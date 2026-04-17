Ηλιόπουλος μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ: «Άδικα μείναμε εκτός, το γήπεδο που παίξαμε στην Ισπανία ήταν επιεικώς απαράδεκτο»
Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης δήλωσε περήφανος για την εμφάνιση της ομάδας του, ενώ έκανε παράπονα προς την UEFA για την κατάσταση του γηπέδου της Ράγιο
Η ΑΕΚ άγγιξε το θαύμα αλλά δεν μπόρεσε να το ολοκληρώσει, επικράτησε 3-1 της Ράγιο αλλά σε συνδυασμό με το 3-0 του πρώτου αγώνα έμεινε εκτός Conference League.
Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος μετά το τέλος του αγώνα έσπευσε να αγκαλιάσει τους παίκτες της ομάδας και να αποθεώσει τον κόσμο που γέμισε το γήπεδο.
Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην περηφάνεια του για την προσπάθεια της ΑΕΚ, όμως σημείωσε και την ακαταλληλότητα του γηπέδου της Ράγιο στο οποίο αγωνίστηκε η Ένωση.
Αναλυτικά όσα ανέφερε:
«Θα μπορούσαμε να είχαμε ζητήσει κάτι περισσότερο από τους διαιτητές. Υπάρχουν αμφισβητούμενες φάσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι πως η ΑΕΚ έχει μία φανταστική πορεία.
Δικαιούταν να περάσει σήμερα και είχε άδικο 3-0 στο πρώτο ματς σε ένα κοτέτσι. Γήπεδο Β’ εθνικής η Γ’ εθνικής.
Χωρίς υποδομές, χωρίς τερέν. Αγωνιστικό χώρο απαράδεκτο.
Θύμισε το γήπεδο που είχαμε παίξει στο Κύπελλο. Δεν το λέω για να υποτιμήσω κάτι, όμως αν ήταν ελληνική ομάδα η Ράγιο, ποτέ δεν θα έπαιρνε αδειοδότηση από την UEFA.
Η ΑΕΚ έβαλε τα 3 γκολ, όλη η ομάδα ενωμένη πριν το ματς το είχε πιστέψει πως θα τα βάλει. Και ο Ζίνι πριν τον αγώνα υποσχέθηκε δύο γκολ και το έκανε.
Η ομάδα έπαιξε πολύ όμορφα και δέχθηκε ένα αναπάντεχο γκολ. Νομίζω είναι άδικο, όμως το σύμπαν ζυγίζει τα πάντα και θα επιβραβεύσει αυτή την πορεία και θα της φέρει τα αποτελέσματα.
Δεν τελειώνουμε εδώ, μόλις αρχίσαμε.
Αυτό είναι το σκαλοπάτι σταθμός για τη νέα εποχή. Δεν υποτιμάμε κανένα ματς τώρα στα playoffs, πρέπει να βρουν τις ψυχικές τους δυνάμεις εν όψει του ΠΑΟΚ για να φέρουν το αποτέλεσμα που τους ανήκει.
Θα δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες της Ράγιο για την κίνηση που έκαναν.
Είναι αξιοπρεπές πολύ να παραδέχεσαι ότι ο αντίπαλος είναι ανώτερος και αυτό το χειροκρότημα και αυτός ο θαυμασμός είναι πασιφανές πως αναγνώρισαν την ανωτερότητα της ΑΕΚ. Η ομάδα ήταν άτυχη».
