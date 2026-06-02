Μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο και κατέληξε στο Α.Τ. Καλλιθέας
SPORTS
ΑΕΚ Μπάσκετ Αστυνομία

Μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο και κατέληξε στο Α.Τ. Καλλιθέας

Δικογραφία για απείθεια σχηματίστηκε για τον παίκτη της Ενωσης

Μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο και κατέληξε στο Α.Τ. Καλλιθέας
15 ΣΧΟΛΙΑ
Στο αστυνομικό τμήμα της Καλλιθέας βρέθηκε μέχρι αργά χθες το βράδυ ένας μπασκετμπολίστας της AEK.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παίκτης της Ένωσης οδηγούσε στην οδό Δημοσθένους όταν αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει.  Εκείνος φάνηκε να μην το καταλαβαίνει και δεν σταμάτησε ποτέ.

Οι Αρχές τον σταμάτησαν λίγο αργότερα και τον οδήγησαν στο Α.Τ. Καλλιθέας. Εκεί σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και αποχώρησε περίπου στις 01:30 τα ξημερώματα.
15 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης