Πρώτος στην κανονική περίοδο της Euroleague ο Ολυμπιακός, εξασφάλισε πλεονέκτημα η Ρεάλ, δείτε βίντεο
Ο Ολυμπιακός κέρδισε 85-76 τερμάτισε 1ος στην κανονική περίοδο της Eurolegue και θα παίξει με την 8η που θα προκύψει μέσα από τα play in - Η Ρέαλ διέλυσε 103-82 τον Ερυθρό Αστέρα στη Μαδρίτη - Έκλεισε με νίκη η Φενέρ 81-76 την Βιλερμπάν
Πρώτος και καλύτερος ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο της Euroleague.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε 85-76 της Αρμάνι Μιλάνο και για 3η φορά στα τελευταία 4 χρόνια τερμάτισε στην 1η θέση και θα περιμένει να μάθει στις 24/4 τον αντίπαλό του.
Από την άλλη η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 103-82 του Ερυθρού Αστέρα και εξασφάλισε το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Η Φενέρ επέστρεψε στις νίκες και είναι στην 4άδα αλλά θα περιμένει τα αποτελέσματα της Παρασκευής για να μάθει εάν θα είναι στο πλεονέκτημα.
Η 38η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Παρασκευή όπου θα μάθουμε και την θέση του Παναθηναϊκού αλλά και την τελική κατάταξη.
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76
Πρώτος και πάλι, όπως και πέρυσι! Για δεύτερη διαδοχική χρονιά και τρίτη συνολικά από τη σεζόν 2021-22, από τότε δηλαδή που μετρά τέσσερα σερί Final 4 Euroleague, ο Ολυμπιακός κοιτάζει αφ’ υψηλού τις υπόλοιπες 19 ομάδες στη «γραμμή του φίνις» της regular season.
Η... κατάρα που θέλει την πρώτη ομάδα της κανονικής περιόδου να μην έχει κατακτήσει ποτέ έως σήμερα τη Euroleague δεν επηρέασε τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Απέδειξαν πως δεν τους αρκούσε το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, δεν θα συμβιβαζόντουσαν με τη 2η θέση, στον δρόμο προς το Final 4 στο Telekom Center Athens, το τριήμερο 24-26 Μαΐου.
Οι παίκτες της ομάδας του Πειραιά ήθελαν και τη νίκη επί της αδιάφορης βαθμολογικά Αρμάνι Μιλάνο στην 38η και τελευταία αγωνιστική για να «σφραγίσουν» την πρωτιά και να μην εξαρτώνται από τη Βαλένθια. Και την πήραν με 85-76 παρά τα 15/36 τρίποντα της ιταλικής ομάδας που δεν είχε τίποτα να χάσει, αλλά και τίποτα να κερδίσει και έπαιζε χωρίς άγχος.
Βεζένκοφ (20π.), Ντόρσεϊ (18π.) και Μιλουτίνοφ (13π., 15ρ. και κορυφαίος ριμπάουντερ της regular season αφήνοντας στη 2η θέση τον Τζέιλεν Χορντ) «υπέγραψαν» την 26η νίκη του Ολυμπιακού στον «Μαραθώνιο» των 38 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου (26-12). Με 17-21 αποχαιρετά τη σεζόν η Αρμάνι Μιλάνο που πήρε 24 πόντους από τον Σέιβον Σιλντς με 5/11 τρίποντα και 13 από τον Άρμονι Μπρουκς.
Πλέον, ο Ολυμπιακός έχει την... πολυτέλεια πρώτα να ξεκουραστεί και εν συνεχεία να προετοιμαστεί έως ότου ολοκληρωθούν τα Play In και μάθει ποια ομάδα θα είναι 8η και επομένως θα βρεθεί στον δρόμο του... στην προσπάθεια να σηκώσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο, σε ένα 5ο διαδοχικό Final 4.
Τα δεκάλεπτα: 26-23, 47-45, 68-55, 85-76
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82
Με βροχή από τρίποντα ξεκίνησε η αναμέτρηση και από τις δύο πλευρές με τον Ερυθρό Αστέρα να παίρνει τα ηνία και να προηγείται με 8-11 με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Νουόρα για το 8-11. Από το πρώτο τετράλεπτο ο Χεζόνια φορτώθηκε με δύο φάουλ καθιστώντας δύσκολο το έργο των Ισπανών.
Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές του αγώνα
Με βροχή από τρίποντα ξεκίνησε η αναμέτρηση και από τις δύο πλευρές με τον Ερυθρό Αστέρα να παίρνει τα ηνία και να προηγείται με 8-11 με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Νουόρα για το 8-11. Από το πρώτο τετράλεπτο ο Χεζόνια φορτώθηκε με δύο φάουλ καθιστώντας δύσκολο το έργο των Ισπανών.
Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές του αγώνα
Οι Σέρβοι μετρούσαν 5/6 τρίποντα παίρνοντας προβάδισμα 5 πόντων δια χειρός Ντόμπριτς για το 15-20. Η κυριαρχία των «ερυθρόλευκων» συνεχιζόταν με τον Μπάτλερ να παίρνει τη σκυτάλη για το 19-25, όμως η Ρεάλ με 8 σερί πόντους ανέτρεψε την εικόνα την ύστατη στιγμή για το 27-25 του πρώτου δεκαλέπτου.
Σε 11-0 σερί εκτοξεύτηκε η Ρεάλ (30-25) με τον Ερυθρό να επιστρέφει στο ματς με τους Μπάτλερ και Κάλινιτς (32-31, στο 12'). Με την αναμέτρηση στην κόψη του... ξυραφιού (36-36, στο 13') η Ρεάλ έτρεξε άλλο ένα σερί 9 αναπάντητων πόντων παίρνοντας το μεγαλύτερο προβάδισμα μέχρι εκείινη τη στιγμή στην αναμέτρηση (47-38, στο 16'). Ο Καμπάτσο είχε πάρει μπρος και ήταν ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων των Ισπανών που κατάφεραν να ανοίξουν την ψαλίδα της διαφοράς και να την βάλουν σε διψήφια επίπεδα (54-42, στο 19').
Μετά την ανάπαυλα, οι Μαδριλένοι συνέχισαν την κυριαρχία τους με 6-2 επιμέρους σκορ για το 62-46. Aπό το +16 των γηπεδούχων, οι Σέρβοι έτρεξαν ένα επιμέρους 6-12 γα να μειώσουν στο 68-61 λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου. Με το τρίποντο του Φελίζ και το... μανταρίνι του Γιουλ στην εκπνοή του δεκαλέπτου, η Ρεάλ κατάφερε γρήγορα να ανέβει ξανά στο +14 (77-63).
Με 8-2 επιμέρους, η Ρεάλ εκτοξεύτηκε στο +20 (85-65) μετατρέποντας το ματς σε διαδικαστική υπόθεση.
Τα δεκάλεπτα: 27-25, 56-44, 77-63, 103-82
Παρτίζαν – Μπασκόνια 91-79
Η Παρτίζαν αποχαιρέτησε με νίκη τη φετινή Euroleague στη διάρκεια της οποίας ταλανίστηκε από έντονα εσωτερικά ζητήματα. Η δε Μπασκόνια προσπάθεια κάπως να διορθώσει τις... μουτζούρες μέσα από το σερί νικών που σημείωσε στις τελευταίες αγωνιστικές.
Στο παιχνίδι που έγινε στο Βελιγράδι, η έλλειψη κινήτρου ήταν φανερή και η Παρτίζαν επικράτησε γιατί βρήκε αρκετούς διαφορετικούς πρωταγωνιστές, σε αντίθεση με την Μπασκόνια η οποία είχε μόνο τον Ντιακιτέ.
Οι δύο προπονητές προχώρησαν σε διαχείριση υλικού και μοιρασιά του χρόνου συμμετοχής. Στο ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο, ο Νικ Καλάθης έκανε τη διαφορά στα δύο τελευταία λεπτά μέσα από τη δημιουργία του αλλά και τις επιπλέον επιθέσεις που πρόσφερε από τα επιθετικά ριμπάουντ (26-20, 10’).
Η Παρτίζαν είχε τον έλεγχο του ρυθμού στη δεύτερη περίοδο εισπράττοντας λύσεις από τους Τζόουνς, Μπράουν (35-27, 14’) καθώς η Μπασκόνια πήρε 11 πόντους από τον Ντιακιτέ. Στο τέλος του ημιχρόνου (44-39) ο Τρεντ Φόρεστ μάζεψε τη διαφορά για τους φιλοξενούμενους.
Το 7-0 σερί των γηπεδούχων στα πρώτα τρία λεπτά του δεύτερου μέρους οδήγησε σε διψήφια διαφορά (51-39) αλλά η Μπασκόνια την «κατάπιε» μέσα σε 100 δευτερόλεπτα (51-47). Η επιστροφή του Καλάθη λειτούργησε και πάλι ευεργετικά για την Παρτίζαν καθώς ο διεθνής γκαρντ έδωσε κατεύθυνση στην επίθεση καθώς ο Τζεκίρι τελείωσε φάσεις κάτω από τη ρακέτα (59-49). Εκεί ο Καμπαρό κράτησε την Μπασκόνια στο παιχνίδι (66-59).
