σε Σύνταγμα και θεσσαλονίκηΟι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις ήδη από σήμερα το απόγευμα, με συγκέντρωση στο Σύνταγμα και διανυκτέρευση σε σκηνές στην πλατεία, στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας τους για το στεγαστικό πρόβλημα, με τους συγκεντρωμένους να δηλώνουν «η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, πάρτε τώρα μέτρα στήριξης προς τους φοιτητές, θα το πάμε μέχρι τέλους», ενώ σκηνές στήθηκαν σε κεντρικά σημεία σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ιωάννινα. Κινητοποιήσεις υπήρξαν επίσης σε Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα.
Δείτε βίντεο
Δείτε βίντεο από την Πάτρα από το tempo24news
Δείτε φωτογραφίες από τα Γιάννενα από το epirus-tv-news.gr
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