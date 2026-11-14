e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνεται από 16 έως 20 Νοεμβρίου
e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνεται από 16 έως 20 Νοεμβρίου
Θα καταβληθούν πάνω από 71 εκατ. ευρώ σε 78.003 δικαιούχους
Την ερχόμενη εβδομάδα e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) θα καταβάλουν σε δικαιούχους το συνολικό ποσό των 71.051.797,98 ευρώ.
Κατά την περίοδο 16 έως 20 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 71.051.797,98 ευρώ σε 78.003 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:
-Στις 16 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 201.797,98 ευρώ σε 153 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
-Στις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν κατ’ εκτίμηση 15.350.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους για πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και εξόδων κηδείας.
Από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 18.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:
-18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
-1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Κατά την περίοδο 16 έως 20 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 71.051.797,98 ευρώ σε 78.003 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:
-Στις 16 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 201.797,98 ευρώ σε 153 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
-Στις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν κατ’ εκτίμηση 15.350.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους για πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και εξόδων κηδείας.
Από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 18.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:
-18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
-1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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