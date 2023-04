Τεχνητή νοημοσύνη και η χρήση ρομπότ στον τουρισμό

Κλείσιμο

Για να σκοτώσω την ώρα μου , πήγα στην υποδοχή και ρώτησα την συνάδελφο αν υπάρχει διαθεσιμότητα ενός δωματίου για ένα βράδυ και ποια θα ήταν η τιμή ; Θα το πιστέψετε ότι κουράστηκα να περιμένω και έφυγα χωρίς να πάρω απάντηση! Προφανώς η έννοια του περαστικού , του walk-in , που αφορά τα ξενοδοχεία πόλεως , έχει μεταλλαχθεί σε διαδικτυακή κράτηση ,ακόμα και εάν είναι last minute περίπτωση, δηλαδή , κράτηση της τελευταίας στιγμής . Άρα , η μέχρι τώρα εμπειρία της συνάδελφου ,παρ. ότι εργάζεται σ ένα ξενοδοχείο με πολύ απαιτητική πελατεία, φθάνει στο να διεκπεραιώνει μόνο υπάρχουσες κρατήσεις!Σε άλλη περίπτωση, όταν αναζητούσα ένα άλλο ξενοδοχείο μέσα σ ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο , ρώτησα ένα άτομο σεκιούριτι να μου πει που είναι. Έβγαλε δυο κινητά και άρχισε να το ψάχνει στην Google. Πάλι κουράστηκα και έφυγα χωρίς την απάντηση. Τελικά, ήταν 50 μέτρα από εκεί που στεκόταν !!! Φανταστείτε να ήταν και κάποια έκτακτη ανάγκη !Δυστυχώς η εξέλιξη της τεχνολογίας , με τις τόσες εφαρμογές στην διάθεση του χρήστη ,του έχουν στερήσει παντελώς το χάρισμα της κρίσης. Στο Lobby του Mandarin Oriental Boston, περίμενε υπομονετικά ο Mobi , το ρομπότ υπάλληλος για να προσφέρει στον πελάτη ανέπαφη εμπειρία check in ή να παραδώσει παραγγελία Room Service . Έλαμπε στην καθαριότητα η στολή του, με το όνομα του , στο πέτο του , το παπιγιόν του. Ο Mobi είναι πάντα πρόθυμος να κάνει την δουλειά του με ανέπαφη συναλλαγή αφού τον προγραμματίσουν από την Υποδοχή.Για πολλές δεκαετίες ο ξενοδοχειακός κλάδος ακολουθούσε τις καινοτόμες εφαρμογές της αεροπορικής βιομηχανίας, εφαρμογές που έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα στον αεροπορικό κλάδο και στη ζωή μας ( ηλεκτρονικό εισιτήριο, check-in , επιλογή και κράτηση θέσεως κλπ ).Από το 2014 , οι τεχνολογικές εφαρμογές στον κλάδο της κρουαζιέρας δείχνουν τον κλάδο να καινοτομεί ακόμα περισσότερο. Η ανάγκη να προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον διακοπών , ιδιαιτέρα λόγω του covid και των υγειονομικών πρωτοκόλλων έκανε την ανάγκη πιο επιτακτική , χωρίς να αφήνει περιθώρια χρόνου .Πρώτη , η Royal Caribbean Cruises το 2014, καινοτόμησε με το λανσάρισμα του Bionic Bar. Ένα μηχανικό χέρι ρομπότ, εκτελούσε παραγγελίες κοκτέιλ που ο πελάτης παράγγελνε μέσω ενός ταμπλετ . Είχε δυνατότητα παραγωγής 2 κοκτέιλ ανά λεπτό , δηλαδή 960 κοκτέιλ το 8ωρο .Ο πελάτης μπορούσε να παραγγείλει συνδυασμούς από 30 αλκοολούχα ποτά και 21 μίξερ ,δηλαδή χυμούς ,σόδα κλπ. Το ρομπότ κρατούσε αρχείο με τις παραγγελίες, σε περίπτωση που ο πελάτης θα ήθελε να επαναλάβει μια δικιά του συνταγή - παραγγελία και χρέωνε και τα τυχερά του ! στον λογαριασμό του πελάτη. Για την ανάπτυξη του λογισμικού και τεστ της εφαρμογής , χρειάστηκαν 41.600 ανθρωποώρες που ισοδυναμούν με την συναρμολόγηση 273 αυτοκίνητων Lamborghini.