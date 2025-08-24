Η νίκη, που είναι το φάρμακο «δια πάσαν νόσον», ήρθε με το «boost» του Γιαννιώτα

Κλείσιμο

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιες μη μετρήσιμες καταστάσεις στο ποδόσφαιρο, παίζουν το δικό τους καθοριστικό ρόλο.Για παράδειγμα χθες στο Αρης-Βόλος ΝΠΣ η είσοδος του Γιαννιώτα σαν αλλαγή στο 61o πρώτο λεπτό και η κίνηση εμψύχωσης του στυλ «άντε πάμε γερά να τους κερδίσουμε» που έκανε μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο, απευθυνόμενος τόσο στους συμπαίκτες του όσο και στην κερκίδα, έφερε μια εντελώς διαφορετική αύρα στο ματς.Ηταν ακριβώς το «boostαρισμα» που χρειάζονταν ο Αρης για να πάρει μπρος και να φτάσει στην απαραίτητη -για αυτόν- νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.Είχε προηγηθεί, λίγες στιγμές νωρίτερα, η μεγαλύτερη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους και η διπλή, σωτήρια επέμβαση του Μάικιτς, αρχικά στο πονηρό, συρτό σουτ του Χουάνπι και στη συνέχεια στην προσπάθεια του Σόρια που είχε πάρει το ριμπάουντ για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.Το παράδοξο είναι πως η συγκεκριμένη φάση είχε ξεκινήσει με τον Πέρεθ να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Σιαμπάνη, ωστόσο το σουτ που επιχείρησε αρχικά κόντραρε στα σώματα των αμυντικών, δίνοντας -εν συνεχεία- το δικαίωμα στους Βολιώτες να βγουν στην αντεπίθεση με δύο πάσες.Ο Αρης μπορεί να κράτησε μηδέν παθητικό για πρώτη φορά φέτος, μετά από επτά σερί αναμετρήσεις -επίσημες και ανεπίσημες-, ωστόσο το αμυντικό του transition δεν βελτιώθηκε, παραμένοντας προβληματικό: σχεδόν όλες οι τελικές προσπάθειες του Βόλου προήλθαν από αντεπιθέσεις.Παρόλα αυτά η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη έδειξε βελτιωμένη, είχε πλάνο, έβγαλε εντάσεις και κατέκτησε δίκαια τους τρεις βαθμούς.Μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, κυριάρχησε στο πρώτο ημίωρο πιέζοντας ψηλά την αντίπαλη άμυνα και κλέβοντας μπάλες, αλλά δεν μπόρεσε να προηγηθεί καθώς στις δύο μεγάλες ευκαιρίες που έκανε, αρχικά με τον Γένσεν -ύστερα από εξαιρετική πάσα του Ράτσιτς- και στη συνέχεια με τα δύο, διαδοχικά σουτ του Ντιαντί, η μπάλα δεν κατέληξε στα αντίπαλα δίχτυα.Στο δεύτερο ημίχρονο -και αφού ο Μάικιτς κράτησε το μηδέν παθητικό στη διπλή φάση του Βόλου - μίλησε η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των παικτών του Ουζουνίδη.Ο Αρης βρήκε τα δύο γκολ που του έδωσαν τη νίκη, μέσα σε τρία λεπτά, από εκτελέσεις κόρνερ του Μόντσου: στο 1-0 έστειλε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και ο Μορόν με ιδανική ασίστ έβγαλε τον Αλβαρο φάτσα με την εστία και στο 2-0 ο Ισπανός μέσος είδε και πάσαρε στον αμαρκάριστο τον Φρίντεκ, ο οποίος σέντραρε ιδανικά στον Φαμπιάνο, που με τη σειρά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, πηδώντας ψηλότερα από τους αντίπαλους αμυντικούς.O Αρης κέρδισε έχοντας για σκόρερ τους δύο στόπερ του όπως είχε συμβεί το 2022 στο εκτός έδρας 0-4 επί τους ΠΑΣ Γιάννινα (Φαμπιάνο, Ενκουλού) και στο 4-2 επί του ΠΑΟΚ το 2020 (Βέλεθ, Ρόουζ).Κορυφαίος των κιτρινόμαυρων ήταν ο Φαμπιάνο: πέραν του του τέρματος που σημείωσε, ο «κάπτεν» είχε τις περισσότερες τελικές (3), τις περισσότερες ενέργειες με την μπάλα (82) και τις περισσότερες πάσες (67).