Ακόμη και σε τέτοια κατάσταση ήταν πολύ ΠΑΟΚ…

Ο ΠΑΟΚ έχει να «λέει» τι θα γινόταν ΑΝ σκόραρε ο Γιακουμάκης στο πέναλτι, η ΑΕΚ αν έμπαινε το σουτ του Κοϊτά. Ο ΠΑΟΚ έχει να λέει… ποιος θα κέρδιζε ΑΝ σκόραρε σε άδειο τέρμα ο Καμαρά, η ΑΕΚ τι θα γινόταν αν στο φινάλε τα κατάφερνε ο Γιόβιτς. Μεταξύ άλλων υπήρχαν και μερικά άλλα άστοχα σουτ παικτών από ευνοϊκές θέσεις και ένα ματς με πολλές-πάρα πολλές διακοπές και ελάχιστο διάστημα καλού ρυθμού.Μετά από τέτοια παιχνίδια ξεκινάει το «πραγματικό ελληνικό» ντέρμπι για το… ποιος ήταν καλύτερος, ποιος έφθασε πιο κοντά στη νίκη, ποιανού οι φάσεις ήταν σημαντικότερες. Ένα ντέρμπι για τις εντυπώσεις, εκεί που η ΑΕΚ έχει αποδείξει φέτος ότι κάνει υπερπροσπάθεια και αξίζει να λέγεται… ομάδα πρωταθλητισμού όπως αγωνιωδώς επεδίωκε και ο Νίκολιτς να περάσει στις δηλώσεις του, όπου φυσικά, εννοείται, ακολούθησε το κλίμα διαιτητολαγνείας που θέλει να επιβάλει ο οργανισμός της Ένωσης.Ο καθένας όμως τη δουλειά του και στο τέλος όλοι κρίνονται, όπως στο τέλος ο καθένας παίρνει και ό τι του αξίζει, ό τι έχει δουλέψει δηλαδή για να κερδίσει στο κανονικό ποδόσφαιρο.Αντικειμενικά σε αυτό το ματς έπαιζαν δύο ομάδες που βρίσκονται ψηλά (ίσως και στην ίδια πρώτη θέση με τον ΠΑΟΚ να έχει την ισοβαθμία αν έπαιζαν τα ίδια ματς) ομάδες όμως που είχαν να διαχειριστούν πολύ-πολύ διαφορετικά δεδομένα.Δεν χρειάζονται δικαιολογίες για την ομάδα του Λουτσέσκου και δεν είναι ο σκοπός μας στην παράθεση των παρακάτω γεγονότων:- Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την ΑΕΚ αφού το περασμένο δεκαήμερο αντιμετώπισε Παναθηναϊκό, Άρη και Παναθηναϊκό σε αγώνα που έκρινε τελικό κυπέλλου. Ξόδεψε δηλαδή τεράστια σωματική, αλλά και πνευματική ενέργεια! Η Ένωση είχε πάρα πολύ χρόνο να προετοιμάσει ΜΟΝΟ το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.- Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την ΑΕΚ χωρίς τον πολύ ιδιαίτερο Κωνσταντέλια, τον αντικαταστάτη του Πέλκα και τον αντικαταστάτη και των δύο Ιβανούσετς και ΟΛΑ αυτά ΜΑΖΙ, έπειτα από τέσσερα ντέρμπι! Ο προπονητής έβαλε αρχικά τον Τάισον στο δέκα, αλλοιώνοντας εντελώς τις πανίσχυρες πλευρές του, ενώ για να βρει μία καλή ή καλύτερη χημεία στη διάρκεια και ενώ ΔΕΝ είχε τρία δεκάρια, έβαλε στη θέση άλλους τέσσερις παίκτες στην ίδια θέση! Η ΑΕΚ έπαιζε πλήρης. Στη διάρκεια ο ΠΑΟΚ έχασε και την άλλη κολώνα του τον Μεϊτέ που από το 35΄ υπέφερε.Κάπως έτσι είχαμε αυτή την εικόνα αγώνα με τον ΠΑΟΚ να ξεκινάει καλύτερα και από εκεί και πέρα μετρήσαμε πολλά διαστήματα ισορροπίας, άσχετα αν πολλοί έχουν τεράστια επικοινωνιακή ανάγκη να αναδείξουν ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη! Αν πάντως ήταν μέχρι το τέλος, ο Στρακόσια δεν θα έκανε καθυστερήσεις μέχρι να πάρει και την κίτρινη κάρτα! Αλήθεια όμως αποτελεί χάσιμο χρόνου να «παίζεις» με τις εντυπώσεις σε μία τέτοια κατάσταση όπου πρέπει να μιλάει το ποδόσφαιρο και μόνο το τι γίνεται μέσα στο γήπεδο.Εκεί, ο ΠΑΟΚ διεκδικεί όλους τους στόχους του, έχει την ποδοσφαιρική του ταυτότητα και στο πιο δύσκολο διάστημα που μπορεί να διανύσει μία ομάδα με τόσα ντέρμπι και τόσους τραυματισμούς, σε μία τέτοια κατάσταση, δεν χάνει και δεν δέχεται γκολ από κανέναν. Αλλά…Ο ΠΑΟΚ σε τέτοια κατάσταση σε τόσο δύσκολη θέση, με τέτοιο απίστευτο και ανεπανάληπτο πρόγραμμα και τόσες πολλές απουσίες στις ίδιες θέσεις, δεν πρόκειται να ξαναβρεθεί.* Η χειρότερη διαιτητικά απόφαση της χρονιάς είναι η αποβολή του Όζμπολντ στο ματς Λεβαδειακός-Ολυμπιακός. Γι αυτή τη φάση πάντως ΔΕΝ γίνεται να μην κατακριθεί η συμπεριφορά του Τζολάκη, που ναι μεν κέρδισε την κάρτα με αυτό που τόλμησε να κάνει, από την άλλη όμως έχασε πάάάρα πολλά από αυτά που κάνουν τους Έλληνες φιλάθλους να εκτιμούν έναν παίκτη.