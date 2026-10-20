Χαμός στο δικαστήριο με Φιλιππίδη και Μπιμπίλα: «Είσαι καραγκιόζης, γελοίε, σου έκανα παρέα γιατί σε λυπόμουν»
ΕΛΛΑΔΑ
Πέτρος Φιλιππίδης Σπύρος Μπιμπίλας

Χαμός στο δικαστήριο με Φιλιππίδη και Μπιμπίλα: «Είσαι καραγκιόζης, γελοίε, σου έκανα παρέα γιατί σε λυπόμουν»

Ο Πέτρος Φιλιππίδης εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά την ώρα που κατέθετε ο Σπύρος Μπιμπίλας και ξέσπασε εναντίον του – Η ένταση οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της δίκης

Χαμός στο δικαστήριο με Φιλιππίδη και Μπιμπίλα: «Είσαι καραγκιόζης, γελοίε, σου έκανα παρέα γιατί σε λυπόμουν»
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Επεισοδιακή ήταν η σημερινή συνεδρίαση του δικαστηρίου, όπου εκδικάζεται η μήνυση που έχει καταθέσει ο Πέτρος Φιλιππίδης εναντίον γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό.

Την ώρα που κατέθετε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος δεν βρισκόταν στην αίθουσα κατά την έναρξη της διαδικασίας, εμφανίστηκε ξαφνικά και ξέσπασε εναντίον του, απευθύνοντάς του ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς.

«Είσαι καραγκιόζης! Δεν ντρέπεσαι λίγο; Θα έπρεπε να ντρέπεσαι! Γελοίε!» φώναξε ο Πέτρος Φιλιππίδης προς τον ηθοποιό.

«Διαδίδεις κουτσομπολιά από εδώ και από εκεί. Είσαι ένα ανέκδοτο. Συνεργαζόμουν μαζί σου και σου έκανα παρέα γιατί σε λυπόμουν. Δεν έχω κάνει τίποτα» πρόσθεσε.

Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα η έδρα να διακόψει προσωρινά τη διαδικασία, προκειμένου να αποκατασταθεί η ηρεμία στη δικαστική αίθουσα.
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