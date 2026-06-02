Ουάσινγκτον και Λονδίνο ήραν τις ταξιδιωτικές οδηγίες για την Κύπρο
Ουάσινγκτον και Λονδίνο ήραν τις ταξιδιωτικές οδηγίες για την Κύπρο
Σύμφωνα με το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών, οι επικαιροποιημένες οδηγίες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου αντανακλούν την εικόνα της Κύπρου ως ασφαλούς και ποιοτικού προορισμού
Η Ουάσιγκτον επανέφερε την Κύπρο στο Level 1, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο ταξιδιωτικής οδηγίας, με σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να λαμβάνουν τις συνήθεις προφυλάξεις. Στην επίσημη οδηγία του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι η Κύπρος είναι γενικά ασφαλής προορισμός για ταξιδιώτες, με ειδική αναφορά στην ανάγκη προσοχής σε ορισμένες περιοχές, περιλαμβανομένης της νεκρής ζώνης που ελέγχεται από δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών.
Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πριν από μερικούς μήνες, λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεων που μπορούσαν να υπάρξουν στην ευρύτερη περιοχή, η Κύπρος είχε βρεθεί αντιμέτωπη με αυξημένο επίπεδο προειδοποίησης. Η επαναφορά στο Level 1 σηματοδοτεί την αποκατάσταση της εικόνας της χώρας σε κανονικά επίπεδα ταξιδιωτικής ασφάλειας για την αμερικανική αγορά.
Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε σε αλλαγή της δικής του ταξιδιωτικής οδηγίας, διατηρώντας την Κύπρο στους προορισμούς για τους οποίους δεν υπάρχει σύσταση αποφυγής ταξιδιών. Στις βρετανικές οδηγίες εξακολουθεί να γίνεται αναφορά σε περιφερειακούς κινδύνους και στην ανάγκη παρακολούθησης των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, χωρίς όμως να υπάρχει οδηγία αποτροπής ταξιδιών προς την Κυπριακή Δημοκρατία.
Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει επίσης ότι τρομοκρατικές επιθέσεις «δεν μπορούν να αποκλειστούν», διατύπωση που χρησιμοποιείται συχνά στις ταξιδιωτικές οδηγίες πολλών χωρών και δεν αφορά αποκλειστικά την Κύπρο.
Η Λευκωσία αξιολογεί τις αλλαγές αυτές ως θετικό μήνυμα για την Κύπρο, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η γεωγραφική εγγύτητα με τη Μέση Ανατολή συχνά δημιουργεί ανησυχίες σε ξένες κυβερνήσεις και ταξιδιώτες.
Σύμφωνα με το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών, οι επικαιροποιημένες οδηγίες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου αντανακλούν την εικόνα της Κύπρου ως ασφαλούς και ποιοτικού προορισμού. Η επισήμανση αυτή έχει πρακτική σημασία, καθώς οι ταξιδιωτικές οδηγίες επηρεάζουν όχι μόνο τους πολίτες των χωρών που τις εκδίδουν, αλλά και αεροπορικές εταιρείες, τουριστικούς οργανισμούς, ασφαλιστικές καλύψεις και κρατήσεις.
Η Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια περιοχή υψηλής γεωπολιτικής έντασης. Αυτό δεν αλλάζει. Εκείνο που αλλάζει, όμως, είναι ότι δύο από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης επισκεπτών και πολιτικής επιρροής, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, αποτυπώνουν πλέον στις οδηγίες τους χαμηλότερη εκτίμηση κινδύνου για ταξίδια στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πριν από μερικούς μήνες, λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεων που μπορούσαν να υπάρξουν στην ευρύτερη περιοχή, η Κύπρος είχε βρεθεί αντιμέτωπη με αυξημένο επίπεδο προειδοποίησης. Η επαναφορά στο Level 1 σηματοδοτεί την αποκατάσταση της εικόνας της χώρας σε κανονικά επίπεδα ταξιδιωτικής ασφάλειας για την αμερικανική αγορά.
Μια θετική εξέλιξη για την εικόνα της Κύπρου ως ταξιδιωτικού προορισμού καταγράφεται στις επικαιροποιημένες οδηγίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου.— Cyprus MFA (@CyprusMFA) June 2, 2026
Οι ΗΠΑ αποφάσισαν την επαναφορά της Κύπρου στο κανονικό επίπεδο ταξιδιωτικής οδηγίας, Level 1, με…
Θετικό σήμα και από το Λονδίνο
Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε σε αλλαγή της δικής του ταξιδιωτικής οδηγίας, διατηρώντας την Κύπρο στους προορισμούς για τους οποίους δεν υπάρχει σύσταση αποφυγής ταξιδιών. Στις βρετανικές οδηγίες εξακολουθεί να γίνεται αναφορά σε περιφερειακούς κινδύνους και στην ανάγκη παρακολούθησης των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, χωρίς όμως να υπάρχει οδηγία αποτροπής ταξιδιών προς την Κυπριακή Δημοκρατία.
Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει επίσης ότι τρομοκρατικές επιθέσεις «δεν μπορούν να αποκλειστούν», διατύπωση που χρησιμοποιείται συχνά στις ταξιδιωτικές οδηγίες πολλών χωρών και δεν αφορά αποκλειστικά την Κύπρο.
Ανάσα για τον τουρισμό και την εικόνα Κύπρου
Η Λευκωσία αξιολογεί τις αλλαγές αυτές ως θετικό μήνυμα για την Κύπρο, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η γεωγραφική εγγύτητα με τη Μέση Ανατολή συχνά δημιουργεί ανησυχίες σε ξένες κυβερνήσεις και ταξιδιώτες.
Σύμφωνα με το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών, οι επικαιροποιημένες οδηγίες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου αντανακλούν την εικόνα της Κύπρου ως ασφαλούς και ποιοτικού προορισμού. Η επισήμανση αυτή έχει πρακτική σημασία, καθώς οι ταξιδιωτικές οδηγίες επηρεάζουν όχι μόνο τους πολίτες των χωρών που τις εκδίδουν, αλλά και αεροπορικές εταιρείες, τουριστικούς οργανισμούς, ασφαλιστικές καλύψεις και κρατήσεις.
Η Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια περιοχή υψηλής γεωπολιτικής έντασης. Αυτό δεν αλλάζει. Εκείνο που αλλάζει, όμως, είναι ότι δύο από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης επισκεπτών και πολιτικής επιρροής, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, αποτυπώνουν πλέον στις οδηγίες τους χαμηλότερη εκτίμηση κινδύνου για ταξίδια στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα