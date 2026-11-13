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Ολλανδία-Ελλάδα: Το σχέδιο του Γιοβάνοβιτς που πήγε περίπατο και οι οράνιε που έμοιαζαν να αγωνίζονται με τρεις παίκτες παραπάνω
Ολλανδία-Ελλάδα: Το σχέδιο του Γιοβάνοβιτς που πήγε περίπατο και οι οράνιε που έμοιαζαν να αγωνίζονται με τρεις παίκτες παραπάνω
Η ανάλυση του αγώνα της ήττας (7-0) της Ελλάδας από την Ολλανδία
Αήττητο ήταν και… τελείωσε για την Εθνική μας ομάδα, η οποία στο Άμστερνταμ θυμήθηκε τον (πολύ) κακό της εαυτό μετά από καιρό και γνώρισε μια ήττα που την γύρισε πολλά χρόνια πίσω.
Όχι γιατί αλλάξαμε στάτους με ορισμένες καλές εμφανίσεις και πρέπει να κερδίζουμε την Ολλανδία (ή ομάδες ανάλογου βεληνεκούς), αλλά γιατί γνωρίσαμε μία απίστευτη συντριβή χωρίς να βγάλουμε αντίδραση εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.
Η Ελλάδα είχε υποφέρει και στο Άουγκσμπουργκ κόντρα στη Γερμανία, αλλά εκεί και μάχη έγινε και οι παίκτες του Κλοπ δεν είχαν ουσία.
Απόψε μετά το 1-0 (με διπλό δώρο Μαυροπάνου) το όποιο σχέδιο υπήρχε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς πήγε… περίπατο και η προσγείωση ήταν εξαιρετικά ανώμαλη και απρόσμενη!
Η Ολλανδία σε κάθε επίθεση έμοιαζε να κάνει προπόνηση όπου οι παίκτες του Τσάβι εξασκούνταν στο πως θα τελειώνουν τις φάσεις βγάζοντας παίκτη παραπάνω είτε από τα δεξιά (ειδικά με τον Ρότα να συγκλίνει προς το κέντρο της άμυνας οι Ολλανδοί έφευγαν συνεχώς στην πλάτη του Καρέτσα) είτε από τα αριστερά, είτε από τον άξονα.
Υπήρχαν στιγμές που οι Οράνιε έμοιαζαν να παίζουν με δύο και τρεις παίκτες παραπάνω κι όμως συνεχίζαμε να δεχόμαστε γκολ και να μην υπάρχει η παραμικρή διαφοροποίηση…
Η Εθνική σ’ ένα τέτοιο ματς στο 90’ είχε κάνει μόλις 9 φάουλ (!), δεν είχε δεχθεί κίτρινη κάρτα (!) κι ενώ ήταν φανερό πως η λογική «θα πεθάνω με τις ιδέες μου» απέναντι σ’ αυτήν την Ολλανδία, έμοιαζε με αποστολή αυτοκτονίας δεν αλλάξαμε κάτι…
Παρά τα απίστευτα λάθη στην άμυνα, παρόλο που χάναμε όλες τις μονομαχίες (και τη μοναδική που κέρδισε ο Ιωαννίδης να βλέπει χέρι το VAR και να ακυρώνεται το γκολ) ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν άλλαξε σχήμα και πρόσωπα πριν το 64’. Όταν ήδη το σκορ είχε φτάσει στο 7-0…
Αυτό που έγινε στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα είναι ένα μάθημα για τον ομοσπονδιακό τεχνικό, αλλά και για τους παίκτες του γιατί ότι κι αν είχαν σχεδιάσει δεν λειτούργησε ποτέ. Κι αυτό δεν οφείλεται μόνο στους (πολύ) καλούς Ολλανδούς.
Το σημερινό είναι ένα πραγματικό σοκ που δεν μπορεί να εξηγηθεί έτσι απλά. Σίγουρα δεν σβήνει όσα έχουν προηγηθεί, αλλά αν δεν λειτουργήσει ως καμπανάκι τότε θα έχουμε πρόβλημα σ’ αυτά που έρχονται (προκριματικά Euro).
Όχι γιατί αλλάξαμε στάτους με ορισμένες καλές εμφανίσεις και πρέπει να κερδίζουμε την Ολλανδία (ή ομάδες ανάλογου βεληνεκούς), αλλά γιατί γνωρίσαμε μία απίστευτη συντριβή χωρίς να βγάλουμε αντίδραση εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.
Η Ελλάδα είχε υποφέρει και στο Άουγκσμπουργκ κόντρα στη Γερμανία, αλλά εκεί και μάχη έγινε και οι παίκτες του Κλοπ δεν είχαν ουσία.
Απόψε μετά το 1-0 (με διπλό δώρο Μαυροπάνου) το όποιο σχέδιο υπήρχε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς πήγε… περίπατο και η προσγείωση ήταν εξαιρετικά ανώμαλη και απρόσμενη!
Η Ολλανδία σε κάθε επίθεση έμοιαζε να κάνει προπόνηση όπου οι παίκτες του Τσάβι εξασκούνταν στο πως θα τελειώνουν τις φάσεις βγάζοντας παίκτη παραπάνω είτε από τα δεξιά (ειδικά με τον Ρότα να συγκλίνει προς το κέντρο της άμυνας οι Ολλανδοί έφευγαν συνεχώς στην πλάτη του Καρέτσα) είτε από τα αριστερά, είτε από τον άξονα.
Υπήρχαν στιγμές που οι Οράνιε έμοιαζαν να παίζουν με δύο και τρεις παίκτες παραπάνω κι όμως συνεχίζαμε να δεχόμαστε γκολ και να μην υπάρχει η παραμικρή διαφοροποίηση…
Η Εθνική σ’ ένα τέτοιο ματς στο 90’ είχε κάνει μόλις 9 φάουλ (!), δεν είχε δεχθεί κίτρινη κάρτα (!) κι ενώ ήταν φανερό πως η λογική «θα πεθάνω με τις ιδέες μου» απέναντι σ’ αυτήν την Ολλανδία, έμοιαζε με αποστολή αυτοκτονίας δεν αλλάξαμε κάτι…
Παρά τα απίστευτα λάθη στην άμυνα, παρόλο που χάναμε όλες τις μονομαχίες (και τη μοναδική που κέρδισε ο Ιωαννίδης να βλέπει χέρι το VAR και να ακυρώνεται το γκολ) ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν άλλαξε σχήμα και πρόσωπα πριν το 64’. Όταν ήδη το σκορ είχε φτάσει στο 7-0…
Αυτό που έγινε στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα είναι ένα μάθημα για τον ομοσπονδιακό τεχνικό, αλλά και για τους παίκτες του γιατί ότι κι αν είχαν σχεδιάσει δεν λειτούργησε ποτέ. Κι αυτό δεν οφείλεται μόνο στους (πολύ) καλούς Ολλανδούς.
Το σημερινό είναι ένα πραγματικό σοκ που δεν μπορεί να εξηγηθεί έτσι απλά. Σίγουρα δεν σβήνει όσα έχουν προηγηθεί, αλλά αν δεν λειτουργήσει ως καμπανάκι τότε θα έχουμε πρόβλημα σ’ αυτά που έρχονται (προκριματικά Euro).
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