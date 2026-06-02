Πώς φτάσαμε στη διάλυση της Νέας Αριστεράς, ποιοι πάνε στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα και τι θα κάνουν όσοι απέμειναν

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει με καταιγιστικούς ρυθμούς το αντιπολιτευτικό σκηνικό, καθώς η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προκαλεί ήδη για αποχωρήσεις, μετακινήσεις και νέες ισορροπίες στην Κεντροαριστερά

Πέρα από την κοινή οπτική απέναντι στην πολιτική και κοινωνική συγκυρία, το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους ανεξάρτητους πλέον βουλευτές θήτευσαν ως υπουργοί και κεντρικά στελέχη στη διακυβέρνηση Τσίπρα, τους φέρνει μοιραία ακόμη πιο κοντά στην Αμαλίας, η οποία επιχειρεί να συγκεράσει τα νέα πρόσωπα, ως εμβληματικά μιας νέας πολιτικής αφετηρίας, δηλαδή της ΕΛΑΣ, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι απαραίτητη είναι για τα επόμενα βήματα τόσο η κυβερνητική εμπειρία, όσο και η τεχνογνωσία.



Ραντεβού το φθινόπωρο Στην πράξη, οι όποιες διαδικασίες θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται μέσα στο φθινόπωρο, χωρίς να σημαίνει ότι οι «μεταγραφές» έχουν κλειδώσει οριστικά, με φόντο την ΕΛΑΣ.



Πιο κοντά στην Αμαλίας φέρονται οι Αλέξης Χαρίτσης και Νάσος Ηλιόπουλος, ενώ η κίνηση της Έφης Αχτσιόγλου να παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα ικανοποιεί απευθείας τις «κόκκινες γραμμές» του περιβάλλοντος Τσίπρα, δημιουργεί μια νέα δυναμική γύρω από την πιθανή «μεταγραφή» της, σηματοδοτώντας και την προσωπική της επάνοδο μετά την ήττα στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.



Αντίθετα, στην περίπτωση του Δημήτρη Τζανακόπουλου, δεν αποκλείεται ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος να μετρήσει τις επόμενες κινήσεις του, σε αντίθεση με την Μερόπη Τζούφη που φέρεται πιο κοντά στο να είναι εκ νέου υποψήφια στην Ήπειρο. Όσο για τα πιο έμπειρα στελέχη, όπως η Θεανώ Φωτίου και ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο ως προς τις προσωπικές αποφάσεις τους.



Ούτε, όμως, και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς που ανεξαρτητοποιήθηκαν θέλουν να πιέσουν καταστάσεις, εξού και ανέβαλαν για κάποιες ημέρες την σημερινή αποχώρησή τους από το κόμμα της Πατησίων, καταλαβαίνοντας την ανάγκη κοινωνικής γείωσης του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και δίνοντας χρόνο στην ΕΛΑΣ να τοποθετηθεί στον εγχώριο πολιτικό χάρτη με νέους όρους και στελέχη.