Αμοιβές ως και €7.000 έδινε ο Πούτιν σε Βρετανίδες νταντάδες για το μεγάλωμα των γιων του: Οι οδηγίες που είχαν

Υψηλές αμοιβές και αυστηρή απομόνωση

Ζωή σε απομόνωση

Η 58χρονη Βρετανοϊρλανδή παιδαγωγόςδεν είχε δικαίωμα να επισκέπτεται δημόσιους χώρους στον ελεύθερο χρόνο της.Σε ένα μήνυμα αναφερόταν: «Ετοιμάστε κατάλογο με όσα χρειάζεστε και θα τα αγοράσουμε για εσάς, αφού πρώτα απολυμανθούν με ειδικά μέσα ασφαλείας».Όπως προκύπτει από την έρευνα, δεν άντεχαν όλοι οι παιδαγωγοί τις συνθήκες απομόνωσης. Το 2023, ο Βρετανός δάσκαλος αγγλικώνζήτησε δίμηνη άδεια άνευ αποδοχών, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους και επαγγελματική εξουθένωση από τη διαβίωση σε καθεστώς «καραντίνας».Οι εργαζόμενοι ήταν υποχρεωμένοι να συντάσσουν καθημερινές αναφορές. Σε μία από αυτές, μετά από επίσκεψη στον ζωολογικό κήπο του Σότσι το 2019, αναφερόταν ότι «στον Ιβάν άρεσαν περισσότερο τα τιγράκια και τα λιονταράκια. Ήθελε ακόμη και να τα πάρει σπίτι».Τα έγγραφα αποκαλύπτουν επίσης ότι ο Ιβάν είχε φτιάξει χριστουγεννιάτικη κάρτα για τον Πούτιν και την Καμπάεβα στις 25 Δεκεμβρίου 2018, γράφοντας: «Αγαπημένη μαμά και αγαπημένε μπαμπά, με πολλή αγάπη από τον Βάνια».Τον Νοέμβριο του 2018 μία γκουβερνάντα κατηγορήθηκε ότι δεν είχε καθαρίσει σωστά τον Ιβάν μετά τη χρήση της τουαλέτας.Οι βασικές μηνιαίες αποδοχές των γκουβερναντών ανέρχονταν σε περίπου 167.000 ρούβλια (περίπου 2.000 ευρώ), αλλά συμπληρώνονταν από μπόνους και πρόσθετες πληρωμές. Ορισμένες νταντάδες λάμβαναν έως και 6.000 λίρες (περίπου 7.000 ευρώ) τον μήνα, ποσό πολλαπλάσιο του μέσου μισθού στη Ρωσία.Μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν φέρεται να προτιμά εργαζομένους από χώρες που διατηρούν φιλικές σχέσεις με το Κρεμλίνο, όπως η Νότια Αφρική. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εναλλαγή προσωπικού στις κατοικίες του είναι συχνή.Πέρα από τους δύο μικρούς γιους του, ο Πούτιν έχει δύο ενήλικες κόρες από τον γάμο του με τη Λιουντμίλα: τη, 41χρονη ενδοκρινολόγο, και την, 39 ετών, στέλεχος του τεχνολογικού κλάδου και πρώην χορεύτρια.Ο Ρώσος πρόεδρος δεν τις έχει αναγνωρίσει ποτέ δημοσίως ως κόρες του και σε μία περίπτωση αναφέρθηκε σε εκείνες, λέγοντας «αυτές οι γυναίκες».Υπάρχουν επίσης φήμες ότι έχει αποκτήσει ακόμη μία κόρη από σχέση που είχε πριν αναλάβει την προεδρία το 2000.Το 2024, το ερευνητικό κέντροαποκάλυψε για πρώτη φορά την ύπαρξη των δύο μικρών γιων του Πούτιν. Τα παιδιά διαθέτουν δύο πόνι, κουνέλια και έναν σκύλο ράτσας Αγίου Βερνάρδου, τον οποίο φροντίζουν άνδρες της φρουράς του Κρεμλίνου, αλλά ζει μαζί με την οικογένεια.Σύμφωνα με πρώην μέλος του προσωπικού που μίλησε ανώνυμα στο Systema, «παίζουν κυρίως μόνα τους ή με ενήλικες. Βλέπουν τους γονείς τους μόνο αργά το βράδυ».Όπως και ο πατέρας τους, έχουν τα δικά τους προσωπικά ποτήρια και πίνουν αποκλειστικά από αυτά, ενώ όλα τα γεύματά τους ετοιμάζονται από προσωπικό σεφ.Παρότι ο Πούτιν προβάλλει δημόσια την αγάπη του για τα παιδιά της Ρωσίας, επικριτές του επισημαίνουν ότι δεν επιδεικνύει την ίδια επιείκεια απέναντι σε ανηλίκους που κατηγορούνται για αντίθεση στο καθεστώς του.Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Memorial, η οποία έχει τεθεί εκτός νόμου από το Κρεμλίνο, σήμερα 107 παιδιά βρίσκονται στη φυλακή στη Ρωσία για υποθέσεις που χαρακτηρίζονται πολιτικά υποκινούμενες.