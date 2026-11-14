Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου και τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημερώνει τα κόμματα της αντιπολίτευσης - Ακολουθεί το τετ α τετ με τη Ρένα Δούρου - Ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν θα παρευρεθεί στη συνάντηση





Πρώτος ενημερώθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος μετά τη συνάντηση υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο χωρών.





Ακολούθησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας ο οποίος μετά τη συνάντηση μίλησε για ένα «μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά διακαιώματα της χώρας», ενώ παράλληλα τόνισε ότι «δεν χρειάζεται εφησυχασμός, όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να εφησυχάσει τον λαό».





Μετά τον Δημήτρη Κουτσούμπα υπουργός ενημέρωσε για τις εξελίξεις της πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.



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Στις 13:00 είχε προγραμματιστεί η ενημέρωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, ωστόσο η Ελληνική Λύση γνωστοποίησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος δεν θα παρευρεθεί στον ΥΠΕΞ. Έτσι σημερινός κύκλος συναντήσεων θα ολοκληρωθεί στις 17:00, με την ενημέρωση της Ρένας Δούρου.



Μία ημέρα πριν από τις ενημερώσεις των πολιτικών αρχηγών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης προχωρά κανονικά, κατά τη συμμετοχή του στο συνέδριο Slemani Strategic Forum, στο Ιρακινό Κουρδιστάν.



Συνομιλώντας με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάθιου Μπόιλ, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ήδη εκδώσει την απαιτούμενη άδεια για το πλοίο που θα πραγματοποιήσει τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου.



Συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς πραγματοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης , στο πλαίσιο της ενημέρωσής τους για τα σημαντικότερα ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.Πρώτος ενημερώθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος μετά τη συνάντηση υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο χωρών.Ακολούθησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας ο οποίος μετά τη συνάντηση μίλησε για ένα «μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά διακαιώματα της χώρας», ενώ παράλληλα τόνισε ότι «δεν χρειάζεται εφησυχασμός, όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να εφησυχάσει τον λαό».Μετά τον Δημήτρη Κουτσούμπα υπουργός ενημέρωσε για τις εξελίξεις της πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.Βασικό θέμα των ενημερώσεων αποτελεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, με φόντο τις αντιδράσεις της Τουρκίας για την προώθηση του έργου. Παράλληλα, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.Στις 13:00 είχε προγραμματιστεί η ενημέρωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, ωστόσο η Ελληνική Λύση γνωστοποίησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος δεν θα παρευρεθεί στον ΥΠΕΞ. Έτσι σημερινός κύκλος συναντήσεων θα ολοκληρωθεί στις 17:00, με την ενημέρωση της Ρένας Δούρου.Μία ημέρα πριν από τις ενημερώσεις των πολιτικών αρχηγών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης προχωρά κανονικά, κατά τη συμμετοχή του στο συνέδριο Slemani Strategic Forum, στο Ιρακινό Κουρδιστάν.Συνομιλώντας με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάθιου Μπόιλ, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ήδη εκδώσει την απαιτούμενη άδεια για το πλοίο που θα πραγματοποιήσει τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ελληνική πλευρά δεν πρόκειται να αποδεχθεί τουρκικές παρεμβάσεις στην υλοποίηση του έργου.



Κατά την ίδια συζήτηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και σε άλλες ενεργειακές πρωτοβουλίες που αφορούν την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων ο Κάθετος Διάδρομος, το έργο GREGY και οι έρευνες των Chevron και Exxon.