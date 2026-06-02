Οι φωνές της 39χρονης πριν ο γυναικοκτόνος της Καλαμάτας τη μαχαιρώσει με μανία, τα παιδιά που κοιμόντουσαν και οι καρτέλες με τα ηρεμιστικά, τι ψάχνουν οι Αρχές
Γείτονες αναφέρουν ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς πριν από τη δολοφονία της 39χρονης - Ερευνάται αν χορηγήθηκε κάποια ουσία στα δύο ανήλικα παιδιά που κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο
Παρόλο που ο δράστης ομολόγησε το έγκλημα, οι ισχυρισμοί του ότι ξαφνικά ξύπνησε και είδε τη γυναίκα από πάνω του με μαχαίρι δεν πείθουν τους αστυνομικούς. Και αυτό γιατί υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν πως άκουγαν φωνές από πριν οι οποίες σταμάτησαν λίγο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί στο σημείο. Ως εκ τούτου, συνάγεται το συμπέρασμα, πως πριν τη δολοφονία προηγήθηκε επεισόδιο – ένα από τα συχνά που συνέβαιναν το τελευταίο διάστημα.
Παράλληλα και τα πολλαπλά τραύματα που φέρει η 39χρονη υποδηλώνουν πως ο δράστης τη μαχαίρωσε με μανία. Ο ίδιος υποστήριξε πως είχε υποψίες ότι η γυναίκα του τον απατά, ενώ από μαρτυρίες προκύπτει πως την ζήλευε πολύ.
Τραγικό είναι το γεγονός ότι όταν έγινε το έγκλημα, στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, 6 και 10 ετών, τα οποία δεν αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει.
❗️ Νέες ανατριχιαστικές αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για το φονικό που αποκαλύφθηκε σήμερα το πρωί (1/6) στην Καλαμάτα, με έναν 41χρονο να ομολογεί ότι σκότωσε την 39χρονη σύντροφό του μέσα στο σπίτι του, την ώρα που μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά τους. ▪️Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα η ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε τηλεφωνικές καταγγελίες από πολίτες για γυναικείες φωνές που καλούσαν σε βοήθεια από διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Βασιλίσσης Όλγας και Κανάρη. #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok♬ Breaking News - Syafeea library
Κατά τη διάρκεια της έρευνας που έγινε στο σπίτι εντοπίστηκε μία καρτέλα ηρεμιστικών χωρίς συνταγή. Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι αν τα παιδιά έμειναν κοιμισμένα λόγω πιθανόν κάποιας ουσίας που τους είχε χορηγηθεί – γι’ αυτό και υπάρχει περίπτωση να υποβληθούν σε αιματολογικές εξετάσεις.
Η άγρια δολοφονία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 2.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν κάτοικοι της περιοχής επικοινώνησαν με την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι άκουσαν έντονες γυναικείες κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια από διαμέρισμα της πολυκατοικίας.
Οι κραυγές για βοήθεια και η απότομη σιωπή
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι ενημερώθηκαν από γείτονες ότι οι φωνές είχαν σταματήσει λίγα λεπτά πριν από την άφιξή τους. Οι αστυνομικές δυνάμεις χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος και ζήτησαν από τον ένοικο να ανοίξει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα παρουσιάζοντας εμφανή ίχνη αίματος στα ρούχα του.
