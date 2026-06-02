Περνάει σε ουγγρικά χέρια η ΕΛΒΙΖ: Ποιες ευκαιρίες βλέπει η UBM στην ελληνική αγορά ζωοτροφών
Μετά την εξαγορά της ΕΛΒΙΖ, η συνολική παραγωγική δυναμικότητα της UBM θα ξεπεράσει το ορόσημο του 1 εκατ. τόνων - Ως πύλη για την εγχώρια αγορά και για αγορές - στόχους λογίζεται η Ελλάδα από τους Ούγγρους
Τα τυπικά απομένουν, προκειμένου να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα η εξαγορά της ελληνικής εταιρείας ζωοτροφών ΕΛΒΙΖ, από τον ουγγρικό κολοσσό UBM. Σε χθεσινή χρηματιστηριακή ανακοίνωση της εταιρείας, επιβεβαιώνονται τα όσα έγραφε τον Μάρτιο το newmoney και αναφέρεται πως με βάση τα όσα έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής, θα αποκτηθεί πλειοψηφικό πακέτο 65% στην ΕΛΒΙΖ, ενώ το υπόλοιπο 35% προβλέπεται να αποκτηθεί σε ορίζοντα τριετίας.
Η ΕΛΒΙΖ, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους παίκτες της ελληνικής αγοράς ζωοτροφών, διαθέτοντας δύο εργοστάσια, ένα στο Πλατύ Ημαθίας και ένα στο Πετροχώρι Ξάνθης, με συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 250.000 τόνων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, οι Ούγγροι σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε πρόγραμμα βελτίωσης της αποδοτικότητας και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των μονάδων, με στόχο την ανάπτυξη προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.
Η ελληνική θυγατρική του ομίλου θα εξυπηρετεί πρωτίστως την εγχώρια αγορά και δευτερευόντως τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στις αγορές-στόχους περιλαμβάνονται τα Βαλκάνια, η Ανατολική Μεσόγειος και, σε μικρότερο βαθμό, χώρες της Μέσης Ανατολής.
