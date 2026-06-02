Καιρός: Ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος, πρώτη σοβαρή ζέστη του Ιουνίου από Παρασκευή
Αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στο τέλος της εβδομάδας
Με ζέστη ξεκίνησε ο μήνας και η εβδομάδα, ενώ ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες φαίνεται πως θα έχουμε προς το τέλος της. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος θα κινηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα, με την πρώτη πιο σοβαρή ζέστη του Ιουνίου να διαφαίνεται από την Παρασκευή και μετά.
Πιο αναλυτικά, σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όμως, στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στην κεντρική Ελλάδα, τους 32 βαθμούς στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς.
Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται λίγη συννεφιά, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές ψιχάλες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς.
Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι νοτιάδες σταδιακά θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς.
Από την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία θα πάρει ξανά την ανηφόρα. Αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς, φέρνοντας την πρώτη σοβαρή ζέστη του Ιουνίου.
