Πώς φτάσαμε στη διάλυση της Νέας Αριστεράς, ποιοι πάνε στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα και τι θα κάνουν όσοι απέμειναν
Πώς φτάσαμε στη διάλυση της Νέας Αριστεράς, ποιοι πάνε στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα και τι θα κάνουν όσοι απέμειναν
Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει με καταιγιστικούς ρυθμούς το αντιπολιτευτικό σκηνικό, καθώς η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προκαλεί ήδη για αποχωρήσεις, μετακινήσεις και νέες ισορροπίες στην Κεντροαριστερά
Σε ισχυρό επιταχυντή των εξελίξεων στην πλευρά της αντιπολίτευσης εξελίσσεται η ολική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), αλλάζει δραματικά τα δεδομένα σε τουλάχιστον τρεις πτέρυγες της Βουλής.
Τα γεγονότα μετά το Θησείο και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό, τρέχουν πλέον ιλιγγιωδώς, ενώ μετά τη χθεσινή παραίτηση του Πέτρου Κόκκαλη από την κίνηση «Κόσμος», την σκυτάλη έλαβαν σήμερα βουλευτές και στελέχη της Νέας Αριστεράς.
Άλλωστε, η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε ως «καταφύγιο» από την επέλαση του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο, στο μεσοδιάστημα ο ιδεολογικός και πολιτικός προσανατολισμός της άλλαξαν, με αποτέλεσμα την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία του κόμματος.
Αυτό ήταν και το πρώτο ηχηρό σήμα ότι το ρήγμα ήταν προ των πυλών, με δεδομένο ότι ο Αλέξης Χαριτσης είχε ταχθεί ως Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αναφανδόν υπέρ της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων στη λογική του «Λαϊκού Μετώπου», στρατηγική που δεν προκρίθηκε από την πλειοψηφία του κόμματος. Αντίθετα, η πλειοψηφία των κομματικών οργάνων της Νέας Αριστεράς επιθυμούσε το τελευταίο διάστημα μια πιο ριζοσπαστική στροφή, η οποία εκφράστηκε στο πρόσωπο του νέου επικεφαλής, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, με τον τελευταίο να φέρεται να έχει οικοδομήσει γέφυρες με το ΜέΡΑ25 και το Γιάνη Βαρουφάκη.
Αυτό δεν συνεπάγεται, όμως, ότι οι «μεταγραφές» στο κόμμα Τσίπρα θα τρέξουν με ταχύτητες φωτός. Πολύ περισσότερο, όταν οι πρώην Υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ (Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος και Τζανακόπουλος) είχαν τεθεί στο στόχαστρο πολλών κομμάτων.
Πέραν του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που αποτελεί την ιδεολογική μήτρα τους, οι πρώην Υπουργοί της κυβέρνησης Τσίπρα υπήρξαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και ζητούμενο από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει τη διεύρυνσή του με στελέχη που διατηρούν την έξωθεν καλή μαρτυρία, ενώ δέχτηκαν απανωτά προσκλητήρια και από την μεριά της Κουμουνδούρου, μετά την εκλογή στην Προεδρία του κόμματος του Σωκράτη Φάμελλου.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο δίαυλος με την Αμαλίας για τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, είχε ανοίξει από αρκετό καιρό και παρέμενε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα ενεργός, με τα επόμενα βήματα για την κομματική τους ένταξη να τοποθετούνται με αργά και σταθερά βήματα και για τους... τελευταίους ακόμη και μέσα στον Σεπτέμβριο.
Ήδη, πάντως, η πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού έχει δώσει το στίγμα των όποιων «μεταγραφών», καθώς το τελευταίο που θα επιθυμούσε είναι η δημιουργία ατύπως μιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας από αποχωρήσαντες βουλευτές, εξού και έχει θέσει ως όρο την παραίτηση από τη βουλευτική έδρα. Απεναντίας, η Αμαλίας επιθυμεί πολύ λίγες, αλλά αξιόλογες «μεταγραφές», ενώ και οι μέχρι πρότινος βουλευτές της Νέας Αριστεράς επιθυμούν να γίνει πράξη το αντιπολιτευτικό μέτωπο, όπως τόνισαν και στη σημερινή δήλωση αποχώρησής τους από την Νέα Αριστερά.
Συγκεκριμένα, «το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία, με ή χωρίς τον Μητσοτάκη. Ακούμε αυτή την απαίτηση. Δεν πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής συσπείρωσης, με απώτερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές» αναφέρουν στην επιστολή ανεξαρτητοποίησής τους οι: Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος, οι οποίοι σε σειρά τοποθετήσεών τους τους προηγούμενους μήνες έχουν εμμείνει στην ανάγκη της δημιουργίας μιας εναλλακτικής προοδευτικής πρότασης εξουσίας.