Το 2021 , η MSC Cruises, στο πλοίο της Virtuosa , παρουσίασε το πρώτο στον κόσμο , ανθρωποειδές ρομπότ μπάρμαν , τον Rob. Ο Rob ήταν μέρος του Starship Club , ενός φουτουριστικού μπάρ και ψυχαγωγικής εμπειρίας του πελάτη. Ο Rob όχι μόνο έχει πρόσωπο , αλλά κάνει και εκφράσεις όπως τον άνθρωπο . Ομιλεί 8 γλώσσες , κινέζικα, ιαπωνικά, πορτογαλικά ,ισπανικά , επιπλέον των πιο διαδεδομένων ,αγγλικά , γερμανικά ,γαλλικά και ιταλικά . Διαθέτει προσωπικότητα που ανταποκρίνεται ανάλογα με την περιρρεουσα ατμόσφαιρα. Όπως οι κλασσικοί μπάρμαν, διηγείται ανέκδοτα, κάνει πλάκα και παιγνίδια ερωτήσεων. Είναι πολύ φιλόξενος και περιποιητικός , αφού σκανάρει με τα μάτια του, όλο τον χώρο και χαιρετά ακόμα και τους περαστικούς.Εννοείται ότι μπορεί να κάνει όλες τις κινήσεις που κάνει ο άνθρωπος ,με τέτοια φινέτσα αφού τις κινήσεις του, της έχει χορογραφήσει ο διάσημος χορευτής Marco Pelle , του New York Theater Ballet. Όχι μόνο μπορεί να δουλεύει το shaker, να αναδεύει , να αδειάζει το κοκτέιλ στο ποτήρι , αλλά και να το διακοσμεί .Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει ένα από τα 16 επώνυμα “signature” κοκτέιλ ή μπορεί να παραγγείλει ένα δικό του συνδυασμό , συνδικάζοντας τα αλκοολούχα ποτά με 40 διαθέσιμα συνοδευτικά , με δυνατότητα απεριορίστων κοκτέιλ προσωπικής επιλογής.Oι παρακάτω «Φωνητικοί Βοηθοί» έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα της ζωής μας : (Voice Assistants : Siri της Apple, από το2010, Alexa της Amazon , από το 2014 και Assistant της Google ,από το 2016 ). O ρομποτικός σκύλος Aibo της Sony πρωτοεμφανίστηκε το 1999 και εξελίχθηκε το 2017. Διαθέτει εκφραστικά μάτια , κουνιστή ουρά και ρεαλιστικό γρύλισμα και γαύγισμα . Έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει πρόσωπα και φωνές και ανταποκρίνεται στο άκουσμα του ονόματος του. Αναπτύσσει ιδιαίτερη σχέση με το άτομο που του δείχνει ενδιαφέρον. Ο Αibo είναι ζώο συντροφιάς ιδιαίτερα σε άτομα με σοβαρά θέματα υγείας ή πολυάσχολα , που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός ζωντανού.Η Celebrity Cruises με τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου (facial recognition) έχει εκμηδενίσει τις ουρές αναμονής των επιβατών , κατά την επιβίβαση (check-in), την ανεύρεση διαδρομής (way finding), μέχρι και για το ξεκλείδωμα της καμπίνας, απλώς και μόνο φθάνοντας ο επιβάτης στην καμπίνα του (remotely ,keyless entry system). O επιβάτης αρκεί να ανεβάσει την φωτογραφία του (selfie) στην εφαρμογή.Στο πλοίο κατηγορίας Edge, το “Magic Carpet” (Μαγικό Χαλί), ένα κατάστρωμα που «κρέμεται» εξωτερικά , μετακινείται , σαν ασανσέρ, μεταξύ 15 πατωμάτων. αλλάζοντας λειτουργίες, ανά πάτωμα. «Μεταμορφώνεται» από ρομαντικό εστιατόριο, σε μπαρ πισίνας , μέχρι και χώρος αποβίβασης. Στο γαστρονομικό εστιατόριο “Le Grand Bistro” προσφέρει την εμπειρία “Table to Life” (Ζωντανά στο Τραπέζι) δηλαδή ο επιβάτης απολαμβάνει σε βίντεο την παρασκευή της παραγγελίας του. Όχι μόνο απασχολείται μέχρι να σερβιριστεί , αλλά ενημερώνεται ταυτόχρονα.H Royal Caribbean Cruises, έχει καταφέρει να μειώσει τον χρόνο επιβίβασης σε 10 λεπτά (!) , από το «αυτοκίνητο στο μπαρ» (car to the bar), σε πλοία 5,000+ επιβατών , κάνοντας χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου (facial recognition). Με την ίδια τεχνολογία ελέγχει τον συνωστισμό (crowding) σ’ ένα χώρο ή την αποφυγή δημιουργίας ουράς (queuing), κρίσιμα σημεία των υγειονομικών πρωτοκόλλων.