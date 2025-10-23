ΠΑΣΟΚ: Δεν λένε αυτό που σκέφτονται

Από το Σεπτέμβριο και τη ΔΕΘ (με το πρόγραμμα-«ευαγγέλιο») και μέχρι σήμερα φαίνεται ότι χάνει έως και μία μονάδα σε κάποιες από τις δημοσκοπήσεις, ενώ η ανάγνωση των άλλων ευρημάτων κάθε άλλο παρά παραπέμπει σε ενθαρρυντικές προβλέψεις. Ζουν τις ημέρες της «βελόνας». Το προειδοποιητικό τικ-τακ ακούγεται όλο και πιο έντονα. Ο «καναπές» παραμένει εκεί να τους κοιτάζει. Και οι του ΠΑΣΟΚ απαντούν με την ίδια μη κίνηση. Ένα στέλεχος – από αυτά με «ορατή» παραταξιακή συνείδηση- συμπληρώνει την εικόνα λέγοντας ότι «εδώ και ένα χρόνο καταναλώνουμε περισσότερες προσδοκίες από αυτές που μπορούμε τελικά να δημιουργήσουμε». Μιλάει ενδεχομένως με γρίφους ο … γέροντας, αλλά και οι νεότεροι δεν πάνε πίσω.ΟΙ ανακοινώσεις περί επανεκκίνησης και αποσαφήνισης του στίγματος στη νέα δύσβατη συνθήκη μέσω ενός Συνεδρίου παραμένουν ανακοινώσεις. Τα σενάρια για την ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εμπλουτίζονται από νέες παρεμβάσεις του σχεδόν σε καθημερινή βάση. Η απόσταση από τη Χαριλάου Τρικούπη μέχρι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας παραμένει ανηφορική και φτάνει και σήμερα τις 15 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες. Αλλά υπάρχουν και άλλα κρίσιμα ευρήματα –αρνητικά δείγματα γραφής- που φαίνεται ότι δεν απασχολούν όσο θα έπρεπε τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Στη χθεσινή για παράδειγμα μέτρηση της Metron Analysis για το Mega, η κυβερνητική παράταξη παίρνει καταρχάς μισή μονάδα από τον Σεπτέμβριο, βρίσκεται στο 28,7% στην εκτίμηση ψήφου ενώ το ΠΑΣΟΚ στο 12,8%, δηλαδή χάνει 0,8 της μονάδας μέσα σε ένα μήνα. Θα μπορούσε να πει κανείς και να αποφύγει τη συζήτηση ότι τα δύο κόμματα βρίσκονται στα ποσοστά των ευρωεκλογών, αλλά δεν είναι απλώς έτσι αν έτσι νομίζουν. Και ειδικά για το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπροστά στην εμφανή κυβερνητική φθορά της ΝΔ, τα μαντάτα θα έπρεπε να θεωρούνται κάτι παραπάνω από γκρίζα. Υπάρχει και συνέχεια στο ίδιο γκάλοπ που έρχεται να προστεθεί σε άλλα με παρόμοια εικόνα.Τρίτο κόμμα, με οριακή πτώση παραμένει η Ελληνική Λύση, που καταγράφεται στο 11,7% και τέταρτο ανεβαίνει το ΚΚΕ, που μετρήθηκε στο 10%, οριακά πάνω από την Πλεύση Ελευθερίας που «γράφει» 9,9%, παρά το γεγονός ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξακολουθεί να είναι η δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός με άνοδο δύο μονάδων, από το 37% στο 39%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει τις μεγαλύτερες απώλειες - της τάξης των 1,3 μονάδων μέσα σε έναν μήνα - προφανώς λόγω της αναμονής για το «κόμμα Τσίπρα», όπως και η Φωνή Λογικής που χάνει μισή μονάδα, ενδεχομένως ενόψει της ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.Η κυριαρχία Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία είναι αναμφισβήτητη και σε αυτό το γκάλοπ. Διατηρεί προβάδισμα 19 μονάδων απέναντι στον (με αυτή τη σειρά) Κυριάκο Βελόπουλο, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκο Ανδρουλάκη που συνωστίζονται στον χώρο του 6% ο καθένας και με τη διαφορά κάποιων δεκαδικών. Υπάρχει και κάτι άλλο ενδιαφέρον στην ίδια κάρτα στο ίδιο γκάλοπ. Οι αυθόρμητες αναφορές της τάξης του 5% στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία για τον Αλέξη Τσίπρα - παρότι δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην δημιουργία κόμματος «κερδίζει» από τα σενάρια και αναφέρεται στις αυθόρμητες απαντήσεις των πολιτών. Είναι σίγουρα πολύ νωρίς για τη στάθμιση των δεδομένων στο παζλ της κινούμενης άμμου αλλά ουδείς μπορεί να προσπεράσει –ειδικά στο ΠΑΣΟΚ- ότι στην πιθανότητα ψήφου το κόμμα Τσίπρα λαμβάνει 24%, με τον σκληρό πυρήνα του να ανεβαίνει μία μονάδα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο φτάνοντας στο 11% και τον ευρύτερο χώρο πιθανής ψήφου στο 13%, με άνοδο δύο μονάδων μέσα σε έναν μήνα.Οι καλά γνωρίζοντες το παζλ της κεντροαριστεράς στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους επιμένουν με διακριτή ένταση ότι «ούτε ο Τσίπρας θα κάνει παρέλαση, όταν κατέβει», αλλά δεν βάζουν το χέρι τους στη φωτιά για το αποτύπωμα του ΠΑΣΟΚ στον πρώτο γύρο των επόμενων εκλογών. Αν δεν είναι δεύτερο κόμμα, αν δηλαδή δεν είναι δεύτερο έστω και με μία ψήφο πάνω από το κόμμα Τσίπρα, τότε θα χάσει τον όποιο ρυθμιστικό του ρόλο και την προοπτική της επανόδου σε πρωταγωνιστική θέση. Μπορεί να πάθει …ΣΥΡΙΖΑ και ακόμη χειρότερα. Υπάρχει δρόμος αποφυγής των αρνητικών προβλέψεων; Στην πολιτική ποτέ δεν μπορείς να λες ποτέ- υπό την έννοια ότι όλα μπορεί να συμβούν. Και τα αρνητικά, τα γκρίζα κι άχαρα. Και τα θετικά. Αρκεί να προλάβεις τη «βελόνα». Και για να προλάβεις τη «βελόνα» πρέπει να δείξεις ότι αντιλαμβάνεσαι το πρόβλημα κι ότι το αντιμετωπίζεις εγκαίρως. Και πως ξεκινάς; Λέγοντας πρώτα απ όλα αυτό που σκέφτεσαι. Με ειλικρίνεια και διάθεση μάχης. Παλαιότερα στο ΠΑΣΟΚ, όπως θα έλεγε και ο …γέροντας, συνεδρίαζαν επί πολλές ώρες οι διαφορετικές εκλεγμένες τάσεις για να πάρουν αποφάσεις. Τώρα αποφεύγουν και τις …συνεδριάσεις.