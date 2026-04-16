Η Μυρτώ αντάλλασσε sms με 66χρονο λίγο πριν ξεψυχήσει: Της έστειλε 220 ευρώ όταν του είπε ότι δεν είχε πού να μείνει

Τι κατέθεσε ο ίδιος στις Αρχές για τη γνωριμία τους και το μοιραίο βράδυ





Μάλιστα, πριν συμβεί το μοιραίο, ο 66χρονος δηλώνει ότι της είχε μεταφέρει 220 ευρώ, καθώς όπως φέρεται να του είπε η ίδια, δεν είχε που να μείνει εκείνο το βράδυ.



«Πάρε ένα κρασί ή τζιν να πιεις για να χαλαρώσεις» Χαρακτηριστικά είναι τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει οι δυο τους, λίγο μετά - όπως φαίνεται - από τη μεταφορά των χρημάτων.



66χρονος: Μυρτώ σε λένε;

Μυρτώ: Ναι

66χρονος: Στα έστειλα. Πήγαινε να αγοράσεις έναν φορτιστή, βρες ένα ξενοδοχείο, πάρε ένα κρασί ή τζιν να πιεις για να χαλαρώσεις. Εάν θες, πάρε με, δεν κοιμάμαι πριν τις τρεις τα χαράματα...











66χρονος: Εάν θέλεις, μπορώ να σε φιλοξενήσω είτε στην Πρέβεζα είτε στην Αθήνα. Εάν θες Αθήνα, θα σου δώσω τα κλειδιά από το σπιτι μου να μείνεις μόνη σου, για όσο θελήσεις. Προτείνω να φύγεις για λίγο από εκεί, για να ξεμπλοκάρεις συναισθηματικά. Χρειάζεσαι μια αλλαγή περιβάλλοντος.



Μυρτώ: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, νίωθω αλήθεια πολύ άσχημα, ψάχνω τώρα ξενοδοχείο να μείνω τώρα κι όταν βρω θα σε καλέσω να τα πούμε.





Κλείσιμο Την γνώρισε μέσω ομαδικής συνομιλίας Όπως είπε ο 66χρονος, είχε γνωρίσει τη Μυρτώ μέσω του 23χρονου φίλου της, που είναι ένας εκ των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση, ο οποίος όπως είπε τον πρόσθεσε σε ομαδική συνομιλία στην οποία συμμετείχε και Μυρτώ, 9 ημέρες πριν συμβεί το μοιραίο.



Όπως αναφέρει το MEGA, ο ίδιος περιέγραψε την επικοινωνία τους τη μοιραία νύχτα, λέγοντας τα εξής: «Το βράδυ της Δευτέρας με πήρε η Μυρτώ με βιντεοκλήση. Ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου είπε ότι είχε φύγει από το σπίτι της και θα διανυκτέρευε στα παγκάκια, λέγοντάς μου ότι δεν έχει καθόλου χρήματα μαζί της. Εγώ της πρότεινα να επιστρέψει και μου απάντησε ότι δεν έχει κανέναν. Τότε της πρότεινα να της στείλω χρήματα ώστε να διανυκτερεύσει σε κάποιο ξενοδοχείο, όπως και έκανα. 220 ευρώ με IRIS. Τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί της με βιντεοκλήση ήταν την 04:02 τα ξημερώματα. Ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Η κλήση διακόπηκε απότομα όταν μπήκε κάποιος στο δωμάτιο και η τελευταία λέξη που συγκράτησα ήταν το όνομα …».



«Μου είπε ότι η Μυρτώ ήταν στο νοσοκομείο» Αναφερόμενος στο πώς ενημερώθηκε για όσα είχαν συμβεί στη συνέχεια, ο 66χρονος υποστηρίζει τα εξής: «Στις 05:04 ξύπνησα από βιντεοκλήση που μου έκανε ο 23χρονος. Μου είπε ότι η Μυρτώ ήταν στο νοσοκομείο και ότι εκείνος παρέμεινε στο δωμάτιο έχοντας το κινητό της. Με ρώτησε τι να το κάνει. Εγώ του είπα να το πάει να το παραδώσει στην κοπέλα.



Στις 05:34 με ξανακάλεσε και μου είπε ότι υπήρχε Αστυνομία έξω από το νοσοκομείο και φοβόταν να πάει. Του πρότεινα να το κρατήσει και να το παραδώσει την άλλη μέρα στην κοπέλα. Διέκρινα στη φωνή του ανησυχία και πανικό. Στις 06:09 με ξανακάλεσε και μου είπε ότι το κινητό το άφησε σε μία καφετέρια και ειδοποίησε μία φίλη της να πάει να το πάρει.



Την επόμενη το μεσημέρι του έστειλα μήνυμα αν είχε κάποιο νέο από τη Μυρτώ και μου απάντησε ότι είχε πεθάνει».



Τρεις συλλήψεις, τα ευρήματα των Αρχών από το μοιραίο δωμάτιο

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα (22, 23 και 26 ετών) τα οποία έχει επιβεβαιωθεί πως να βρίσκονταν μαζί της τις ώρες που προηγήθηκαν και την άφησαν χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία μετά από χρήση κοκαΐνης.



Κατά την αυτοψία στον χώρο, οι Αρχές κατέγραψαν ευρήματα τόσο στο υπνοδωμάτιο όσο και στο μπάνιο, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν εργαστηριακά στο πλαίσιο της προανάκρισης.



Ειδικότερα, στο υπνοδωμάτιο εντοπίστηκαν πάνω στο κρεβάτι τμήματα από τεχνητές βλεφαρίδες, καθώς και δύο κηλίδες αίματος. Παράλληλα, στο τραπέζι του δωματίου βρέθηκε λευκή πετσέτα επίσης με μια κηλίδα.



Την ίδια ώρα, στο μπάνιο του δωματίου καταγράφηκαν επίσης ευρήματα, καθώς εντοπίστηκε κηλίδα αίματος σε πετσέτα, αλλά και αντίστοιχη κηλίδα στον τοίχο.



Τα συγκεκριμένα στοιχεία έχουν συλλεχθεί προκειμένου να υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.



Το χρονικό Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα μετέβη σε ξενοδοχείο του Αργοστολίου γύρω στις 12 το βράδυ της Δευτέρας με τον 23χρονο φίλο της. Γύρω στις 2 το ξημέρωμα ο νεαρός φέρεται να της ζήτησε να κάνουν χρήση κοκαΐνης.



Τότε φώναξαν τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, ο οποίος έφερε τις ναρκωτικές ουσίες και έκανε χρήση μαζί τους. Έπειτα από μία ώρα ο 26χρονος έφυγε και ξαναγύρισε με νέα ποσότητα κοκαΐνης. Μαζί του στο ξενοδοχείο τη δεύτερη φορά πήγε και ο 22χρονος Αλβανός, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν έκανε χρήση ναρκωτικών.



Τότε η 19χρονη φαίνεται μην άντεξε και να έχασε τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι τρεις νεαροί φέρεται να τη μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία και στη συνέχεια να την εγκατέλειψαν στο σημείο.



Λίγη ώρα αργότερα, διασώστες του ΕΚΑΒ την εντόπισαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.