Τα γεγονότα μετά το Θησείο και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό, τρέχουν πλέον ιλιγγιωδώς, ενώ μετά τη χθεσινή παραίτηση του Πέτρου Κόκκαλη από την κίνηση «Κόσμος», την σκυτάλη έλαβαν σήμερα βουλευτές και στελέχη της Νέας Αριστεράς.
Το παρασκήνιοΠαρότι η ανεξαρτητοποίηση έξι βουλευτών της Νέας Αριστεράς, αλλά και η παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από τη βουλευτική της έδρα κυοφορούντο εδώ και μήνες λόγω της αλλαγής γραμμής πλεύσης στην Πατησίων και τη ριζοσπαστική στροφή του κόμματος, εντούτοις η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό γίγνεσθαι, επίσπευσε καθοριστικά τις εξελίξεις.
Άλλωστε, η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε ως «καταφύγιο» από την επέλαση του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο, στο μεσοδιάστημα ο ιδεολογικός και πολιτικός προσανατολισμός της άλλαξαν, με αποτέλεσμα την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία του κόμματος.
Αυτό ήταν και το πρώτο ηχηρό σήμα ότι το ρήγμα ήταν προ των πυλών, με δεδομένο ότι ο Αλέξης Χαριτσης είχε ταχθεί ως Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αναφανδόν υπέρ της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων στη λογική του «Λαϊκού Μετώπου», στρατηγική που δεν προκρίθηκε από την πλειοψηφία του κόμματος. Αντίθετα, η πλειοψηφία των κομματικών οργάνων της Νέας Αριστεράς επιθυμούσε το τελευταίο διάστημα μια πιο ριζοσπαστική στροφή, η οποία εκφράστηκε στο πρόσωπο του νέου επικεφαλής, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, με τον τελευταίο να φέρεται να έχει οικοδομήσει γέφυρες με το ΜέΡΑ25 και το Γιάνη Βαρουφάκη.
Το ζητούμενοΚατόπιν αυτού, ήταν μονόδρομος για τους πρώην Υπουργούς του Αλέξη Τσίπρα να κινητοποιηθούν στον απόηχο της επανόδου του πρώην Πρωθυπουργού, για αυτό και περίμεναν κάποια εικοσιτετράωτα μέχρι να ανοίξουν τα χαρτιά τους, δηλαδή μετά την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ).
Αυτό δεν συνεπάγεται, όμως, ότι οι «μεταγραφές» στο κόμμα Τσίπρα θα τρέξουν με ταχύτητες φωτός. Πολύ περισσότερο, όταν οι πρώην Υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ (Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος και Τζανακόπουλος) είχαν τεθεί στο στόχαστρο πολλών κομμάτων.
Πέραν του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που αποτελεί την ιδεολογική μήτρα τους, οι πρώην Υπουργοί της κυβέρνησης Τσίπρα υπήρξαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και ζητούμενο από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει τη διεύρυνσή του με στελέχη που διατηρούν την έξωθεν καλή μαρτυρία, ενώ δέχτηκαν απανωτά προσκλητήρια και από την μεριά της Κουμουνδούρου, μετά την εκλογή στην Προεδρία του κόμματος του Σωκράτη Φάμελλου.
Τα επόμενα βήματαΗ επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, σε κάθε περίπτωση, μετέβαλε πλήρως το αντιπολιτευτικό τοπίο. Και αυτό, γιατί ακόμη και αν οι έξι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν σήμερα, από κοινού με την Έφη Αχτσιόγλου που παραιτήθηκε και από βουλευτής ανοίγοντας το χορό της εξόδου από το Κοινοβούλιο, δεν επιλέξουν άμεσα μια πολιτική στέγη, αυτό δεν σημαίνει πως θα καθυστερήσουν ιδιαίτερα, στην προοπτική και των εθνικών εκλογών την επόμενη χρονιά.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο δίαυλος με την Αμαλίας για τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, είχε ανοίξει από αρκετό καιρό και παρέμενε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα ενεργός, με τα επόμενα βήματα για την κομματική τους ένταξη να τοποθετούνται με αργά και σταθερά βήματα και για τους... τελευταίους ακόμη και μέσα στον Σεπτέμβριο.
Ήδη, πάντως, η πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού έχει δώσει το στίγμα των όποιων «μεταγραφών», καθώς το τελευταίο που θα επιθυμούσε είναι η δημιουργία ατύπως μιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας από αποχωρήσαντες βουλευτές, εξού και έχει θέσει ως όρο την παραίτηση από τη βουλευτική έδρα. Απεναντίας, η Αμαλίας επιθυμεί πολύ λίγες, αλλά αξιόλογες «μεταγραφές», ενώ και οι μέχρι πρότινος βουλευτές της Νέας Αριστεράς επιθυμούν να γίνει πράξη το αντιπολιτευτικό μέτωπο, όπως τόνισαν και στη σημερινή δήλωση αποχώρησής τους από την Νέα Αριστερά.
