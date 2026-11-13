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Παρέμεινε 2η παρά την ήττα από την Ολλανδία η Ελλάδα - Η βαθμολογία και τα σενάρια πρόκρισης της Εθνικής
Παρέμεινε 2η παρά την ήττα από την Ολλανδία η Ελλάδα - Η βαθμολογία και τα σενάρια πρόκρισης της Εθνικής
Η Ολλανδία έφτασε στους 11 βαθμούς και ακολουθεί η Ελλάδα και η Γερμανία με 8
Παρά την συντριβή από την Ολλανδία η Ελλάδα παρέμεινε στην 2η θέση της βαθμολογίας του 2ου ομίλου του Nations League.
Πλέον όμως έχει τους ίδιους βαθμούς με την Γερμανία ενώ η Ολλανδία έφτασε στους 11.
Η Ελλάδα έχει το πάνω χέρι σε ισοβαθμία με την Γερμανία αλλά πρέπει στην τελευταία ημέρα να κερδίσει την Σερβία στο Βόλο και να ελπίζει για την 2η θέση.
Η βαθμολογία (Σε 5 αγώνες)
1. Ολλανδία 14-5 9
2. Ελλάδα 5-10 8
3. Γερμανία 6-3 8
4. Σερβία 4-11 0
*Η τελευταία αγωνιστική (16/11, 21:45): Γερμανία-Ολλανδία, Ελλάδα - Σερβία
Πώς θα πάρει η Ελλάδα την πρόκριση;
Στην πρώτη περίπτωση, η Ελλάδα να νικήσει τη Σερβία και η Γερμανία να μην νικήσει την Ολλανδία. Στη δεύτερη η Ελλάδα να έρθει ισόπαλη με τη Σερβία και η Γερμανία να μην νικήσει την Ολλανδία. Η Ελλάδα να ηττηθεί από την Σερβία και η Γερμανία να ηττηθεί από την Ολλανδία.
Η περίπτωση της τριπλής ισοβαθμίας
Ο όμιλος προσφέρει και την περίπτωση της τριπλής ισοβαθμίας. Αυτό θα συμβεί μονάχα εάν η Ελλάδα νικήσει την Σερβία και η Γερμανία την Ολλανδία. Έτσι και οι τρεις ομάδες θα έχουν από 11 βαθμούς.
Πώς θα λυθεί αυτή η διαφορά; Πάμε να δούμε. Βάσει των κριτηρίων ισοβαθμίας, η Ελλάδα, η Γερμανία και η Ολλανδία θα έχουν από πέντε βαθμούς στα μεταξύ τους ματς. Επόμενο κριτήριο είναι ο συντελεστής τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια.
Την δεδομένη στιγμή, η Ελλάδα βρίσκεται στο -6, η Ολλανδία στο +7 και η Γερμανία στο -1. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πως σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας, δεδομένου πως θα βελτιωθεί ο συντελεστής της Μάνσαφτ, η Εθνική δεν έχει ελπίδα.
Πλέον όμως έχει τους ίδιους βαθμούς με την Γερμανία ενώ η Ολλανδία έφτασε στους 11.
Η Ελλάδα έχει το πάνω χέρι σε ισοβαθμία με την Γερμανία αλλά πρέπει στην τελευταία ημέρα να κερδίσει την Σερβία στο Βόλο και να ελπίζει για την 2η θέση.
Η βαθμολογία (Σε 5 αγώνες)
1. Ολλανδία 14-5 9
2. Ελλάδα 5-10 8
3. Γερμανία 6-3 8
4. Σερβία 4-11 0
*Η τελευταία αγωνιστική (16/11, 21:45): Γερμανία-Ολλανδία, Ελλάδα - Σερβία
Πώς θα πάρει η Ελλάδα την πρόκριση;
Στην πρώτη περίπτωση, η Ελλάδα να νικήσει τη Σερβία και η Γερμανία να μην νικήσει την Ολλανδία. Στη δεύτερη η Ελλάδα να έρθει ισόπαλη με τη Σερβία και η Γερμανία να μην νικήσει την Ολλανδία. Η Ελλάδα να ηττηθεί από την Σερβία και η Γερμανία να ηττηθεί από την Ολλανδία.
Η περίπτωση της τριπλής ισοβαθμίας
Ο όμιλος προσφέρει και την περίπτωση της τριπλής ισοβαθμίας. Αυτό θα συμβεί μονάχα εάν η Ελλάδα νικήσει την Σερβία και η Γερμανία την Ολλανδία. Έτσι και οι τρεις ομάδες θα έχουν από 11 βαθμούς.
Πώς θα λυθεί αυτή η διαφορά; Πάμε να δούμε. Βάσει των κριτηρίων ισοβαθμίας, η Ελλάδα, η Γερμανία και η Ολλανδία θα έχουν από πέντε βαθμούς στα μεταξύ τους ματς. Επόμενο κριτήριο είναι ο συντελεστής τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια.
Την δεδομένη στιγμή, η Ελλάδα βρίσκεται στο -6, η Ολλανδία στο +7 και η Γερμανία στο -1. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πως σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας, δεδομένου πως θα βελτιωθεί ο συντελεστής της Μάνσαφτ, η Εθνική δεν έχει ελπίδα.
If 🇩🇪🇳🇱🇬🇷 all finish on 11 points, Germany 🇩🇪 would go out in only one scenario: ▪️🇳🇱 NED beat 🇬🇷 GRE by one goal and ▪️🇩🇪 GER beat 🇳🇱 NED by one goal And even then there's an exception: if 🇳🇱 score at least two more goals in 🇩🇪 than 🇬🇷 score in 🇳🇱 (say 1-0, then 3-2), 🇬🇷 Greece go out instead. In every other combination, it's 🇬🇷 Greece or 🇳🇱 Netherlands OUT. 🧮 Who goes out in case of a 11-11-11: 61% 🇬🇷 Greece 20% 🇩🇪 Germany 19% 🇳🇱 Netherlands— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 10, 2026
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