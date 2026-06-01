Το Camp IV στο Έβερεστ είναι πλέον μια τεράστια χωματερή, δείτε βίντεο - Σκηνές, φιάλες οξυγόνου και περιττώματα μια «ανάσα» από την κορυφή του κόσμου

Το Camp IV στο Έβερεστ είναι το τελευταίο και υψηλότερο οργανωμένο σημείο κατασκήνωσης πριν από την τελική ανάβαση για την κορυφή του κόσμου. Και ενώ θα έπρεπε να είναι ένα από τα ομορφότερα σημεία, πλέον έχει καταντήσει να είναι μια τεράστια χωματερή... Εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου και ανθρώπινα περιττώματα συνθέτουν μια άσχημη εικόνα σε λευκό φόντο.
Πλάνα που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναδημοσιεύονται στη Daily Mail, δείχνουν το Camp IV, γεμάτο με σωρούς από σκουπίδια που άφησαν πίσω τους ομάδες ορειβατών, με δεκάδες φθαρμένες κίτρινες σκηνές να ανεμίζουν από τους θυελλώδεις ανέμους.
Το Camp IV βρίσκεται σε υψόμετρο 7.906 μέτρων, σε ένα σημείο που ονομάζεται Νότιο Πέρασμα (South Col) – ένα παγωμένο, ανεμοδαρμένο σημείο ανάμεσα στο Έβερεστ και το Λότσε.
Πρόκειται για το τελευταίο μέρος που έχουν να ξεκουραστούν οι ορειβάτες πριν επιχειρήσουν να περάσουν μέσα από τη «Ζώνη του Θανάτου» προς την κορυφή του Έβερεστ.
«Αυτό που θα έπρεπε να είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά μέρη στον πλανήτη έχει, από πολλές απόψεις, γίνει ένα από τα πιο άσχημα πρόσωπα της εμπορευματοποίησης του Έβερεστ», έγραψε στο X τη Δευτέρα το Everest Today, ένας λογαριασμός αφιερωμένος στην αναρρίχηση στο βουνό.
Εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδεια μπουκάλια οξυγόνου, κουτιά φαγητού, σκισμένος εξοπλισμός και άλλα απορρίμματα είναι διάσπαρτα σε όλο το Νότιο Πέρασμα, μετατρέποντας το σε «νεκροταφείο» εξοπλισμού αναρρίχησης.
Ενώ έχουν καταβληθεί προσπάθειες για τον καθαρισμό των σκουπιδιών που έχουν συσσωρευτεί με την πάροδο των ετών στο βουνό, το μεγάλο υψόμετρο και οι ακραίες καιρικές συνθήκες καθιστούν το έργο εξαιρετικά επικίνδυνο.
Ο καλός καιρός μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε χιονοθύελλα και τα επίπεδα οξυγόνου είναι περίπου το ένα τρίτο του κανονικού.
Πλάνα από drone έδειχναν εκατοντάδες ορειβάτες να σχηματίζουν ουρά για να ανέβουν στο βουνό, καθώς έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τον ευνοϊκό καιρό του Μαΐου, αναζωπυρώνοντας τις συζητήσεις σχετικά με την υπερβολική εμπορευματοποίηση του Έβερεστ.
Σχεδόν 500 ξένοι ορειβάτες έχουν λάβει άδειες για να κατακτήσουν την κορυφή φέτος - επίσης αριθμός ρεκόρ - καθώς οι ειδικοί συνεχίζουν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον υπερπληθυσμό και άλλους κινδύνους για την ασφάλεια.
Οι περισσότεροι ορειβάτες βασίζονται σε συμπληρωματικό οξυγόνο για να εισέλθουν στη λεγόμενη «Ζώνη του Θανάτου». Όμως, ακόμα και τότε, οι ειδικοί στην αναρρίχηση συμβουλεύουν να μην παραμένουν στην περιοχή για περισσότερο από 20 ώρες.
Το 2024, μια ομάδα Σέρπα και Νεπαλέζων στρατιωτών κατάφερε να καθαρίσει 11 τόνους σκουπιδιών και να ανασύρει τέσσερα πτώματα από το βουνό. Μερικά από τα συντρίμμια που βρήκε η ομάδα στο βουνό χρονολογούνται πριν από 69 χρόνια.
Η αποστολή δεν ήταν εύκολη: χρειάστηκαν δύο μέρες για να μπορέσει η ομάδα να ανακτήσει ένα πτώμα που ήταν εντελώς καλυμμένο με πάγο.
Οι ειδικοί συχνά επικρίνουν το Νεπάλ επειδή επιτρέπει την είσοδο μεγάλου αριθμού ορειβατών στο βουνό από εκείνη την πλευρά, κάτι που μερικές φορές οδηγεί σε επικίνδυνα μποτιλιαρίσματα ή μεγάλες ουρές ακριβώς κάτω από την κορυφή, όπου το επίπεδο φυσικού οξυγόνου είναι επικίνδυνα χαμηλότερο από αυτό που απαιτείται για την ανθρώπινη επιβίωση.
Οι διοργανωτές της αποστολής έχουν αναγνωρίσει τους κινδύνους της συμφόρησης, αλλά υποστηρίζουν ότι οι κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν.
«Εάν οι ομάδες έχουν αρκετό οξυγόνο, δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο Λούκας Φούρτενμπαχ της αυστριακής οργάνωσης Furtenbach Adventures.
