Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η αύξηση του δημοσίου χρέους

(G7), έχουν δημόσιο χρέος πάνω από το 100% του Εθνικού τους Προϊόντος (ΑΕΠ). Ο κατάλογος περιλαμβάνει την Ιαπωνία (πάνω από 240% του ΑΕΠ) την Ιταλία, τις ΗΠΑ, την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά που χρωστούν περίπου όσο το ΑΕΠ τους ενώ το δημόσιο χρέος τους αυξάνεται. Ειδικά στις ΗΠΑ το Χρέος ξεπερνά πλέον τα 35 τρισεκατομμύρια δολάρια, με το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης να πλησιάζει το 1 τρισεκατομμύριο. Οι Αμερικανοί πληρώνουν για τόκους περισσότερα απ’ ό,τι πληρώνουν για τις αμυντικές δαπάνες.(How Can Europe Pay for Things That It Cannot Afford?)λόγω αυξημένων πιέσεων για δαπάνες σε μία σειρά τομέων και του υψηλότερου κόστους δανεισμού. Οι πιέσεις αφορούν στις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη και τις συντάξεις, την Άμυνα και την κλιματική αλλαγή, οι οποίες συνολικά εκτιμάται πως θα αυξήσουν κατά μέσο όρο στις αναπτυγμένες οικονομίες το ύψος των δημόσιων δαπανών κατά περίπου 4,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έως το 2040, ενώ ειδικά για τις χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναμένεται να αυξηθούν κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.Οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές καθώς σύμφωνα με το Institute of International Finance,, φτάνοντας σε ιστορικό ρεκόρ σχεδόν 338 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για ρυθμό αύξησης παρόμοιο με αυτόν της πανδημίας, χωρίς φυσικά να έχουμε πανδημία. Ειδικά για την Ευρώπη, κατά το ΔΝΤ, εάν δεν ληφθούν μέτρα η πορεία του χρέους δεν θα είναι βιώσιμη και σε μέσα επίπεδα θα φτάσει το 130% του ΑΕΠ έως το 2040, δηλαδή σχεδόν θα διπλασιαστεί σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.Σε υψηλά επίπεδα. Οδηγεί σε υψηλότερα επιτόκια για τα κρατικά ομόλογα, τροφοδοτεί πληθωριστικές πιέσεις, απειλεί με υψηλότερους φόρους, μειώνει τις επενδύσεις ενώ ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα λόγω έκθεσης των τραπεζών στο χρέος. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η αύξηση του χρέους στην Ευρώπη, χωρίς τη λήψη διορθωτικών μέτρων, θα μπορούσε να επιβραδύνει τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ κατά περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα έως το 2040, μια πρόβλεψη που διατυπώνεται σε μια συγκυρία που οι περισσότερες χώρες ΕΕ έχουν δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης περίπου στο 2%.Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η. Στις κεντρικές τράπεζες αντιλαμβάνονται τους κινδύνους και στρέφονται στον. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι διεθνώς οι Κεντρικές Τράπεζες τον Σεπτέμβριο αγόρασαν 39 τόνους χρυσού, επίδοση 79% αυξημένη από τον προηγούμενο μήνα. Συνολικά από την αρχή του χρόνου οι κεντρικές τράπεζες έχουν αγοράσει 200 τόνους χρυσού, επιλογή που επιδέχεται την ερμηνεία πωςΚαι αν οι κεντρικές τράπεζες στρέφονται στον χρυσό,. Τον προηγούμενο μήνα η παγκόσμια κεφαλαιοποίηση των κεφαλαιαγορών έφτασε τα 148 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό συνιστά αύξηση +19,3% σε ετήσια βάση, επίπεδο πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο. Από τα χαμηλά επίπεδα του 2020, οι αγορές έχουν προσθέσει ούτε λίγο ούτε πολύ 75 τρισ. δολάρια, καταγράφοντας άνοδο +97%, ενώ την ίδια χρονική περίοδο η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται ετησίως με ρυθμούς 3% έως 3,5%.