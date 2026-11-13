Παρέμεινε 2η παρά την ήττα από την Ολλανδία η Ελλάδα - Η βαθμολογία και τα σενάρια πρόκρισης της Εθνικής
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Παρέμεινε 2η παρά την ήττα από την Ολλανδία η Ελλάδα - Η βαθμολογία και τα σενάρια πρόκρισης της Εθνικής

Η Ολλανδία έφτασε στους 11 βαθμούς και ακολουθεί η Ελλάδα και η Γερμανία με 8

Παρέμεινε 2η παρά την ήττα από την Ολλανδία η Ελλάδα - Η βαθμολογία και τα σενάρια πρόκρισης της Εθνικής
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Παρά την συντριβή από την Ολλανδία η Ελλάδα παρέμεινε στην 2η θέση της βαθμολογίας του 2ου ομίλου του Nations League. 

Πλέον όμως έχει τους ίδιους βαθμούς με την Γερμανία ενώ η Ολλανδία έφτασε στους 11. 

Η Ελλάδα έχει το πάνω χέρι σε ισοβαθμία με την Γερμανία αλλά πρέπει στην τελευταία ημέρα να κερδίσει την Σερβία στο Βόλο και να ελπίζει για την 2η θέση. 


Η βαθμολογία (Σε 5 αγώνες)
1. Ολλανδία 14-5 9 
2. Ελλάδα 5-10 8 
3. Γερμανία 6-3 8
4. Σερβία 4-11 0 
*Η τελευταία αγωνιστική (16/11, 21:45): Γερμανία-Ολλανδία, Ελλάδα - Σερβία

Πώς θα πάρει η Ελλάδα την πρόκριση;

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Στην πρώτη περίπτωση, η Ελλάδα να νικήσει τη Σερβία και η Γερμανία να μην νικήσει την Ολλανδία. Στη δεύτερη η Ελλάδα να έρθει ισόπαλη με τη Σερβία και η Γερμανία να μην νικήσει την Ολλανδία. Η Ελλάδα να ηττηθεί από την Σερβία και η Γερμανία να ηττηθεί από την Ολλανδία.

Η περίπτωση της τριπλής ισοβαθμίας

Ο όμιλος προσφέρει και την περίπτωση της τριπλής ισοβαθμίας. Αυτό θα συμβεί μονάχα εάν η Ελλάδα νικήσει την Σερβία και η Γερμανία την Ολλανδία. Έτσι και οι τρεις ομάδες θα έχουν από 11 βαθμούς.

Πώς θα λυθεί αυτή η διαφορά; Πάμε να δούμε. Βάσει των κριτηρίων ισοβαθμίας, η Ελλάδα, η Γερμανία και η Ολλανδία θα έχουν από πέντε βαθμούς στα μεταξύ τους ματς. Επόμενο κριτήριο είναι ο συντελεστής τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Την δεδομένη στιγμή, η Ελλάδα βρίσκεται στο -6, η Ολλανδία στο +7 και η Γερμανία στο -1. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πως σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας, δεδομένου πως θα βελτιωθεί ο συντελεστής της Μάνσαφτ, η Εθνική δεν έχει ελπίδα.

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