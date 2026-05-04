Μερτς για δασμούς Τραμπ: Στο στόχαστρο όλη η Ευρώπη, όχι μόνο η Γερμανία
Ο Γερμανός καγκελάριος ζητά ταχεία συμφωνία ΗΠΑ–ΕΕ μετά την απόφαση για αύξηση δασμών στα ευρωπαϊκά οχήματα

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε χθες Κυριακή ότι οι υψηλότεροι τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε πως θα επιβληθούν ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από αυτή την εβδομάδα στα οχήματα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν στόχο όλα τα κράτη μέλη, όχι τη Γερμανία συγκεκριμένα.

Στο στόχαστρο βρίσκεται «όλη η Ευρώπη», επέμεινε ο Μερτς σε δηλώσεις του στο γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD, κρίνοντας ότι ο ρεπουμπλικάνος έχει «δίκιο να είναι κάπως απογοητευμένος» διότι η συμφωνία-πλαίσιο που είχε συναφθεί ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ τον περασμένο Αύγουστο δεν εφαρμόζεται. Συνεχίζει να προβάλλεται αντίσταση στη συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θύμισε.

Ο καγκελάριος Μερτς πρόσθεσε πως ο Τραμπ μοιάζει να αντιδρά με ανυπομονησία καθώς εγείρονται νέοι όροι από την ευρωπαϊκή πλευρά. «Οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι, οι Ευρωπαίοι όχι», σημείωσε. «Γι’ αυτό ελπίζω πως θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία το ταχύτερο δυνατό», συμπλήρωσε.

Τον Αύγουστο του 2025, ο Aμερικανός πρόεδρος Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωναν συμφωνία-πλαίσιο όσον αφορά τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές με την οποία ορίστηκε πλαφόν 15% στους τελωνειακούς δασμούς που εφαρμόζονται στα περισσότερα αγαθά ευρωπαϊκής προέλευσης που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων και των ανταλλακτικών τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε όμως την Παρασκευή την πρόθεσή του να προχωρήσει στην αύξηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα και στα φορτηγά που εισάγονται από την ΕΕ στις ΗΠΑ στο 25% από αυτήν την εβδομάδα, ερίζοντας ότι οι Βρυξέλλες δεν τηρούν τη συμφωνία.
