Προσευχή από το... Pulp Fiction διάβασε στο Πεντάγωνο ο Χέγκσεθ
Αναφέρθηκε στη διάσωση του πιλότου και διάβασε μια προσευχή που, όπως αποδείχτηκε, δεν είχε σχέση με το πραγματικό βιβλικό χωρίο

Οι δημόσιες και ομαδικές προσευχές έχουν πολλαπλασιαστεί τελευταία στο αμερικανικό Πεντάγωνο, με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Αμερικανό υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

Αν και η Βίβλος έχει πάμπολλα αποσπάσματα ιδανικά για μια προσευχή, ο υπουργός σε τελετή την περασμένη Τετάρτη διάβασε μια προσευχή που όπως αποδείχτηκε ήταν... από το Pulp Fiction του Κουέντιν Ταραντίνο.

Hegseth criticised for quoting pulp fiction as bible verse


Ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε στην αποστολή διάσωσης του πιλότου στο Ιράν και κάλεσε το κοινό να προσευχηθεί μαζί του με την προσευχή «CSAR 25:17», μια αναφορά στο είδος της αποστολής (Combat Search and Rescue, Έρευνα και Διάσωση μέσα στη Μάχη), αλλά και το βιβλικό χωρίο 25:17 από το βιβλίο του Ιεζεκιήλ.

Ωστόσο, το κείμενο που απήγγειλε έμοιαζε με τον «βιβλικό μονόλογο» του Σάμιουελ Λ. Τζάκσον λίγο πριν πυροβολήσει έναν άνδρα, μία από τις εμβληματικές σκηνές της ταινίας.

Ezekiel 25:17 - Pulp Fiction (3/12) Movie CLIP (1994) HD


Στην πραγματικότητα, το χωρίο από τον Ιεζεκιήλ είναι πολύ πιο σύντομο και δεν περιλαμβάνει φράσεις για την «κοιλάδα του σκότους» και «αδελφική προστασία». Είναι, δηλαδή, προϊόν της φαντασίας του Ταραντίνο που έγραψε το σενάριο με τον Πολ Άβερι.

Αλλά και ο Ταραντίνο είχε δανειστεί φράσεις από μια ιαπωνική ταινία πολεμικών τεχνών της δεκαετίας του 1970, το «Bodyguard Kiba», που κατανάλωνε μανιωδώς πριν στραφεί στη σκηνοθεσία.
