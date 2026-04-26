Ο εφοπλιστής που πούλησε όλες τις Ferrari του – Η Ελλάδα δεν είναι Μονακό

Ο Χάρης Βαφειάς ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία — και μάλιστα το εξηγεί με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Ο εφοπλιστής με καταγωγή από τη Χίο, που σε ηλικία μόλις 26 ετών οδήγησε τη StealthGas στο Nasdaq γίνοντας ο νεότερος διευθύνων σύμβουλος εισηγμένης ναυτιλιακής εταιρείας σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο, διαχειρίζεται σήμερα στόλο 97 πλοίων αξίας 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και απασχολεί 2.500 ανθρώπους στη θάλασσα. Δεν είναι λοιπόν κάποιος που χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Και ίσως γι’ αυτό ακριβώς μιλά τόσο ανοιχτά.

Σε εκτενή συνέντευξη στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο στο AnesTea The Podcast, ο Βαφειάς αποκάλυψε κάτι που λίγοι αναμένουν από έναν άνθρωπο της θέσης του: πως σε κάποια φάση της ζωής του είχε Ferrari και Lamborghini — και τις έδωσε όλες. Και δεν το έκανε από οικονομική ανάγκη.

Η ιστορία αρχίζει νωρίς. Μόλις τελείωσε το πανεπιστήμιο — Bachelor και Master στη Ναυτιλία και τα Οικονομικά Εφοπλισμού στο Λονδίνο — ζήτησε από τον πατέρα του ένα δώρο. Και ο πατέρας του αγόρασε αυτό που ζήτησε: μια Ferrari. Η εμπειρία ήταν φανταστική, λέει ο ίδιος — ο ήχος, η αίσθηση, η ταχύτητα. Αλλά κάτι δεν κάθισε σωστά. Κυκλοφορώντας στην Αθήνα, ένιωσε πολύ γρήγορα ότι δεν του αρέσει να είναι αντικείμενο θαυμασμού. Η ματιά του κόσμου, το να σε κοιτάνε όταν περνάς, το να είσαι αυτόματα το επίκεντρο κάθε σκηνής — τίποτα από αυτά δεν του έδιναν ευχαρίστηση. Αντί για Ferrari, έβαλε ένα ιαπωνικό αυτοκίνητο εξίσου γρήγορο, που όμως δεν κάνει «μπαμ» στον δρόμο.