Συγκεκριμένα, «το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία, με ή χωρίς τον Μητσοτάκη. Ακούμε αυτή την απαίτηση. Δεν πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής συσπείρωσης, με απώτερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές» αναφέρουν στην επιστολή ανεξαρτητοποίησής τους οι: Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος, οι οποίοι σε σειρά τοποθετήσεών τους τους προηγούμενους μήνες έχουν εμμείνει στην ανάγκη της δημιουργίας μιας εναλλακτικής προοδευτικής πρότασης εξουσίας.
Πέρα από την κοινή οπτική απέναντι στην πολιτική και κοινωνική συγκυρία, το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους ανεξάρτητους πλέον βουλευτές θήτευσαν ως υπουργοί και κεντρικά στελέχη στη διακυβέρνηση Τσίπρα, τους φέρνει μοιραία ακόμη πιο κοντά στην Αμαλίας, η οποία επιχειρεί να συγκεράσει τα νέα πρόσωπα, ως εμβληματικά μιας νέας πολιτικής αφετηρίας, δηλαδή της ΕΛΑΣ, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι απαραίτητη είναι για τα επόμενα βήματα τόσο η κυβερνητική εμπειρία, όσο και η τεχνογνωσία.
Πιο κοντά στην Αμαλίας φέρονται οι Αλέξης Χαρίτσης και Νάσος Ηλιόπουλος, ενώ η κίνηση της Έφης Αχτσιόγλου να παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα ικανοποιεί απευθείας τις «κόκκινες γραμμές» του περιβάλλοντος Τσίπρα, δημιουργεί μια νέα δυναμική γύρω από την πιθανή «μεταγραφή» της, σηματοδοτώντας και την προσωπική της επάνοδο μετά την ήττα στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
Αντίθετα, στην περίπτωση του Δημήτρη Τζανακόπουλου, δεν αποκλείεται ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος να μετρήσει τις επόμενες κινήσεις του, σε αντίθεση με την Μερόπη Τζούφη που φέρεται πιο κοντά στο να είναι εκ νέου υποψήφια στην Ήπειρο. Όσο για τα πιο έμπειρα στελέχη, όπως η Θεανώ Φωτίου και ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο ως προς τις προσωπικές αποφάσεις τους.
Ούτε, όμως, και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς που ανεξαρτητοποιήθηκαν θέλουν να πιέσουν καταστάσεις, εξού και ανέβαλαν για κάποιες ημέρες την σημερινή αποχώρησή τους από το κόμμα της Πατησίων, καταλαβαίνοντας την ανάγκη κοινωνικής γείωσης του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και δίνοντας χρόνο στην ΕΛΑΣ να τοποθετηθεί στον εγχώριο πολιτικό χάρτη με νέους όρους και στελέχη.
Ραντεβού το φθινόπωροΣτην πράξη, οι όποιες διαδικασίες θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται μέσα στο φθινόπωρο, χωρίς να σημαίνει ότι οι «μεταγραφές» έχουν κλειδώσει οριστικά, με φόντο την ΕΛΑΣ.
Πιο κοντά στην Αμαλίας φέρονται οι Αλέξης Χαρίτσης και Νάσος Ηλιόπουλος, ενώ η κίνηση της Έφης Αχτσιόγλου να παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα ικανοποιεί απευθείας τις «κόκκινες γραμμές» του περιβάλλοντος Τσίπρα, δημιουργεί μια νέα δυναμική γύρω από την πιθανή «μεταγραφή» της, σηματοδοτώντας και την προσωπική της επάνοδο μετά την ήττα στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
Αντίθετα, στην περίπτωση του Δημήτρη Τζανακόπουλου, δεν αποκλείεται ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος να μετρήσει τις επόμενες κινήσεις του, σε αντίθεση με την Μερόπη Τζούφη που φέρεται πιο κοντά στο να είναι εκ νέου υποψήφια στην Ήπειρο. Όσο για τα πιο έμπειρα στελέχη, όπως η Θεανώ Φωτίου και ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο ως προς τις προσωπικές αποφάσεις τους.
Ούτε, όμως, και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς που ανεξαρτητοποιήθηκαν θέλουν να πιέσουν καταστάσεις, εξού και ανέβαλαν για κάποιες ημέρες την σημερινή αποχώρησή τους από το κόμμα της Πατησίων, καταλαβαίνοντας την ανάγκη κοινωνικής γείωσης του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και δίνοντας χρόνο στην ΕΛΑΣ να τοποθετηθεί στον εγχώριο πολιτικό χάρτη με νέους όρους και στελέχη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα