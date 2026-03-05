Μεγάλη φωτιά πολέμου, άγνωστης διάρκειας

Πρόκειται για μια περιφερειακή σύγκρουση αυξανόμενης έντασης που ουδείς μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια, πότε θα τελειώσει και κυρίως τι θα αφήσει πίσω της, ποια κομμάτια θα έχουν μείνει «ζωντανά» στο ευρύτερο παζλ.Το πλήρες πλάνο των επιπτώσεων από αυτόν τον πόλεμο θα εξαρτηθεί αναμφίβολα από τη διάρκεια και τη σφοδρότητα αυτής της κρίσης. Οι γεωπολιτικές αναταράξεις πολλαπλασιάζονται. Στην Ευρώπη την ίδια ώρα οι οικονομίες δεν έχουν φυσικά περιθώρια εφησυχασμού και δεν είναι μόνο ένα το διακύβευμα. Αφορά στις αντοχές της αυτονομίας της, στην ισχύ και την προοπτική εξέλιξή της στον παγκόσμιο χάρτη. Βασικοί ηγέτες της έχουν ομολογήσει στο πρόσφατο παρελθόν ότι παρά τις όποιες προσπάθειες η Ευρώπη έχει κινηθεί με αργόσυρτο βηματισμό σε αρκετές κρίσιμες καταστάσεις, σαν μια γραφειοκράτισσα που αντιστέκεται στις νέες «πίστες» και στην ταχύτητα του μέλλοντος. Το γεγονός ότι η Μέση Ανατολή –ένα από τα κέντρα των διεθνών ενεργειακών ροών κι των καθοριστικών εμπορικών αξόνων- όταν βρίσκεται σε «φωτιά» προκαλούνται άμεσες και σοβαρές συνέπειες δεν μπορεί απλώς να προβληματίζει και σίγουρα δεν σηκώνει καθυστερημένες αντιδράσεις από την Ευρώπη. Η αστάθεια στην περιοχή φέρνει αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και μια αλυσίδα αρνητικών επιπτώσεων στο σώμα της Ευρώπης που είχε ήδη εισέλθει σε μια δύσκολη συγκυρία, μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κι όταν αυξάνονται οι τιμές ενέργειας, τίποτα δεν μένει ίδιο, στη μεγάλη εικόνα και στις μικρότερες γωνιές της Ευρώπης. Η Ευρώπη θα κριθεί από τη συλλογικότητά της, από το πως θα καταφέρει να απορροφήσει τους κραδασμούς που έρχονται από έξω, από την αποφασιστικότητα για την έγκαιρη ενεργοποίηση των δυνάμεων και των εργαλείων που έχει στα χέρια της, από την στήριξη της ενεργειακής της ασφάλειας και την εδραίωση αναπτυξιακής πολιτικής, από τα αντανακλαστικά επιβίωσης σε ακραίες συνθήκες ανεβαίνοντας χωρίς πισωγυρίσματα στην σκάλα των στόχων, από την ενδυνάμωση των πολιτών της στο δύσκολο περιβάλλον, στην Ευρώπη και διεθνώς. Χρειάζεται στρατηγική σαφήνεια και προοδευτική προοπτική και ενίοτε αντανακλαστικά «έξω από το κουτί».Η χώρα μας –διακριτό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης- βρίσκεται εκ των πραγμάτων σε ένα σημείο, που δεν μπορεί να σχεδιάζει αύριο για κάτι που έπρεπε να έχει γίνει «προληπτικά» χθες. Σε πολλούς τομείς. Οι «διαρκείς» πρωτοβουλίες στον παγκόσμιο χάρτη με ένα σαφές πλάνο εξασφαλίζουν σε ένα βαθμό και τις απαντήσεις απέναντι σε ένα πόλεμο στη «γειτονιά» της με άγνωστη διάρκεια. Γι’ αυτό και απαιτείται ένα σημείο συνεννόησης για τις κρίσιμες καταστάσεις, κάτι που δεν εξασφαλίζεται απαραίτητα κάθε φορά που αναζητείται, αν δεν έχει προηγηθεί οι αναγκαίες προς αυτήν την κατεύθυνση κινήσεις.Η άμεση κινητοποίηση της κυβέρνησης για την αμυντική θωράκιση της Κύπρου, την ώρα που η άλλη Ευρώπη αργούσε ακόμη και να σηκώσει τα τηλέφωνα του «συναγερμού», δείχνει ετοιμότητα και τα σχετικά εθνικά αντανακλαστικά, χωρίς επίδειξη «πατριωτισμού». Και δεν είναι τυχαίο που και σημαντικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, όπως το ΠΑΣΟΚ, στηρίζουν αυτήν την εγρήγορση, υπογραμμίζοντας βέβαια την ανάγκη η χώρα μας να μείνει μακριά από κάθε εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν, να παραμείνει προσηλωμένη στο γράμμα και το πνεύμα του διεθνούς δικαίου και να στηρίξει τον «διάδρομο» της ειρηνικής επίλυσης της διαφοράς με διπλωματικά μέσα. Είναι στα θετικά η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, το καλό κλίμα και η αναλυτική συζήτηση που είχαν για όλα τα θέματα γύρω από τη «φωτιά» στη Μέση Ανατολή, για τις επιπτώσεις στις χώρες της Ευρώπης, για τη στάση που οφείλει να κρατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για το «όχι» στην εμπλοκή στον πόλεμο, για την στήριξη και τη θωράκιση της Κύπρου, για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων, για το όποιο plan πρέπει να εφαρμοστεί στο κάθε διαφορετικό σενάριο που θα προκύψει, για την αναχαίτιση των αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομία και στην τσέπη των πολιτών, ειδικά από τους κερδοσκόπους. Η συζήτηση δεν μπορεί να «κλείσει» βέβαια στη μία φορά, διότι οι εξελίξεις και το ενδεχόμενο μιας καταιγίδας αρνητικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή απαιτούν συνεχή εγρήγορση και γέφυρες συνεννόησης, αλλά κυρίως την ανάπτυξη διαυγών προτάσεων για την επίλυση των γόρδιων δεσμών που είναι μπροστά. Η κυβέρνηση οφείλει να διατηρεί ανοιχτές τις γέφυρες της ενημέρωσης των κομμάτων της αντιπολίτευσης –κάτι που επιχειρείται σήμερα κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής- και τα κόμματα οφείλουν να καταθέτουν σε κάθε δύσκολη στροφή τις προτάσεις τους, συμβάλλοντας στο πεδίο των λύσεων. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι οι πολιτικοί φορείς θα «μεταμφιεστούν» σε κάτι άλλο από αυτό που είναι.