Το Camp IV στο Έβερεστ είναι πλέον μια τεράστια χωματερή, δείτε βίντεο - Σκηνές, φιάλες οξυγόνου και περιττώματα μια «ανάσα» από την κορυφή του κόσμου

Ο καλός καιρός μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε χιονοθύελλα και ταΠλάνα από drone έδειχναν εκατοντάδες ορειβάτες να σχηματίζουν ουρά για να ανέβουν στο βουνό, καθώς έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τον ευνοϊκό καιρό του Μαΐου, αναζωπυρώνοντας τις συζητήσεις σχετικά με την υπερβολική εμπορευματοποίηση του Έβερεστ.Σχεδόν 500 ξένοι ορειβάτες έχουν λάβει άδειες για να κατακτήσουν την κορυφή φέτος - επίσης αριθμός ρεκόρ - καθώς οι ειδικοί συνεχίζουν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον υπερπληθυσμό και άλλους κινδύνους για την ασφάλεια.Οι περισσότεροι ορειβάτες βασίζονται σε συμπληρωματικό οξυγόνο για να εισέλθουν στη λεγόμενη «Ζώνη του Θανάτου». Όμως, ακόμα και τότε, οι ειδικοί στην αναρρίχηση συμβουλεύουν να μην παραμένουν στην περιοχή για περισσότερο από 20 ώρες.Το 2024, μια ομάδα Σέρπα και Νεπαλέζων στρατιωτών κατάφερε να καθαρίσει 11 τόνους σκουπιδιών και να ανασύρει τέσσερα πτώματα από το βουνό. Μερικά από τα συντρίμμια που βρήκε η ομάδα στο βουνό χρονολογούνται πριν από 69 χρόνια.Η αποστολή δεν ήταν εύκολη: χρειάστηκαν δύο μέρες για να μπορέσει η ομάδα να ανακτήσει ένα πτώμα που ήταν εντελώς καλυμμένο με πάγο.Οι ειδικοί συχνά επικρίνουν το Νεπάλ επειδή επιτρέπει την είσοδο μεγάλου αριθμού ορειβατών στο βουνό από εκείνη την πλευρά, κάτι που μερικές φορές οδηγεί σε επικίνδυνα μποτιλιαρίσματα ή μεγάλες ουρές ακριβώς κάτω από την κορυφή, όπου το επίπεδο φυσικού οξυγόνου είναι επικίνδυνα χαμηλότερο από αυτό που απαιτείται για την ανθρώπινη επιβίωση.Οι διοργανωτές της αποστολής έχουν αναγνωρίσει τους κινδύνους της συμφόρησης, αλλά υποστηρίζουν ότι οι κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν.«Εάν οι ομάδες έχουν αρκετό οξυγόνο, δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο Λούκας Φούρτενμπαχ της αυστριακής οργάνωσης Furtenbach Adventures.