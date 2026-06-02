Pulse: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας με 15,5%, τρίτο έπεσε το ΠΑΣΟΚ με 11,5%
Μόλις 7% ο Ανδρουλάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός - Δύο μονάδες οι απώλειες για ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, τρεις για την Πλεύση και μισή μονάδα για το ΚΚΕ - Μπαίνουν στη Βουλή Λατινοπούλου και ΜεΡΑ25
Τις ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό μετά την επισημοποίηση της δημιουργίας της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καρυστιανού κατέγραψε η δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Σκάι.
Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει αύξηση 1,5 μονάδων στην πρόθεση ψήφου, αλλά λόγω της μείωσης των αναποφάσιστων παραμένει στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου, με άνετο προβάδισμα 14 μονάδων από το κόμμα Τσίπρα, που «γράφει» 15,5%. Στις 13 μονάδες βρήκε η Pulse το προβάδισμα Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία: λαμβάνει 30% έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα, η παρουσία του οποίου προφανώς αύξησε την συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας. Δέκα μονάδες πίσω, μόλις στο 7% μετρήθηκε η καταλληλότητα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος για άλλη μία φορά υπολείπεται του ποσοστού του κόμματός του.
Στη συγκεκριμένη μέτρηση, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στην τρίτη θέση (11,5% στην εκτίμηση ψήφου από 14,5% τον Μάιο) με προβάδισμα μισής μονάδας από την Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού, καταγράφοντας απώλειες 2 μονάδων στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με την έρευνα της Pulse των αρχών Μαΐου. Δύο μονάδες είναι και οι απώλειες της Ελληνικής Λύσης (6,5% στην εκτίμηση ψήφου από 9%) ενώ η Πλεύση Ελευθερίας χάνει τρεις μονάδες (5% στην εκτίμηση ψήφου από 9% στην προηγούμενη έρευνα).
Περιορισμένες είναι οι απώλειες του ΚΚΕ - χάνει μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου και είναι στην πέμπτη θέση πίσω από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με 7% στην εκτίμηση ψήφου. Χωρίς επαφή με τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού εμφανίζονται η Φωνή Λογικής και το ΜεΡΑ25, που καταγράφουν σταθερά ποσοστά και κερδίζουν οριακά το εισιτήριο για τη Βουλή.
Από πού παίρνουν Τσίπρας και Καρυστιανού
Η μέτρηση επιβεβαιώνει ότι η ΕΛΑΣ «καταπίνει» τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 55% των ψηφοφόρων του στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, κατευθύνεται στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ίδιο συμβαίνει με το 10% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ, το 7% του ΠΑΣΟΚ και το 4% της Νέας Δημοκρατίας, που τότε είχε λάβει 40,56%.
Ο Αλέξης Τσίπρας έχει τη μεγαλύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων στον χώρο της Κεντροαριστεράς (34%) και της Αριστεράς (27%), αλλά εξασφαλίζει μόλις 10% των ψηφοφόρων του Κέντρου και 8% εκείνων που δηλώνουν ότι πολιτικά δεν ανήκουν πουθενά.
Αντίθετα, η Μαρία Καρυστιανού λαμβάνει το 25% εκείνων που δηλώνουν ότι δεν προσδιορίζονται πολιτικά, όπως και παίρνει το 9% όσων δηλώνουν Κεντροδεξιοί, το 8% των Κεντρώων και των Δεξιών και μόλις 4% στην Κεντροαριστερά και 2% στην Αριστερά. Σύμφωνα με τη μέτρηση, η «Ελπίδα» κερδίζει το 9% όσων ψήφισαν ΝΔ στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, όπως και το όπως και το 6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και το 2% του ΚΚΕ.
Σημειώνεται ότι η τιμωρητική ψήφος είναι μόλις στο 6% στο ΠΑΣΟΚ, ανεβαίνει στο 10% στην ΕΛΑΣ και φτάνει στο 15% στην Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού.
Για τις κυβερνητικές συνεργασίες
Στο 54% φτάνει το ποσοστό των ψηφοφόρων της ΝΔ που δηλώνουν ότι θέλουν το κόμμα τους να συμμετάσχει σε κυβέρνηση μόνον αν είναι αυτοδύναμο. Το 37% αναφέρει ότι για συμμετοχή σε κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει απαραιτήτως η ΝΔ να είναι ο ισχυρός εταίρος και μόλις το 6% αποδέχεται να μην είναι η ΝΔ ο ισχυρός εταίρος στο κυβερνητικό σχήμα.
Αντίθετα, στο ΠΑΣΟΚ το ποσοστό εκείνων που δέχονται την κυβερνητική συμμετοχή ακόμα και χωρίς το κόμμα τους να είναι ο ισχυρός εταίρος φτάνει στο 20%, στο κόμμα Τσίπρα στο 29% και στην Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού στο 34%.
Για το «κόμμα Σαμαρά»
Μείωση κατά μία μονάδα από το 12% στο 11% εμφανίζει η δυνητική ψήφος για ένα «κόμμα Σαμαρά», με εκείνους που δηλώνουν σίγουροι για την επιλογή τους να είναι «κολλημμένοι» στο 3%, όπως και στην προηγούμενη έρευνα της εταιρείας. Στους προτιθέμενους να ψηφίσουν ΝΔ, η απήχησή του είναι πολύ χαμηλή, με την σίγουρη ψήφο στο 2%, όπως και στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ.
Όμως, δεν συμβαίνει το ίδιο και μεταξύ των ψηφοφόρων της Μαρίας Καρυστιανού: το 7% της ομάδας αυτής δηλώνει σιγουριά για την ψήφο του σε ένα «κόμμα Σαμαρά», με τον πρώην πρωθυπουργό να καταγράφει μία δυνητική δεξαμενή στο 23% των ψηφοφόρων της Μαρίας Καρυστιανού. Στο 6% φτάνει η αποδοχή του στους ψηφοφόρους της «γκρίζας ζώνης», που μετρήθηκε στο 13,5% στην έρευνα της Pulse.
Δείτε σε βίντεο την παρουσίαση της έρευνας:
Δείτε την έρευνα:
