Σήμερα η κηδεία του Μάριου Οικονόμου στα Ιωάννινα, έρευνες για τις συνθήκες του τροχαίου στο οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα
Στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων, το τελευταίο αντίο στον Μάριο Οικονόμου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών
Στα Ιωάννινα, τον τόπο που γεννήθηκε, αγάπησε και δημιούργησε τη δική του οικογένεια, θα τελεστεί η κηδεία του Μάριου Οικονόμου, του ποδοσφαιριστή που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 33 ετών μετά από πολυήμερη μάχη στη ΜΕΘ αφού τραυματίστηκε βαρύτατα σε τροχαίο.
Η εξόδιος ακολουθία για τον πρώην διεθνή αμυντικό θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη, στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, μετά την τραγική κατάληξη του Μάριου Οικονόμου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, δόθηκε εντολή για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 33χρονο ποδοσφαιριστή.
Την ίδια ώρα, η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος. Στο ατύχημα είχε εμπλακεί ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 63χρονος ημεδαπός, ο οποίος έχει ήδη δώσει κατάθεση στις αρχές.
Οι έρευνες της αστυνομίας στρέφονται και στον εντοπισμό επιπλέον αυτοπτών μαρτύρων που ενδεχομένως να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης.
Ο ποδοσφαιριστής είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και στην συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύτηκε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ αφού υποβλήθηκε σε χειρουργείο.
Για το περιστατικό είχε ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Η Τροχαία Ιωαννίνων άμεσα ξεκίνησε να αναζητά αυτόπτες μάρτυρες για τη διαλεύκανση των συνθηκών του ατυχήματος, καθώς υλικό από κάμερες δεν εντοπίστηκε.
Μετά τις πρώτες ημέρες τις νοσηλείας του, ο Μάριος Οικονόμου, υποβλήθηκε σε μια πρώτη σειρά εξειδικευμένων κλινικών ελέγχων, ώστε να αποτιμηθεί η εγκεφαλική του λειτουργία. Τα αποτελέσματα δεν άφηναν ενθαρρυντικά σημάδια ανταπόκρισης σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Το ιατρικό πρωτόκολλο, όπως ανέφεραν τα ίδια δημοσιεύματα, προέβλεπε την επανάληψη των συγκεκριμένων τεστ την Κυριακή 31 Μαΐου, προκειμένου οι γιατροί να έχουν την τελική εικόνα για το αν η κατάστασή του χαρακτηρίζεται μη αναστρέψιμη.
Τελικά τη Δευτέρα ο Μάριος Οικονόμου, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 33 ετών βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του και τους οικείους του αλλά και τον ποδοσφαιρικό κόσμο.
Το τροχαίο που ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρησηΟ Μάριος Οικονόμου στις 23-5-2026, περίπου στις 12:50, στη Λεωφόρο Μακρυγιάννη, στα Ιωάννινα, ενώ οδηγούσε τη μηχανή του, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ όχημα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Το περιστατικό συνέβη έξω από το νοσοκομείο Χατζηκώστα στο οποίο μετέβη αρχικά ο πρώην ποδοσφαιριστής προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες.