Τα πρώτα τέσσερα λεπτά της τελευταίας περιόδου περιλάμβανε επιθέσεις ελάχιστων δευτερολέπτων και ως επί των πλείστων... άστοχες. Εκεί η Παρτίζαν γύρισε τον διακόπτη, οδήγησε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της (79-66) μέσα από τις πρωτοβουλίες του Κάρλικ Τζόουνς. Στην απόπειρα επιστροφής της Μπασκόνια στο παιχνίδι (81-72), ο Ποκουσέφσκι έδωσε πέντε διαδοχικούς πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 26-20, 44-39, 66-59, 91-79
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 85-89
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (8-8 στο 4’ και 14-14 στο 8.20’’) με τον Λόνι Γουόκερ να αποτελεί την βασική επιθετική επιλογή των Ισραηλινών, ενώ Κάρσεν Έντουαρντς και Σαλιού Νιανγκ ήταν οι λύσεις για την ομάδα του Νέναντ Γιακόβλιεβιτς.
Στη συνέχεια οι Ιταλοί ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοση τους και με σκορ που βρήκαν από τους Ντέρικ Άλστον και Μουχαμέτ Ντιούφ ξέφυγαν με 10 πόντους (26-36 στο 16.30’’), ενώ η διαφορά ανέβηκε και στο +12 (28-40 στο 18’) με καλάθι του Σαλιού Νιανγκ. Η Μακάμπι έβγαλε αντίδραση και με 6 σερί πόντους του Λόνι Γουόκερ μείωσε (34-40) και ο Μπρισέτ «ψαλίδισε» κι άλλο τη διαφορά (36-40 στο 20’) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Η Βίρτους είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος παρότι είχε μόλις 2/10 τρίποντα, ενώ η Μακάμπι με τα 10 λάθη της δεν κατάφερε να προσπεράσει τους Ιταλούς.
Τα δεκάλεπτα: 14-16, 36-40, 62-69, 85-89
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81
Αν και δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο, η Φενέρμπαχτσε καθάρισε 81-76 το ματς με τη Βιλερμπάν στη Λιόν στο φινάλε της κανονικής σεζόν της Euroleague. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης ολοκλήρωσε τις 38 αγωνιστικές με ρεκόρ 28-14 και περιμένει τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγώνων για να μάθει αν πρόλαβε το «τρένο» της πρώτης τετράδας. Πάντως, τη θέση της στα play off την είχε ήδη εξασφαλίσει. Η Βιλερμπάν κατετάγη τελευταία με 8-30.
Άργησε ένα 20λεπτο να επιβάλλει το ρυθμό της η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους, η οποία καθήλωσε την αντίπαλό της στην τρίτη περίοδο. Με επί μέρους σκορ 8-22 ξέφυγε με 20 πόντους (50-70) και εξασφάλισε τη νίκη.
Τελικό σκορ 71-86 με κορυφαίο τον Χόρτον-Τάκερ που είχε 21 πόντους. Πολύτιμη συνεισφορά από το Νικολό Μέλι με 12 ριμπάουντ και 7 πόντους, ενώ 17π. με 3/6 τρίποντα είχε ο Μπιμπέροβιτς. Από τη Βιλερμπάν ο Σακίλ Χάρισον ήταν σε μεγάλη βραδιά με 25 πόντους (12/14 δίποντα).
Τα δεκάλεπτα: 16-24, 42-48, 50-70, 76-81
Η τελευταία αγωνιστική (38η)
Πέμπτη 16/4
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 85-89
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76
Παρτίζαν – Μπασκόνια 91-79
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82
Παρασκευή 17/4
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί
21:00 Ντουμπάι- Βαλένθια
20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου
Η Κατάταξη
* Ολυμπιακός 26-12
* Βαλένθια 24-13
* Ρεάλ Μαδρίτης 24-14
* Φενέρμπαχτσε 24-14
* Χάποελ Τελ Αβίβ 23-14
Ζάλγκιρις 22-15
Παναθηναϊκός 21-16
Μονακό 21-16
Ερυθρός Αστέρας 21-17
Μπαρτσελόνα 20-17
Dubai Basketball 19 -18
Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-20
Μπάγερν Μονάχου 17-20
Αρμάνι Μιλάνο 17-21
Παρτίζαν 16-22
Παρί 15-22
Βίρτους Μπολόνια 14-24
Μπασκόνια 13-25
Αναντολού Εφές 12-25
Βιλερμπάν 8-30
* Έχουν προκριθεί στα playoffs
