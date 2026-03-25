Γιατί ο πόλεμος απειλεί σοβαρά την Ευρωζώνη

Μετά από σχεδόν τέσσερις εβδομάδες πολέμου στη Μέση Ανατολή διανύουμε το χειρότερο και πιο κρίσιμο στάδιο της σύγκρουσης, όπου ο ένας καταστρέφει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του άλλου. Αν προκληθούν μεγάλες ζημίες τότε η ενεργειακή κρίση είναι αναπόφευκτη ιδιαίτερα για την Ευρώπη. Ο διευθύνων σύμβουλος της Qatar Energy μιλώντας στο Reuters την περασμένη Πέμπτη ανέφερε ότι δύο από τις 14 μονάδες LNG του Κατάρ και μία από τις δύο εγκαταστάσεις μετατροπής φυσικού αερίου σε υγρά (GTL) υπέστησαν ζημιές από τις ιρανικές επιθέσεις και οι επισκευές θέτουν εκτός λειτουργίας 12,8 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως για διάστημα τριών έως πέντε ετών. Το 17% της εξαγωγικής ικανότητας του Κατάρ είναι πλέον εκτός αγοράς για τα αμέσως επόμενα χρόνια.Το γεγονός ότι οι κατεστραμμένες μονάδες κόστιζαν 26 δισ. δολάρια και ότι η απώλεια του Κατάρ από τις μειωμένες εξαγωγές LNG υπολογίζονται σε 20 δισ. δολάρια είναι δευτερεύον ζήτημα στην τρέχουσα συγκυρία, αλλά ο λογαριασμός είναι βέβαιο ότι με κάποιον τρόπο θα έρθει αργότερα.Σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή της International Energy Agency (IEA) Φ. Μπιρόλ περισσότερο από 40% των ενεργειακών εγκαταστάσεων σε εννέα χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν υποστεί σοβαρές ή πολύ σοβαρές ζημίες από τον πόλεμο, με αποτέλεσμα τα προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα να παραταθούν και μετά τη λήξη του πολέμου. Όπως είπε ο Μπιρόλ από την Αυστραλία που βρίσκεται, οι ζημίες σημαίνει ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος προκειμένου πετρελαιοπηγές, διυλιστήρια και αγωγοί να επανέλθουν σε λειτουργία.Η Goldman Sachs προβλέπει τώρα ότι η διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει σοβαρά μειωμένη για τις επόμενες έξι εβδομάδες σε σχέση με τρεις που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη της. Ως αποτέλεσμα οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας εκτιμούν πως τον Απρίλιο οι τιμές για το brent θα είναι στα 115 δολάρια και η μέση τιμή του TTF για το φυσικό αέριο στα 72 ευρώ. Το επίμονα υψηλό ενεργειακό κόστος, σημειώνουν, οδηγεί τον πληθωρισμό ψηλότερα με την πρόβλεψή τους να είναι πως θα κορυφωθεί στο 3,2% στην Ευρωζώνη. Οι αναλυτές υποβαθμίζουν τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη από 0,3% ως 0,7% και προβλέπουν δυο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης έκαστη, που θα οδηγήσουν το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5%.Τέλος, η Goldman Sachs σημειώνει πως έχει επεξεργαστεί δυσμενές και εξαιρετικά δυσμενές σενάριο για την εξέλιξη του πολέμου. Στην περίπτωση περαιτέρω ζημιών στις υποδομές ή υψηλότερων τιμών ενέργειας, ο πληθωρισμός στις χώρες του ευρώ θα φτάσει στο 5,6% και τα επιτόκια θα αυξηθούν 150 με 200 μονάδες βάσης.Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ είναι αυτάρκεις ενεργειακά και η Ρωσία πουλάει πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε Ινδία και Κίνα.