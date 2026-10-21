Νετανιάχου κατά Μακρόν για τα επεισόδια στη Γαλλία: «Παραδόθηκαν στην εισβολή του ακραίου Ισλάμ»

«Πολεμήστε τους εξτρεμιστές, μην τους κατευνάζετε», το μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού, που υπενθύμισε παλαιότερη προειδοποίησή του προς τον Γάλλο πρόεδρο





Σε συνέντευξή του στο γαλλόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο i24News, ο







«Πολεμήστε τους εξτρεμιστές, μην τους κατευνάζετε» Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο ποια συμβουλή θα έδινε στη Γαλλία μετά τα σοβαρά επεισόδια που συγκλόνισαν τη χώρα, ο Νετανιάχου κάλεσε τη γαλλική ηγεσία να εγκαταλείψει, όπως υποστήριξε, την πολιτική του κατευνασμού.



«Πολεμήστε, μην ακολουθείτε πολιτική κατευνασμού, πολεμήστε τους εξτρεμιστές», δήλωσε, επιμένοντας στην ανάγκη αποφασιστικής αντιμετώπισης της απειλής που ο ίδιος περιγράφει.







Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης σε συνομιλία που, όπως είπε, είχε με τον Εμανουέλ Μακρόν μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.



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«Αν δεν τους εξοντώσουμε εδώ, θα τους έχετε στο Παρίσι», υποστήριξε ότι είχε πει στον Μακρόν, προσθέτοντας: «Και αυτό ακριβώς συμβαίνει».







Σφοδρή επίθεση κατά της Γαλλίας και προσωπικά του Εμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου , με αφορμή τα βίαια επεισόδια και τις εκτεταμένες λεηλασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στη χώρα. Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τη γαλλική ηγεσία ότι δεν αντιμετώπισε εγκαίρως τον ισλαμιστικό εξτρεμισμό, υποστηρίζοντας ότι η Γαλλία «παραδόθηκε στην εισβολή του ακραίου Ισλάμ».Σε συνέντευξή του στο γαλλόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο i24News, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνέδεσε τις πρόσφατες ταραχές με την απειλή του ισλαμιστικού εξτρεμισμού, ασκώντας έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο οι γαλλικές αρχές έχουν διαχειριστεί, κατά την άποψή του, το συγκεκριμένο ζήτημα.«Δεν προετοιμάστηκαν εγκαίρως. Απλώς τα παράτησαν, παραδόθηκαν στην εισβολή του ακραίου Ισλάμ», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη γαλλική μετάφραση των δηλώσεών του.Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο ποια συμβουλή θα έδινε στη Γαλλία μετά τα σοβαρά επεισόδια που συγκλόνισαν τη χώρα, ο Νετανιάχου κάλεσε τη γαλλική ηγεσία να εγκαταλείψει, όπως υποστήριξε, την πολιτική του κατευνασμού.«Πολεμήστε, μην ακολουθείτε πολιτική κατευνασμού, πολεμήστε τους εξτρεμιστές», δήλωσε, επιμένοντας στην ανάγκη αποφασιστικής αντιμετώπισης της απειλής που ο ίδιος περιγράφει.Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης σε συνομιλία που, όπως είπε, είχε με τον Εμανουέλ Μακρόν μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, είχε προειδοποιήσει τότε τον Γάλλο πρόεδρο ότι η απειλή δεν θα περιοριζόταν στη Μέση Ανατολή.«Αν δεν τους εξοντώσουμε εδώ, θα τους έχετε στο Παρίσι», υποστήριξε ότι είχε πει στον Μακρόν, προσθέτοντας: «Και αυτό ακριβώς συμβαίνει».

Η σύνδεση των ταραχών με το ακραίο Ισλάμ και οι αντιδράσεις Οι τοποθετήσεις του Νετανιάχου εντάσσονται σε μια ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τον ισλαμιστικό εξτρεμισμό στην Ευρώπη.



Η ρητορική του παρουσιάζει ομοιότητες με επιχειρήματα που προβάλλουν συχνά ακροδεξιοί πολιτικοί και σχολιαστές στη Δύση, οι οποίοι υποστηρίζουν, χωρίς τεκμηριωμένα στοιχεία, ότι ορισμένες ευρωπαϊκές περιοχές βρίσκονται υπό την επιρροή ή τον έλεγχο του ισλαμικού νόμου εξαιτίας της παρουσίας μεταναστευτικών πληθυσμών.



Τέτοιου είδους ισχυρισμοί έχουν προκαλέσει επανειλημμένα επικρίσεις και κατηγορίες για ισλαμοφοβία.



Παράλληλα, δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι πρόσφατες ταραχές στη Γαλλία οργανώθηκαν από ισλαμιστικές ομάδες. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αιτήματα που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, το αυξημένο κόστος ζωής και τις συνθήκες στην εκπαίδευση, προτού εξελιχθούν σε εκτεταμένα επεισόδια και λεηλασίες.



Στο ναδίρ οι σχέσεις Γαλλίας και Ισραήλ μετά την αναγνώριση της Παλαιστίνης Οι νέες δηλώσεις του Νετανιάχου έρχονται σε μια περίοδο ιδιαίτερα τεταμένων σχέσεων μεταξύ Παρισιού και Τελ Αβίβ.



Η διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών οξύνθηκε μετά την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία, τον Σεπτέμβριο του 2025, μια απόφαση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης.



Ο Νετανιάχου είχε τότε επιτεθεί προσωπικά στον Μακρόν, κατηγορώντας τον ότι «ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού» στη Γαλλία.



Με τις τελευταίες τοποθετήσεις του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επαναφέρει την αντιπαράθεση με τον Γάλλο πρόεδρο, αυτή τη φορά με αφορμή την εσωτερική κρίση ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Γαλλία και την πολιτική διαμάχη για τα αίτια των βίαιων επεισοδίων.