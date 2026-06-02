«Σφίγγει» η φορολογία στα ΙΧ βάσει εκπομπών: Τι αλλάζει για υβριδικά, ηλεκτρικά και εταιρικά αυτοκίνητα με το πολυνομοσχέδιο Πιερρακάκη
Καταργούνται απαλλαγές για ακριβά ΙΧ με υψηλές εκπομπές, διατηρούν το προβάδισμα τα μηδενικών ρύπων οχήματα
Σε πιο αυστηρό πλαίσιο μπαίνουν τα ΙΧ με βάση τις εκπομπές CO2, καθώς το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει περιορισμό φορολογικών απαλλαγών για ακριβά εταιρικά αυτοκίνητα και ενίσχυση των κινήτρων για τα ηλεκτρικά.
Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φέρνει ουσιαστικές αλλαγές στη φορολογική μεταχείριση των επιβατικών αυτοκινήτων, με στόχο να συνδεθεί πιο στενά η επιβάρυνση με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η πιο χαρακτηριστική ρύθμιση αφορά τα εταιρικά ΙΧ αξίας άνω των 40.000 ευρώ, για τα οποία καταργείται η ευνοϊκή αντιμετώπιση όταν οι εκπομπές υπερβαίνουν τα 50 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο.
Στην πράξη, η διάταξη «αγγίζει» κυρίως τα ακριβότερα υβριδικά και ορισμένα diesel μοντέλα, τα οποία έως σήμερα απολάμβαναν φορολογικό πλεονέκτημα στο πλαίσιο της χρήσης τους ως εταιρικά οχήματα. Το μήνυμα είναι σαφές: τα οχήματα υψηλής αξίας και υψηλότερων εκπομπών θα αντιμετωπίζονται πλέον με αυστηρότερους όρους.
Παράλληλα, το νομοσχέδιο αναμορφώνει και το καθεστώς του τέλους ταξινόμησης, περιορίζοντας την απαλλαγή για τα υβριδικά αυτοκίνητα. Αντίθετα, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και τα αυτοκίνητα με κυψέλες υδρογόνου εξακολουθούν να εξαιρούνται από το τέλος ταξινόμησης, διατηρώντας το ισχυρότερο φορολογικό κίνητρο της αγοράς.
Με τις αλλαγές αυτές περιορίζονται τα κίνητρα για τα θεωρούμενα πλέον ως ρυπογόνα και ακριβά ΙΧ, ενώ διατηρούνται για τα μηδενικών εκπομπών, βάσει των εκπομπών άνθρακα του κινητήρα, κατά την αγορά νέου αυτοκινήτου.
