Όσοι λάτρεψαν τα πένθιμα φτερά του…

Πόσο ΠΑΟΚ… Μία συγκλονιστική ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη στον κόσμο του Δικεφάλου, ακόμη-ακόμη και σε ανθρώπους που είναι χρόνια στις τάξεις της ομάδας και έχουν γίνει… πιο ΠΑΟΚ από άλλους που γεννήθηκαν ασπρόμαυροι: «Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο» είπε συγκλονισμένος ο Ραζβάν Λουτσέσκου χθες το βράδυ και πραγματικά συμφωνούμε μαζί του.



Οι ημέρες ήταν και είναι πολύ-πολύ δύσκολες, το σοκ τεράστιο για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, ενώ προφανώς και δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν το συναίσθημα των συγγενών και κυρίως των γονιών. Εφτά παιδιά έφυγαν σε αυτό τον καταραμένο δρόμο της Ρουμανίας, ένας όγδοος ΠΑΟΚτσής δεν άντεξε την είδηση και έπαθε ανακοπή στη Λάρισα, σε μία κατάσταση που η ποδοσφαιρική ομάδα πρέπει να βρει τη δύναμη και την πνευματική συγκέντρωση για να διαχειριστεί.



Ο χθεσινός αγώνας ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός, μετά την αναμέτρηση στη Λυών, δείχνει ότι το σύνολο του Λουτσέσκου πέρα από τακτική συνείδηση, έχει και σπουδαία πνευματική δύναμη. Πώς το είπε ο Λόβρεν στην Κροατία: «Θα έχουμε από εδώ και πέρα ένα ακόμη κίνητρο. Παίζομε και γι αυτά τα παιδιά». Έτσι είναι, έτσι θα είναι για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το ιστορικό 2026.



Καθαρά ποδοσφαιρικά, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Όταν μέσα στον μήνα παίζεις δύο φορές με τον Παναθηναϊκό με στόχο τον τελικό του κυπέλλου, δύο φορές με τη Θέλτα με στόχο τους 16 του Europa League, και δύο ντέρμπι με Άρη και ΑΕΚ με στόχο να φθάσεις στην κορυφή του πρωταθλήματος, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι πολύ-πολύ δυνατός από όλες τις πλευρές. Κυρίως όμως στο μυαλό! Πνευματικά ο ΠΑΟΚ δείχνει πανέτοιμος και εκεί θα βασιστεί για να μείνει όρθιος σε μία δύσκολη συγκυρία όπως αυτή που βιώνει τώρα.



* Για τους βιαστικούς σοφούς, παντογνώστες, κακόψυχους «τιμωρούς» των social και όχι μόνο που βρήκαν αφορμή να κουνήσουν το δάκτυλο στους νεκρούς και σε όσους τους πενθούν πριν ακόμη οι μάνες θάψουν τα παιδιά τους… Λίγη υπομονή μέχρι να κάνετε το θλιβερό μισάνθρωπο καθήκον σας.

02.02.2026, 11:22