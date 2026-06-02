Αννούλα Βασιλείου για Μανώλη Αγγελόπουλο: Με έβαζε στο πορτμπαγκάζ για να πάει στο σπίτι του, η πεθερά μου δεν με συμπάθησε ποτέ
Η μαμά του με το που με γνώρισε, άρχισε ένα βρισίδι στα τσιγγάνικα, είπε η τραγουδίστρια
Στη δύσκολη σχέση της με τη μητέρα του Μανώλη Αγγελόπουλου αναφέρθηκε η Αννούλα Βασιλείου, σχολιάζοντας πως ο τραγουδιστής αναγκαζόταν να την κρύβει στο πορτμπαγκάζ, ενώ πρόσθεσε πως η πεθερά της δεν τη συμπάθησε ποτέ.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Δευτέρα 1η Ιουνίου στο «Στούντιο 4» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τον γάμο της με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, την πρώτη επαφή με τη μητέρα του, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να παντρευτούν.
Όπως είπε η Αννούλα Βασιλείου, στις οικογένειες των τσιγγάνων η μητέρα έχει μεγαλύτερη επιρροή από τον πατέρα, ενώ περιγράφοντας το σπίτι του τραγουδιστή και κινήσεις της μητέρας του, είπε: «Η μαμά του με το που με γνώρισε, άρχισε ένα βρισίδι στα τσιγγάνικα. Είχα πάει ως τραγουδίστρια, αλλά έλεγε "τι είναι αυτό που μου έφερες εδώ;". Η μαμά του κοιμόταν στο πάτωμα, μαζί με το μικρό του αδελφό. Ο Μανώλης κοιμόταν στο κρεβάτι. Το σπίτι ήταν πολύ καθαρό. Μαγείρευε έξω για να μην λερώνει την κουζίνα. Μιλάμε για καθαριότητα και αρχοντιά. Εμένα δεν με συμπάθησε ποτέ. Δεν πήγαινα στο σπίτι. Αφού με έβαζε στο πορτμπαγκάζ για να πάει στο σπίτι του. Μια φορά, δύο, με είχε βάλει στο πορτμπαγκάζ, για να μη μ’ αφήσει να περιμένω κάτω, σε μια καφετέρια, ας πούμε. Στους τσιγγάνους αρχηγοί είναι οι μανάδες, όχι οι πατεράδες. Σέβονται τις μαμάδες. Εκείνος βέβαια δεν την άκουσε και έκανε αυτό που ήθελε».
Έπειτα, η Αννούλα Βασιλείου δήλωσε ότι η πεθερά της δεν αποδέχτηκε ούτε εκείνη, αλλά ούτε και τα παιδιά της: «Οι τσιγγάνοι δεν είχαν τίποτα μαζί μου. Η μάνα του δεν ήθελε. Οι τσιγγάνοι με αγαπούσαν. Η μάνα του επηρέαζε τις αδελφές της, οι οποίες ήταν πολύ κατά μου. Φτάσαμε στο σημείο να φύγουμε, να κλεφτούμε. Παιδιά, τράβηξα πάρα πολλά μέχρι να τον παντρευτώ. Μετά ηρεμήσαμε. Έκανα δύο παιδιά και μετά παντρευτήκαμε. Τα παιδιά μου ήταν παρανυφάκια στον γάμο μου. Η μάνα του δεν αγκάλιασε ποτέ τα παιδιά μου».
